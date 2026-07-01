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কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতে 'ভয়' ভাইপোর! এবার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে চিঠি অভিষেকের

Abhishek Banerjee:  হাইকোর্টের  প্রধান বিচারপতির কাছে অভিষেকের আর্জি,  একাধিক বেঞ্চে নয়, কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ সংক্রান্ত মামলাটি একটি নির্দিষ্ট বেঞ্চে দেওয়া হোক।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 01, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:02 PM IST
কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতে 'ভয়' ভাইপোর! এবার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে চিঠি অভিষেকের
Image Credit: কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতে &#039;ভয়&#039; ভাইপোর!Source: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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