কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতে 'ভয়' ভাইপোর! এবার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে চিঠি অভিষেকের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সিআইডি-কে কণ্ঠস্বরের নমুনা দিয়ে 'ভয়' ভাইপোর! হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতিকে এবার চিঠি দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একাধিক বেঞ্চে নয়, কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ সংক্রান্ত মামলাটি একটি নির্দিষ্ট বেঞ্চ দেওয়া হোক।
ডিজে মামলায় অভিষেকের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে চায় সিআইডি। কিন্তু আদালতে অনুমতি নিয়ে নমুনা সংগ্রহ দিনক্ষণ চূড়ান্ত করে ফেলেছেন তদন্তকারীরা, তখন পাল্টা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অভিষেক। কণ্ঠস্বরের নমুনা দেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্য কোনও স্থগিতাদেশ বা আইনি রক্ষাকবচ দেয়নি আদালত। উল্টে এই সংক্রান্ত মূল মামলা অন্য বিচারপতির এজলাসে বিচারাধীন থাকায়, অভিষেকের মামলা থেকে সরে দাঁড়িয়েছে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। কবে? গতকাল মঙ্গলবার। মামলাটি ফেরত চলে গিয়েছে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কাছে। এই পরিস্থিতিতে প্রধান বিচারপতি চিঠি দিয়ে মামলার জন্য় বেঞ্চ চাইলেন অভিষেক।
ঘটনাটি ঠিক কী? তখন বিধানসভা প্রচার চলছে জোরকদমে। নির্বাচনী জনসভায় অভিষেক বলেছিলেন, '৪ তারিখ ভোটের ফল ঘোষণার পর ডিজে বাজবে'। তাঁর বিরুদ্ধে উসকানি ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগে বাগুইহাটি ও বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় FIR করা হয়েছে। সেই মামলার তদন্তে CID। ভবানীভবনে ডেকে পাঠিয়ে অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদও করেছেন তদন্তকারীরা।
এর আগে, ডিজে মামলার তদন্তে কালীঘাটে অভিষেকের বাড়িতেও গিয়েছিলেন সিআইডি আধিকারিকরা। তখন অবশ্য বাড়িতে ছিলেন না তিনি। ফলে নোটিশ ধরানো নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়। অভিষেক বলেন, 'নির্বাচন চলাকালীন আমি বলেছি, ৪ তারিখের পর ডিজে বাজবে। নির্বাচন যখন চলছে, আইনশৃঙ্খলা নির্বাচন কমিশনের অধীনে।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীন তো ছিল না। হলে তখন আমার বিরুদ্ধে FIR হল না কেন? কমিশন ব্যবস্থা নিল না কেন'?
তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের দাবি, 'আমি যদি ডিজে বাজানোর কথা বলে থাকি, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, তৃণমূল নেতাদের উলটো করে ঝুলিয়ে সোজা করে দেব। নির্বাচন কমিশনকে যদি আমার বিরুদ্ধে ব্য়বস্থা নিতে হত. তাহলে অমিত শাহের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে হত। অমিত শাহের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার কমিশনের নেই। তাই আমার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে পারেনি। সরকার বদলেছে, এখন মামলা হয়েছে'।
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