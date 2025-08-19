Abhishek Banerjee: 'লোকসভায় ফল অত্যন্ত খারাপ হয়েছে, বিধানসভায় বিজেপিকে...', ছাব্বিশে অভিষেকের পাখির চোখ নন্দীগ্রাম!

Abhishek Banerjee: 'লোকসভায় ফল অত্যন্ত খারাপ হয়েছে, বিধানসভায় বিজেপিকে...', ছাব্বিশে অভিষেকের পাখির চোখ নন্দীগ্রাম!
Abhishek Banerjee: ফের জেলাওয়াড়ি বৈঠকে অভিষেক। প্রথম পর্যায়ে বৈঠক করলেন বারাসত ও তমলুক সাংগঠনিক জেলা নেতাদের। জনপ্রতিনিধিদের নিজের নিজের এলাকায় জনসংযোগ বাড়ানোর নির্দেশ।
প্রবীর চক্রবর্তী: বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। ছাব্বিশে আগে নন্দীগ্রামে বিশেষ নজর তৃণমূলে। যে বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী, সেই বিধানসভাকেন্দ্র নিয়ে আলাদা বৈঠক করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকে থাকবেন ব্লক, অঞ্চলের নেতারা থাকবেন। সূত্রের খবর তেমনই।
একুশের বিধানসভা ভোটে ভরকেন্দ্র হয়ে ওঠেছিল নন্দীগ্রাম। তৃণমূল ছেড়ে তখন সদ্য বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন শুভেন্দু। নন্দীগ্রামে তাঁর বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছিলেন খোদ তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবানীপুর থেকে ভোটে লড়েছিলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্য়ায়।
ভোটগণনার দিন ছিল টানটান উত্তেজনা। কখনও এগিয়ে ছিলেন শুভেন্দু, তো কখনও মমতা। সংবাদ সংস্থা এএনআই দাবি করে, ১২০০-র কাছাকাছি ভোটে জিতেছেন মমতা। কিন্তু পরে জানা যায়, তৃণমূল নেত্রী জেতেননি। ১৯৫৬ ভোটের ব্যবধানে মমতাকে পরাজিত করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। গণনায় কারচুপির অভিযোগে এখন মামলা চলছে হাইকোর্টে।
আজ, মঙ্গলবার জেলাওয়াড়ি বৈঠকে প্রথম পর্যায়ে বারাসত ও তমলুক সাংগঠনিক জেলার নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন অভিষেক। লোকসভা ভোটে তমলুক কেন্দ্রটি হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে তৃণমূলের। সূত্রের খবর, বৈঠকে অভিষেক বলেন, 'লোকসভার ফল অত্যন্ত খারাপ হয়েছে। কিন্তু বিধানসভায় সব দিক থেকে বিজেপিকে মোকাবিলা করতে হবে'। নিজ নিজ এলাকায় জনপ্রতিনিধিদের জনসংযোগ বাড়ানোর নির্দেশ দেন তিনি।
এর আগে, পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়ায় লোকসভা ভোটের প্রচারে দিয়ে নন্দীগ্রাম প্রসঙ্গ তুলেছিলেন মমতা। বলেছিলেন, আমি আজ না হয় কাল, এর বদলা তো নেবই'। কীভাবে নেব, কেমন করে নেব, সেটা আগামীদিন পথ দেখাবে। চিরকাল বিজেপি থাকবে না। একদিন না একদিন উপযুক্ত জায়গায়... যাঁরা করেছে, তাঁদের উদ্দেশ্যে বলি, ঈশ্বর, আল্লা বলে যদি কিছু থাকে, তাঁরাই করে দেবে'।
