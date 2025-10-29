Abishek Banerjee: 'বাংলার একটা মানুষকে যদি ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেয়, এক লক্ষ লোক নিয়ে নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করব'

Abishek Banerjee: 'বাংলার একটা মানুষকে যদি ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেয়, এক লক্ষ লোক নিয়ে নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করব'
Abishek Banerjee on SIR in Bengal: পানিহাটিতে NRC 'আতঙ্কে আত্মহত্যা'! মৃত প্রদীপ করের বাড়িতে অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়। বললেন, 'আপনারা ভয় পাবে না, আমরা বেঁচে আছি'।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পানিহাটিতে NRC 'আতঙ্কে আত্মহত্যা'! মৃত প্রদীপ করের বাড়িতে অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়। বললেন, 'SIR, NRC করে বাংলার একটা মানুষকে যদি এরা ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেয়, আমরা এক লক্ষ লোক নিয়ে নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করব। কত ধানে কত চাল, এদের বোঝাব। এত সোজা নয়'।
নজরে ছাব্বিশ। বাংলায়ও এবার শুরু হয়ে গেল SIR। এর মধ্যেই ফের NRC-র আতঙ্ক। নিজেকে শেষ করে দিলেন উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটির মহাজাতি নগরের বাসিন্দা প্রদীপ কর। প্রতিবেশীদের দাবি, সোমবার নিজের ঘরেই আত্মহত্যা করেছেন তিনি। অভিষেক বলেন, 'গত পরশুদিন জাতীয় নির্বাচন কমিশন, SIR ঘোষণা করেছে। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমরা খবর পাই, ৫৭ বছরের এক পুরুষ, অবিবাহিত, তিনি আত্মঘাতী হয়েছে। NRC, SIR ভয়ে নিজের প্রাণ নিজে নিয়েছেন। আমি কালকেই পরিবারের লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। আমাদের এখানে যারা জনপ্রতিনিধিরা রয়েছেন, সবাই পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন'।
অভিষেকের কথায়, 'একটা প্রাণ চলে গেলে তো কেউ ফিরিয়ে আনতে পারে না। একটা প্রাণ আমাদের মণিমুক্তোর মতো'। বলেন, 'তাঁর যে ভাই রয়েছে, তপনবাবু তাঁরও ওপেন হার্ট সার্জারি হয়েছে। তিনি অত্যন্ত দুর্বল। কয়েকবার অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। আমি পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে, যেটুকু শুনেছি, জেনেছি। তিনি যেভাবে দানধ্যান করতেন, এলাকায় তাঁর পরিচিতি রয়েছে। নিপাট ভদ্রলোক'।
অভিষেকের আরও বক্তব্য, 'NRC, SIR যে আতঙ্ক, একদিনে নির্বাচন কমিশন, আর একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার মানুষকে ভয় দেখানো,মানুষের মধ্যে আতঙ্কে পরিবেশ তৈরি করা। তারা ঠিক করবে, ভারতবর্ষের নাগরিক কে'? তাঁর সাফ কথা, 'আপনারা ভয় পাবে না, আমরা বেঁচে আছি। বাংলার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার থাকতে, এত সোজা না যে, ৩৪ বছর, ৪০ বছর, ৫০ বছর ধরে যাঁরা বাংলায় রয়েছে, যাঁদের বাবা-দাদু-ঠাকুর্দা একের পর এক প্রজন্ম বাংলায় রয়েছে। তাঁদের বাংলাদেশি বলে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এত সোজা নয়, আমরা বুকের রক্ত দিয়ে রক্ষা করব'।
এদিকে মৃতের ভগ্নিপতির দাবি, হাতের চারটি আংগুলি কাটা ছিল, তাই ভালো লিখতে পারতেন না প্রদীপ কর। অভিষেক বলেন, 'আমি সত্য়িই খুব লজ্জিত একটা রাজনৈতিক দল এতটা নীচে নামতে পারে, ব্যক্তি আক্রমণ করা হচ্ছে। তিনি লিখতে পারেন কি না লিখতে পারেন। সে নিয়ে কথা হচ্ছে। তিনি পরিষ্কারভাবে লিখে দিয়ে গিয়েছে, আমার মৃত্যুর জন্য় দায়ী NRC আর SIR। তারপরেও রাজনীতি করবেন'? সঙ্গে বিজেপিকে কটাক্ষ, 'যাঁরা নিজেদেরকে হিন্দু ধর্মের এবং সনাতন, সনাতনী, হিন্দুদের রক্ষাকর্তা, বিধাতা, ধারক বাহক বলে দাবি করে। একটা লোক এসে পরিবারটার খোঁজ নিয়েছে! ২৪ ঘণ্টা হয়ে গেল'।
