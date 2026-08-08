/নবান্নে শুভেন্দু-সাক্ষাতে তাহের-খলিলুর! মসজিদ থেকে মাইক খোলা বন্ধের আর্জি, ২০ লাখের নাম তোলার দাবি

প্রবীর চক্রবর্তী: নবান্নে দুই ‘বেসুরো’ সাংসদ। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করে বৈধ ভোটারদের হয়রানি ও মসজিদ থেকে মাইক খোলা বন্ধ করার আর্জি জানিয়ে এলেন আবু তাহের ও খলিলুর রহমান।
এপ্রসঙ্গে আবু তাহের বলেন, "আজ মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করলাম নবান্নে। আমি আর খলিলুর। ছুটির দিন অফিস খুলে আমাদের কথা শুনেছেন। এসআইআর-এ ২৭ লক্ষ মানুষের নাম ঝুলে রয়েছে। বললাম। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, মাত্র ৭ লক্ষ লোক ট্রাইব্যুনালে আপিল করেছেন। আমরা বললাম বৈধ যারা অ্যাপ্লাই করেনি, তাদের নাম তুলে দিতে। তারা সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। উনি বললেন দেখবেন। ৭ লক্ষের বাইরে যে ২০ লাখ নাম বাদ তাদের সুযোগ দিতে হবে আবার। আমরা আদালতে যাব। টাইম নিয়ে ট্রাইব্যুনালে আপিল করব। আমরা বলেছি মুখ্যমন্ত্রী শুনেছেন। কথা দিয়েছেন পাশে থাকবেন। এই ২৭ লক্ষ মানুষ যাতে সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়।"
একইসঙ্গে আবু তাহের আরও বলেন, "মসজিদে আজানের মাইক নামানো হচ্ছে, এটা আমাদের কাছে দুঃখজনক। সরকারের কাছে আবেদন করেছি এটা না করতে। স্বাধীনতার পর হয়নি এমন। মাইক খুলবেন না । নমাজে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেটাও বলেছি।" পাশাপাশি, এদিনও আবু তাহের NCPI সাংসদ হিসেবেই তাঁরা থাকছেন বলে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেন। আবু তাহের বলেন, "আমরা বিজেপিতে যাচ্ছি না। NCPI-তে আছি। ইস্যুভিত্তিক বলেছি। মুখ্যমন্ত্রী ভালো কাজ করছেন। থাকব পাশে। মুসলিমদের সমস্যা হলে ইস্যুভিত্তিক সমালোচনা করব।"
রচনা বন্দ্যোপাধ্য়ায় বলেছেন, "আমরা এনডিএ-এর অংশ।" যে প্রসঙ্গে আবু তাহেরের স্পষ্ট জবাব,"কে কী বলছে, আমরা বলতে পারব না। আমরা আমাদেরটা বলব। কী করে এনডিএ-এর শরিক? কাগজে-কলমে এখনও এসব নয়। এখনও আমাদের AITC দলনেতা হিসাবে আমাদের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকছে। কাগজে-কলমে তাই আছে। তাহলে সেটাই সঠিক। রাজনীতিটাই জটিলতা। কাটিয়ে ওঠার কাজ আমাদের। সেটা করছি। এনডিএ-এর নামে বৈঠক হলে আমরা যাব না। কোন সাংসদ গেছে তাদের ব্যাপার। আমরা যাব না। আমরা লড়াই করছি।"
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