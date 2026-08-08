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নবান্নে শুভেন্দু-সাক্ষাতে তাহের-খলিলুর! মসজিদ থেকে মাইক খোলা বন্ধের আর্জি, ২০ লাখের নাম তোলার দাবি

Abu Taher meets Suvendu Adhikari: " স্বাধীনতার পর হয়নি এমন... নমাজে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেটাও বলেছি।" এসআইআর-এ নাম বাদ ও নাম তোলা নিয়েও বড় দাবি আবু তাহেরের।

Reported ByPrabir Chakraborty
Published: Aug 08, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 04:23 PM IST
নবান্নে শুভেন্দু-সাক্ষাতে তাহের-খলিলুর! মসজিদ থেকে মাইক খোলা বন্ধের আর্জি, ২০ লাখের নাম তোলার দাবি
Image Credit: ছবি সৌজন্যে এক্স

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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