এবিভিপি-বাম ছাত্রদের সংঘর্ষে তোলপাড় যাদবপুর, দু'পক্ষের জমায়েত ঘিরে আজ ফের উত্তেজনা সৃষ্টির সম্ভাবনা

বরুণ সেনগুপ্ত: ছাত্র সংঘর্ষে ফের উত্তপ্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। এবিভিপির সঙ্গে বাম ছাত্রদের সঙ্গে সংঘর্ষে বুধবার রাতে তোলপাড় হয়ে ওঠে ক্যাম্পাস। এবিভিপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে তাদের ৪ ছাত্র আক্রান্ত। তারা হাসপাতালে ভর্তি। বিশ্ববিদ্যালয়ের এবিভিপির সভাপতি নিখিল দাসের উপরে হামলারও অভিযোগ উঠেছে। পাল্টা দাবি বামেদেরও। এর বিরুদ্ধে আজ গোলপার্ক থেকে বিশ্ববিদ্যালের চার নম্বর গেট পর্যন্ত মিছিল করবে এবিভিপি। অন্যদিকে, যাদবপুরের এইট বি বাসস্ট্যান্ডে সকাল এগারোটায় জমায়েত করবে বাম ছাত্ররা।
কী থেকে এমন সংঘর্ষ
বুধবার ডাকা হয়েছিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র ইউনিয়নের জেনারেল বডি মিটিং। এবিভিপির দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের কোনও ইউনিয়ন নেই। তাহলে কেন এই সভা? এনিয়েই সন্ধেয় এবিভিপি সমর্থকদের সঙ্গে বাম ছাত্র ইউনিয়নের সমর্থকদের মধ্যে বসচা বেধে যায়। পরে তা সংঘর্ষের রূপ নেয়। আহত হন দুই পক্ষেরই পড়ুয়ারা। এবিভিপির দাবি, তাদের ৪ ছাত্রকে কেপিসি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করতে হয়েছে।
সন্ধে থেকেই গোলমাল শুরু হয় ক্যাম্পাসে। রাত পৌনে বারোটা নাগাদ এবিভিপির সমর্থকরা চার নম্বর গেট খুলে ভেতরে ঢোকে। বাম ছাত্রদের অভিযোগ, বহিরাগতদের নিয়ে এসে ক্যাম্পসে তাণ্ডব করেছে এবিভিপি। গেটে আগুন জ্বালানো, ইটপাটকেল ছোড়া হয়। পতাকা ছেড়া হয় বলে অভিযোগ। তাদেরও বেশ কয়েকজন ছাত্র আহত। এসএফআই এর পতাকা ছিড়ে ফেলার পাশাপাশি আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে দাবি। অরবিন্দ ভবনের গেটে তালা ঝোলানো ছিল। সেখানেও পোড়ানো হয় বাম ছাত্র সংগঠনের পতাকা। অরবিন্দ ভবনের ভেতরে তখন বাম ছাত্র সংগঠনের কিছু ছাত্র-ছাত্রী ভেতরেই ছিল। তাদের দাবি এবিভিপির সমর্থকেরা তাদের মারধর করে। এবি ভি পি এর ছাত্র সংগঠনের ছাত্র-ছাত্রীরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চার নম্বর গেটের সামনে স্লোগান দিতে থাকেন। চলে আসে বিশাল পুলিস বাহিনী।
গোলমালের খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছন স্থানীয় বিধায়ক শর্বরী মুখোপাধ্যায়। বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার অভিযোগ তোলেন তিনি। এসএফআইয়ের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখ করে হুঁশিয়ারিও দেন। কয়েকজন ছাত্রের নাম করে তাদের থানায় নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন।
অন্যদিকে, সৃজন ভট্টাচার্য ওই গোলমাল নিয়ে বলেন, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কিছু ছাত্র নিজেদের মধ্যে সভা করছিল। সেখানে এবিভিপির গুন্ডারা ঢুকে পড়ে। দুই পক্ষের মধ্যে বচসা হয়। এর মধ্যে এসএফআই ছিল না। ছাত্রদের মধ্যে বচসা হয়েই থাকে। তারপর শুনছি বিজেপির গুন্ডারা নাকি ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়েছে, ভাঙচুর চালাচ্ছে। যারা গন্ডগোল করল তাদের হয়ে যাদবপুরের বিধায়িকা আমার নাম করে চিত্কার করছেন। এত ভয় কীসের। ভোট ঘোষণা হোক না। গণতান্ত্রিকভাবে এবিভিপি লড়াই করুক। তারা ঠিক হলে যাদবপুরের ছাত্ররা তাদের বেছে নেবে। মাঝরাত্রে গুন্ডামি করার প্রয়োজন কী আছে? এসব আসলে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা।
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