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এবিভিপি-বাম ছাত্রদের সংঘর্ষে তোলপাড় যাদবপুর, দু'পক্ষের জমায়েত ঘিরে আজ ফের উত্তেজনা সৃষ্টির সম্ভাবনা

Jadavpur University: বুধবার ডাকা হয়েছিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র ইউনিয়নের জেনারেল বডি মিটিং। এবিভিপির দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের কোনও ইউনিয়ন নেই। তাহলে কেন এই সভা? 

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 20, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 10:12 AM IST
এবিভিপি-বাম ছাত্রদের সংঘর্ষে তোলপাড় যাদবপুর, দু'পক্ষের জমায়েত ঘিরে আজ ফের উত্তেজনা সৃষ্টির সম্ভাবনা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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এবিভিপি-বাম ছাত্রদের সংঘর্ষে তোলপাড় যাদবপুর, দু'পক্ষের জমায়েত ঘিরে আজ ফের উত্তেজনা
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