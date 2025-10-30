Jadavpur Crime Incident: যাদবপুরে বাড়িতে ঢুকে প্রেমিকাকে গুলি! পুলিসের জালে অভিযুক্ত, বিহার থেকে...
Jadavpur Crime Incident: কৃষ্ণনগরের ছায়া এবার যাদবপুরে। সন্ধ্যেবেলা বাড়িতে ঢুকে প্রেমিকাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় প্রাক্তন প্রেমিক। যদিও গুলি লাগেনি তাঁর গায়ে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে তল্লাশি চলছিল বিভিন্ন জায়গায়। যাদবপুরে বাড়িতে ঢুকে প্রেমিকা গুলিকাণ্ডে অবশেষে পুলিসের জালে অভিযুক্ত। বিহার থেকে গ্রেপ্তার রবিকুমার ভরদ্বাজ।
কৃষ্ণনগরে ঈশিতা খুনের পর শিউড়ে উঠেছিল গোটা রাজ্য। বাড়িতে ঢুকে প্রাক্তন প্রেমিক গুলিতে ঝাঁজরা করে ঈশিতাকে। এবার সেই ছায়াই যাদবপুরে। সোমবার সন্ধ্যেবেলা বাড়িতে ঢুকে প্রেমিকাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় প্রাক্তন প্রেমিক। যদিও গুলি লাগেনি তাঁর গায়ে। ঘটনার পর থেকেই থমথমে যাদবপুর চত্ত্বর।
ইতোমধ্যে জানা গিয়েছে, একাধিক জায়গার সিসিটিভি সূত্রে ক্লু পাওয়ার চেষ্টা করছে পুলিস। তদন্ত পুলিস জানতে পেরেছে, ওই যুবকের আসল বাড়ি বিহারে। তবে বেঙ্গালুরুতে একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা চালাত সে। সেই সংস্থায় কাজে যোগ দেয় কলকাতার তরুণী। সেই সূত্রেই ২০২২ সাল থেকে দুজনের মধ্যে সম্পর্ক। বেঙ্গালুরুতে ইন্দরনগরে দুজনে লিভ ইন করতে শুরু করে। কিন্তু পরবর্তী কালে যুবতী ও তাঁর পরিবার জানতে পারে রবিকুমার ভরদ্বাজ নামে ওই যুবক বিবাহিত। ফলে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায় তরুণী।
ব্রেক আপে রাজি না হওয়ায় ২০২৩ সালে তরুণীর উপর বেঙ্গালুরুতে চপার দিয়ে হামলা করে অভিযুক্ত। ৩২টি সেলাই পরে। বেঙ্গালুরু পুলিসের হাতে গ্রেফতার হয় রবি। কোম্পানি বন্ধ হয়ে যায়। তরুণী কলকাতা ফিরে আসে। কিন্তু জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ফের বিয়ের জন্য চাপ দিতে থাকে অভিযুক্ত। এর আগেও এলাকায় এসে গোলমাল করে গল্ফগ্রিন থানাতে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।
সোমবার সন্ধ্যেবেলা যখন গুলি চালায় রবি, তখন তরুণী ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন। বাবা বাইরে ছিলেন। ঘটনার সময় গুলি চালায় বাইরের গ্রিল থেকে কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ঘটনাস্থল থেকে মিলেছে গুলি খোল।
