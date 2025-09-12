English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Dakshineswar Metro: মেট্রো স্টেশনে খুন স্কুল পড়ুয়া! অবশেষে পুলিসের জালে অভিযুক্ত... হাওড়া থেকে...

Dakshineswar Metro:  কলকাতায় মেট্রোয় রক্তারক্তি কাণ্ড। ভরদুপুরে দক্ষিণেশ্বরে ছাত্রের হাতেই খুন ছাত্র!  কী কারণে এই বচসা, হামলা? তা স্পষ্ট নয়।  ঘটনার পর থেকে ফেরার ছিল অভিযুক্ত।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 12, 2025, 10:47 PM IST
বরুণ সেনগুপ্ত: দক্ষিণেশ্বকাণ্ডে বড় আপডেট। মেট্রো স্টেশনে স্কুল পড়ুয়াকে খুন অবশেষে গ্রেফতার অভিযুক্ত। ধৃতের নাম, রানা সিং। হাওড়া থেকে তাঁকে গ্রেফতার করল দক্ষিণেশ্বর থানার পুলিস। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা।

মৃতের নাম  নিহত ছাত্রের নাম মনোজিত্‍ যাদব। বাড়ি, বরানগর পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে। এলাকায় ভালো ছেলে হিসেবেই পরিচিত ছিল সে। চলতি বছরেই বাগবাজার হাইস্কুলের ভর্তি হয়েছিল মনোজিত্‍। কলা বিভাগের ছাত্র ছিল সে। পুলিস সূত্রে খবর, রানাও বাগবাজার হাইস্কুলেরই বাণিজ্য বিভাগের পড়ুয়া। আজ, শুক্রবার দুপুরে স্কুল থেকে ফেরার পথে দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে রানার সঙ্গে বচসা বাধে মনোজিতের।

বন্ধুরা তখন কিছুটা দুরে ছিল। অভিযোগ, ভিড়ে ঠাসা মেট্রো স্টেশনে বচসার মাঝেই ব্যাগ থেকে ছুরি বের করে মনোজিতকে কোপাতে থাকে রানা। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে মনোজিত্‍। এরপর তাঁর সহপাঠীরা যখন চিত্‍কার করতে শুরু করেন, তখন চম্পট দেয় রানা। কী কারণে এই বচসা, হামলা? তা স্পষ্ট নয়।  এই ঘটনায় প্রশ্নের মুখে মেট্রোর যাত্রীদের নিরাপত্তা। প্রশ্ন উঠেছে, কীভাবে মেট্রো স্টেশনে ছুরি হাতে ঢুকে পড়ল স্কুল ছাত্র? ৩ জনকে আগেই আটক করেছিল পুলিস। এবার ধরা পড়ল অভিযুক্ত রানাও।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

