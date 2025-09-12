Dakshineswar Metro: মেট্রো স্টেশনে খুন স্কুল পড়ুয়া! অবশেষে পুলিসের জালে অভিযুক্ত... হাওড়া থেকে...

Dakshineswar Metro: মেট্রো স্টেশনে খুন স্কুল পড়ুয়া! অবশেষে পুলিসের জালে অভিযুক্ত... হাওড়া থেকে...
Dakshineswar Metro: কলকাতায় মেট্রোয় রক্তারক্তি কাণ্ড। ভরদুপুরে দক্ষিণেশ্বরে ছাত্রের হাতেই খুন ছাত্র! কী কারণে এই বচসা, হামলা? তা স্পষ্ট নয়। ঘটনার পর থেকে ফেরার ছিল অভিযুক্ত।
বরুণ সেনগুপ্ত: দক্ষিণেশ্বকাণ্ডে বড় আপডেট। মেট্রো স্টেশনে স্কুল পড়ুয়াকে খুন অবশেষে গ্রেফতার অভিযুক্ত। ধৃতের নাম, রানা সিং। হাওড়া থেকে তাঁকে গ্রেফতার করল দক্ষিণেশ্বর থানার পুলিস। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা।
আরও পড়ুন: Dakshineswar Metro: বরানগরের 'ভালো ছেলে' মনোজিত্ দক্ষিণেশ্বরে মেট্রো স্টেশনে কেন ছুরির কোপে! হতবাক প্রতিবেশীরা
মৃতের নাম নিহত ছাত্রের নাম মনোজিত্ যাদব। বাড়ি, বরানগর পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে। এলাকায় ভালো ছেলে হিসেবেই পরিচিত ছিল সে। চলতি বছরেই বাগবাজার হাইস্কুলের ভর্তি হয়েছিল মনোজিত্। কলা বিভাগের ছাত্র ছিল সে। পুলিস সূত্রে খবর, রানাও বাগবাজার হাইস্কুলেরই বাণিজ্য বিভাগের পড়ুয়া। আজ, শুক্রবার দুপুরে স্কুল থেকে ফেরার পথে দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে রানার সঙ্গে বচসা বাধে মনোজিতের।
বন্ধুরা তখন কিছুটা দুরে ছিল। অভিযোগ, ভিড়ে ঠাসা মেট্রো স্টেশনে বচসার মাঝেই ব্যাগ থেকে ছুরি বের করে মনোজিতকে কোপাতে থাকে রানা। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে মনোজিত্। এরপর তাঁর সহপাঠীরা যখন চিত্কার করতে শুরু করেন, তখন চম্পট দেয় রানা। কী কারণে এই বচসা, হামলা? তা স্পষ্ট নয়। এই ঘটনায় প্রশ্নের মুখে মেট্রোর যাত্রীদের নিরাপত্তা। প্রশ্ন উঠেছে, কীভাবে মেট্রো স্টেশনে ছুরি হাতে ঢুকে পড়ল স্কুল ছাত্র? ৩ জনকে আগেই আটক করেছিল পুলিস। এবার ধরা পড়ল অভিযুক্ত রানাও।
আরও পড়ুন: Jadavpur University Student Death: যাদবপুরের পড়ুয়ার রহস্য মৃত্যু! প্রাথমিক ময়নাতদন্তের রিপোর্টে উঠে এল আসল সত্য...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)