'২০০০ বেডের মধ্যে ১০০০ বেডে গরিব মানুষরা চিকিৎসা পাবে', নিউটাউনে হাসপাতালের ভূমিপুজোয় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: স্বাস্থ্যে বড় বিনিয়োগ। পূর্ব ভারতের বৃহত্তম হাসপাতাল এবার নিউটাউনে! অ্যাকশন এরিয়া-২ তে মেগা হাসপাতাল 'আদানি আরোগ্য নিকেতনে'র শিলান্যাস ও ভূমিপুজোয় মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বললেন, 'গরিব মানুষদের চিকিৎসা দেবে এনারা, ২০০০ বেডের মধ্যে ১০০০ বেডে গরিব মানুষরা চিকিৎসা পাবে। এটা আর কোনও রাজ্যে নেই। আজ ঐতিহাসিক দিন'।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর করণ আদানি এসেছিল দেখা করতে। নিউটাউনে আধুনিক মানের হাসপাতাল গড়ে তুলতে তারা আগ্রহী। সনাতনী সংস্কৃতি মেনে আমরা ভূমি পুজো করলাম'। বলেন, 'ভাবীজিও ভূমি পুজোতে যোগ দিয়েছেন। তার মানে পুরো আদানি পরিবার এখানে বিনিয়োগ করতে চায় বিজেপি সরকার নেতৃত্বে। প্রধানমন্ত্রী বারবার বলেছেন পূর্ব ভারতের বিকাশ না হলে ২০৪৭ এ বিকশিত ভারত হবে না। মেডিকেল ট্যুরিজম ডিস্টিনেশন কলকাতা,। হেল্থ কেয়ার সিটি গড়ে উঠবে'।
গৌতম আদানিকে মুখ্যমন্ত্রী 'অনুরোধ', 'বেঙ্গলকে সাহায্য করুন, কমিউনিস্টদের সময় ৫৫ ক্ষুদ্র - মাঝারি শিল্প বন্ধ করে দিয়েছিল। শেষ ১৫ বছরে তারা আগ্রহ প্রকাশ করেনি শিল্প বাড়ানোর, তাদের শুধু ইচ্ছা ছিল ভাতা দেওয়ার। রাজ্যে আসুন আপনারা'। বলেন, 'করণ আদানি আমাকে বলেছিল তাজপুর এ কী ভাবে পোর্ট হবে? ওখানে তো জমি নেই। দ্বাদন পাত্রবারে ভালো জায়গা পোর্ট করার। ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট ও ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট কাজ করছে। ওখানে আমরা পোর্ট করব। আপনারা অংশগ্রহণ করবেন'।
মুখ্যমন্ত্রীর আরও বক্তব্য, 'এর আগে বিমানমন্ত্রী ভাঙড়ে একটা এয়ারপোর্ট করার জন্য চিঠি দিয়েছিলেন। তখনকার সরকার আগ্রহ প্রকাশ করেনি। আমরা কল্যাণী তে গ্রিন ফিলড এয়ারপোর্ট করছি। আপনারা আসুন এখানে। আপনাদের পুরো সহযোগিতা চাই। গৌতম আদানি আমাকে চিঠি দিয়েছিলেন তিনদিনের উত্তর দিয়েছি। গতকাল মুখ্যসচিব সব ডকুমেন্ট দিয়েছে আরোগ্য মন্দির নিয়ে। বাংলায় বিনিয়োগ চাই'।