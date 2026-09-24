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  • /২০০০ বেডের মধ্যে ১০০০ বেডে গরিব মানুষরা চিকিৎসা পাবে, নিউটাউনে হাসপাতালের ভূমিপুজোয় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

'২০০০ বেডের মধ্যে ১০০০ বেডে গরিব মানুষরা চিকিৎসা পাবে', নিউটাউনে হাসপাতালের ভূমিপুজোয় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Suvendu Adhikari:  'আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর করণ আদানি এসেছিল দেখা করতে। নিউটাউনে আধুনিক মানের হাসপাতাল গড়ে তুলতে তারা আগ্রহী। সনাতনী সংস্কৃতি মেনে আমরা ভূমি পুজো করলাম'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 24, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 06:00 PM IST
'২০০০ বেডের মধ্যে ১০০০ বেডে গরিব মানুষরা চিকিৎসা পাবে', নিউটাউনে হাসপাতালের ভূমিপুজোয় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: নিউটাউনে ভূমিপুজোয় বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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