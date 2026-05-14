/Cancer Survivor Adrija Success Story: ৮২ কেমোথেরাপিও দমাতে পারেনি লক্ষ্য, ক্যানসার জয় করে উচ্চ মাধ্যমিকে দশম অদ্রিজা

Higher Secondary Merit List 2026: ৮২টি কেমোথেরাপির যন্ত্রণা সহ্য করেও লড়াইয়ের ময়দান ছাড়েনি অদ্রিজা। মারণরোগ ক্যানসারকে হারিয়ে আজ সে উচ্চ মাধ্যমিকের মেধা তালিকায় দশম! অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর সাহসের এই কাহিনী আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়— স্বপ্ন থাকলে আকাশও ছোঁয়া যায়। স্যালুট অদ্রিজাকে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাত্র ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময় শরীরে বাসা বেঁধেছিল মারণরোগ 'টি-সেল লিম্ফোমা ক্যানসার'। কিন্তু শারীরিক যন্ত্রণা বা প্রতিকূল পরিস্থিতি, কোনো কিছুই দমাতে পারেনি রামকৃষ্ণ সারদা মিশন ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী অদ্রিজাকে। ২০২৬ সালের উচ্চ মাধ্যমিকের মেধা তালিকায় ৪৮৭ নম্বর পেয়ে যৌথভাবে দশম স্থান অধিকার করে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করল সে।
অদ্রিজার স্বাভাবিক জীবন থমকে গিয়েছিল যখন তাঁর ফুসফুসে জল জমে এবং মাংসপিণ্ড তৈরি হয়। চিকিৎসার জন্য পরিবারকে পাড়ি দিতে হয় মুম্বইয়ের টাটা হাসপাতালে। বাবা-মা কিছু না বললেও ছোট্ট অদ্রিজা ঠিকই বুঝেছিল যে সে এক কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। টানা ২ বছর ৮ মাস ধরে চলা যন্ত্রণাদায়ক চিকিৎসায় তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে ৮২টি কেমোথেরাপি এবং কড়া ডোজের ওষুধ।
অসুস্থতা ও অনিশ্চয়তার দিনগুলোতেও বই, গান আর আবৃত্তিকে আঁকড়ে বেঁচেছিল অদ্রিজা। শারীরিক ও মানসিক চাপের মধ্যেও পড়াশোনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেনি সে। এই দীর্ঘ লড়াইয়ে তাঁর পাশে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর পরিবার এবং তাঁর স্কুল—রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল। কলা বিভাগের ছাত্রী অদ্রিজা এর আগেও থার্ড সেমেস্টারে ৯৭.৩৭ শতাংশ নম্বর পেয়ে সেরা দশে নবম স্থান অর্জন করে নিজের মেধার পরিচয় দিয়েছিল।
এবারের চূড়ান্ত ফলে ৪৮৭ নম্বর পেয়ে দশম স্থান অর্জন করেছে অদ্রিজা। ভূগোল, অর্থনীতি, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন এবং মনোবিদ্যার মতো বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করা অদ্রিজার এই সাফল্য কেবল একটি ভালো রেজাল্ট নয়, বরং হার না মানা মানসিকতার জয়। জীবনযুদ্ধে জয়ী এই ছাত্রীর আগামী লক্ষ্য ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি নিয়ে পড়াশোনা করা। নিজের জীবনের লড়াই ও অভিজ্ঞতা দিয়ে হয়তো আগামী দিনে অন্য কাউকে বাঁচার নতুন সাহস জোগাবে এই অদম্য লড়াকু মেয়েটি।
