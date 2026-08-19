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বিদেশযাত্রার আগে বিরাট ধাক্কা, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের পর এবার ক্রেডিট কার্ডও হাতছাড়া অভিষেকের?

Abhishek Banerjee: আইএসএল-এ খেলার জন্য চূড়ান্ত পেমেন্ট করতে আরও সময় চেয়েছে ডায়মন্ড হারবার ক্লাব। তবে এআইএফএফ ২ দিনের বেশি অপেক্ষা করতে রাজি নয়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 19, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 12:10 PM IST
বিদেশযাত্রার আগে বিরাট ধাক্কা, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের পর এবার ক্রেডিট কার্ডও হাতছাড়া অভিষেকের?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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