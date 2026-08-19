/বিদেশযাত্রার আগে বিরাট ধাক্কা, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের পর এবার ক্রেডিট কার্ডও হাতছাড়া অভিষেকের?

অর্ণবাংশু নিয়োগী: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ চিকিত্সার জন্য বিদেশযাত্রার অনুমতি পেয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে তার আগেই বড় ধাক্কা ডায়মন্ডহারবারের সাংসদের। শুধু ব্যাংক অ্যাকাউন্টই নয়, ক্রেডিট কার্ডও হাতছাড়া অভিষেকের। এনিয়ে বেসরকারি ব্যাংকের কাছে নালিশ করলেন তৃণমূল সাংসদ। ১ সেপ্টেম্বরের মধ্য়ে বিষয়টির সমাধান কারার চেষ্টা করছে ব্যাংক। এমনটাই সূত্রের খবর।
জানা যাচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। কী কারণে তা ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে, তা কেওয়াইসি সংক্রান্ত কোনও কারণে কিনা তাও স্পষ্ট নয়। পাশাপাশি তাঁর ২টি ক্রেডিট কার্ডও বন্ধ করে দিয়েছে ব্যাংক। এরপরই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মেইল করে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটি অভিযোগ করেছেন। তার জবাবে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ইমেইল মারফত বলেছে, আগামী ১ সেপ্টেম্বরের মধ্য়ে সব সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা হচ্ছে।
এদিকে, ব্যাংকের ওই বক্তব্য থেমে থাকেননি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়। তিনি এনিয়ে মামলা করেছেন হাইকোর্টে। সেখানে তিনি বলেছেন, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাঁর সাংবিধানিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করছে। সুপ্রিম কোর্টে যেখানে তাঁকে বিদেশ যাওয়ার জন্য অনুমতি দিয়েছে সেখানে ব্যাংক তার অ্য়াকাউন্ট ব্লক করছে কেন? কলকাতা হাইকোর্টে ওই মামলার শুনানি হচ্ছে আজ। হাইকার্ট অনুমতি দিলে অভিষেকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফের খুলতে পারে। ব্যাংক বলছে, তাদের একটি টিম ওই ফ্রিজড অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য কাজ করছে। তবে কী কারণে ওইসব অ্যাকাউন্ট ব্লক করা হয়েছে তা স্পষ্ট করেনি ব্যাংক। তাদের অবস্থান আজ আদালতে স্পষ্ট করবে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। অভিষেকের দাবি, কার নির্দেশ বা কেন ব্যাংক অ্যাকউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে তা জানানো হোক।
অন্যদিকে, আরও একটি সমস্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়। আইএসএল-এ খেলার জন্য চূড়ান্ত পেমেন্ট করতে আরও সময় চেয়েছে ডায়মন্ড হারবার ক্লাব। তবে এআইএফএফ ২ দিনের বেশি অপেক্ষা করতে রাজি নয়। চলতি সপ্তাহে ক্লাবের আইএসএল ভাগ্য চূড়ান্ত হতে পারে। সূত্রের খবর, প্রয়োজনে ক্লাবের মালিকানা অন্য রাজ্য বিক্রির কথাও ভাবছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। সবেমিলিয়ে ডায়মন্ডহারবার ক্লাবও কি হাতছাড়া হতে চলেছে অভিষেকের? এটাও এখন বড় প্রশ্ন।
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