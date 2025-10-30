English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Election Commission: SIR-এ কমিশন কড়া হতেই উলটপুরাণ! কাজে যোগ ১৪৩ অনিচ্ছুক BLO-দের, কিন্তু দাবি...

Election Commission on SIR: বাংলায় চালু হয়ে গিয়েছে বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর। ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এনুমারেশন ফর্ম দেবেন বিএলও-রা। সেই প্রক্রিয়া শুরু হবে ৪ নভেম্বর থেকেই যা চলবে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

Updated By: Oct 30, 2025, 01:54 PM IST
Election Commission: SIR-এ কমিশন কড়া হতেই উলটপুরাণ! কাজে যোগ ১৪৩ অনিচ্ছুক BLO-দের, কিন্তু দাবি...
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নির্বাচন কমিশনের (Election Commission) নির্দেশ অনুযায়ী ১২টার আগেই বেশিরভাগ অনিচ্ছুক বিএলও কাজে যোগদান করতে চলেছেন। তবে যারা গুরুতর অসুস্থ তাদেরকে যেন ছেড়ে দেওয়া হয়, এই আর্জি কমিশনের কাছে জানাতে চাইছেন বিএলও ঐক্য মঞ্চ। যারা কাজে যোগদান করছেন তাদের নিরাপত্তার দিকটাও নিশ্চিত করতে হবে বলে দাবি।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন, SSC Scam: '৬৩০ জনের তালিকা দেওয়া হয়েছিল', লকডাউনের সময়েও নিয়োগ SSC-তে! আদালতে..

বৃহস্পতিবারের মধ্যে বুথ লেবেল অফিসাররা যদি নিজেদের দায়িত্বভার গ্রহণ না করেন, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে পারে কমিশন একথা আগেই জানিয়েছিল। এরপরই বিএলও-রা কাজে যোগ দিচ্ছেন বলে খবর। 

কমিশনের তরফে জানানো হয়, ৩০ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার মধ্যে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হবে বিএলও-দের। নাহলে তাঁদেরকে সাসপেন্ড করার ব্যাপারেও চিন্তাভাবনা করছে কমিশন। সূত্রের খবর, প্রতিটি জেলায় এ নিয়ে নির্দেশও পাঠানো হয়েছে। 

প্রসঙ্গত, অনিচ্ছুক বিএলওদের এই তালিকায় রয়েছে মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার, কলকাতা উত্তরের বিএলওরা। রাজ্যে এসআইআর শুরু হওয়ার আগে সাসপেন্ড হতে চলেছেন ১৪৩ জন বুথ লেভেল অফিসার। এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্টভাবে দুইজন বুথ লেভেল অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছিল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে। 

সংশ্লিষ্ট সেই দুই বুথ লেভেল অফিসার রাজনৈতিক দলের আধিকারীক ছিলেন। সেই কারণে এই দুই বুথ লেভেল অফিসারকে এস আই আর এর কাজ থেকে সরিয়ে দিল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর। বাকিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়োগপত্র নিতেই সম্মত হননি তাঁরা। 

আরও পড়ুন, Election Commission: SIR- শুরুর আগেই জোর গন্ডগোল! ১৪৩ জন গররাজি BLO-কে সাসপেন্ড করতে পারে কমিশন...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

Tags:
sirwest bengal sirBLOElection Commission
পরবর্তী
খবর

SSC Scam: '৬৩০ জনের তালিকা দেওয়া হয়েছিল', লকডাউনের সময়েও নিয়োগ SSC-তে! আদালতে..
.

পরবর্তী খবর

Rampurhat Incident: কাউন্সিলরের 'ধর্ষণে' গর্ভবতী তরুণী! জন্ম দিলেন সন্তানের... হইচ...