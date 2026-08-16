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ল্যান্সডাউন মার্কেটে গিয়ে আগ্নিশর্মা অগ্নিমিত্রা, দখলদারি হঠাতে দিলেন ২৪ ঘণ্টা সময়, ধর্মতলা নিয়ে দিলেন বড় বার্তা

Agnimitra Paul: গোটা বাজারের বিভিন্ন জায়গা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘুরে দেখেন অগ্নিমিত্রা। বহু ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলেন। সবার কাছে স্পষ্ট করে বলে দেন, ফুটপাত দখল করা যাবে না

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 16, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 01:24 PM IST
ল্যান্সডাউন মার্কেটে গিয়ে আগ্নিশর্মা অগ্নিমিত্রা, দখলদারি হঠাতে দিলেন ২৪ ঘণ্টা সময়, ধর্মতলা নিয়ে দিলেন বড় বার্তা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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