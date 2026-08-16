/ল্যান্সডাউন মার্কেটে গিয়ে আগ্নিশর্মা অগ্নিমিত্রা, দখলদারি হঠাতে দিলেন ২৪ ঘণ্টা সময়, ধর্মতলা নিয়ে দিলেন বড় বার্তা

অয়ন শর্মা: ল্যান্সডাউন মার্কেটে গিয়ে রীতিমত অগ্নিশর্মা পুর ও নগোরন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। বাজারের বেহাল অপরিচ্ছন্নতা দেখে ধমক দিলেন মার্কেটের সুপারভাইজার অসিত মণ্ডলকে। তার সঙ্গে ছিলেন পুর কমিশনার স্মিতা পান্ডে।
বৃষ্টিভেজা বাজারের অবস্থা বেহাল। ফুটপাতে মালপত্রের ভিড়। বাজারে আসা মানুষজনের চলাফেরা করার জায়গা নেই। আবার নীচে দিয়েও যে যাবে তার জো নেই। কোথাও দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে স্কুটি। সেটিতে কাঁটা লাগাতে বললেন অগ্নিমিত্রা।
কেষ্ট ঘোষ নামে এক ব্যবসায়ী মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের কাছে বাজারের অপরিচ্ছন্নতা নিয়ে অভিযোগ করেন। তার ভিত্তিতেই অগ্নিমিত্রা ধমক দেন মার্কেট সুপারকে। তিনি বলেন, কী অবস্থা মার্কেটের! এই যে ফুটপাত দখল করে বসে আছে তা তোলবার জন্য আপনি কবে বলেছেন? সুপার বলেন, প্রায়ই বলি। আজও বলেছি। বলি, সরে যায় আবার এসে বসে যায়। ক্ষুব্ধ মন্ত্রী বলেন, আমি আসছি বলেই কি আপনি আজ বলেছেন? দেখুন আপনি যদি না করতে পারেন তাহলে বলুন আপনাকে সুন্দরবনে ট্রান্সফার করে দিচ্ছি। এটা চান আপনি? এই যে প্যাসেজের মধ্য়ে মাল রেখে দিয়েছে। ওইদিকে জায়গাগুলোকে স্টোর রুম করে রেখে দিয়েছে, আপনি কিছু বলেন না! ২৪ ঘণ্টা সময় দিলাম।
গোটা বাজারের বিভিন্ন জায়গা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘুরে দেখেন অগ্নিমিত্রা। বহু ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলেন। সবার কাছে স্পষ্ট করে বলে দেন, ফুটপাত দখল করা যাবে না। পাশাপাশি বাজার অপরিচ্ছন্ন করে রাখা যাবে না। সাধারণ মানুষের যাতে সমস্যা না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। আর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই অপরিচ্ছন্ন পরিস্থিতির বদল করতে হবে।
মন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিযোগ আসছিল। তাই দেখতে এলাম। গোটা বাজারের অবস্থা খুবই খারাপ। ফুটপাত দখল হয়ে গিয়েছে। একে অন্যের দোকান দখল করে বসে রয়েছে। বাজারে বিভিষীকাময় পরিস্থিতি। বাজার নিয়ে কোনও রাজনীতি করা যাবে না। আমরা বাজারগুলো সুন্দর করে তৈরি করব। আমাদের কাছে ৫০০ মোসেজ এসেছে। আমরা রাজনীতি চাই না। ধর্মতলা, পার্ক স্ট্রিট নিয়ে ভাবছি। পার্ক স্ট্রিট সুন্দর করে সাজাব। তৃণমূল মানুষের রক্ত নিয়ে খেলেছে। আমরা, সবাইকে নিয়ে খেলছি। উল্লেখ্য,গতকাল ধর্মতলার ফুটপাত দখল নিয়ে বলেছেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। ব্যাপক হারে না হলেও সেখানেও যে হকার উচ্ছেদ হবে তার একটা ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি।
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