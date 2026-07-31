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নয়া অ্যাপ! অ্যাপেই পার্কিং ফি, নিয়ম ভাঙলেই ফাইন- শহরে পার্কিং নিয়ে কড়া নিয়ম ঘোষণা মন্ত্রী অগ্নিমিত্রার

Parking Rules in Kolkata: কলকাতা পুরসভা এলাকায় মোট ১৫ হাজার বৈধ পার্কিং লটকে চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে। পার্কিং নিয়ে নতুন অ্যাপ আনছে রাজ্য সরকার।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 31, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:37 PM IST
নয়া অ্যাপ! অ্যাপেই পার্কিং ফি, নিয়ম ভাঙলেই ফাইন- শহরে পার্কিং নিয়ে কড়া নিয়ম ঘোষণা মন্ত্রী অগ্নিমিত্রার
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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