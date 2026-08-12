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হাওড়ার পুরভোট কবে? মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের বিরাট ঘোষণা-- রাস্তায় চিপসের প্যাকেট ফেলে রাখলেই এবার কত জরিমানা হবে?

Agnimitra Paul: শহরের যত্রতত্র গড়ে ওঠা বেআইনি নির্মাণ ও পুকুর ভরাট নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি তৎকালীন শাসকদলের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তারাতলায় বেআইনি গোডাউনের অনুমতি বা শহর জুড়ে একের পর এক বেআইনি বহুতল ও পুকুর বোজানোর প্রসঙ্গে তিনি জানান, আগের প্রশাসনের কাছে সাধারণ মানুষের জীবনের কোনও মূল্য ছিল না।

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 12, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 02:52 PM IST
হাওড়ার পুরভোট কবে? মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের বিরাট ঘোষণা-- রাস্তায় চিপসের প্যাকেট ফেলে রাখলেই এবার কত জরিমানা হবে?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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