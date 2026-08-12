/হাওড়ার পুরভোট কবে? মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের বিরাট ঘোষণা-- রাস্তায় চিপসের প্যাকেট ফেলে রাখলেই এবার কত জরিমানা হবে?

মৌমিতা চক্রবর্তী: হাওড়া পুরসভার নির্বাচন এবং শহরজুড়ে জঞ্জাল ও জলযন্ত্রণা নিয়ে বিধানসভায় বিরোধী দল তথা তৃণমূল সরকারকে চরম আক্রমণ শানালেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। হাওড়ায় ভোট কবে হবে, সেই প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট জানান, আগের সরকারের মতো এবার আর দলীয় কার্যালয়ে বসে ভোটের দিনক্ষণ ঠিক করা হবে না। নির্বাচন কমিশন এবং বর্তমান রাজ্য সরকার যৌথ আলোচনার মাধ্যমেই সঠিক সময়ে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেবে। তাঁর দাবি, বিগত সরকারের নীতি ও পরিচালনায় হাওড়ার মানুষ চরম ভুক্তভোগী, তাই সাধারণ জনগণ আর তাদের সমর্থন করবে না।
নিকাশি সংকট, প্লাস্টিক বর্জ্য ও প্রশাসনিক জরিমানা
হাওড়ার নিকাশি ব্যবস্থা এবং জমা জল পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি জানান, সামান্যে বৃষ্টিতেই শহর জুড়ে হাঁটু সমান জল জমে যাচ্ছে। অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত পাড়ায় ঢুকতে পারছে না, আর বাধ্য হয়ে পাম্প চালিয়ে জল বার করতে হচ্ছে।
১৫ বছর তারা সুযোগ পাননি, সুযোগ পেলে অনেক আগেই পাইপলাইন বদল করা সম্ভব হত। নিকাশি নালা থেকে পলি নয়, বরং প্লাস্টিক, চায়ের কাপ ও চিপসের প্যাকেট উদ্ধার হচ্ছে। অপচনশীল প্লাস্টিকের কারণে নিকাশি স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার এই প্রবণতা রুখতেই আগামী ১ই সেপ্টেম্বর থেকে জরিমানা বা ফাইন চালু করা হচ্ছে।
অবৈধ নির্মাণ ও পরিকাঠামো উন্নয়নে মাস্টার প্ল্যান
শহরের যত্রতত্র গড়ে ওঠা বেআইনি নির্মাণ ও পুকুর ভরাট নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি তৎকালীন শাসকদলের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তারাতলায় বেআইনি গোডাউনের অনুমতি বা শহর জুড়ে একের পর এক বেআইনি বহুতল ও পুকুর বোজানোর প্রসঙ্গে তিনি জানান, আগের প্রশাসনের কাছে সাধারণ মানুষের জীবনের কোনও মূল্য ছিল না। জমা জলে রাস্তাঘাট নষ্ট হচ্ছে এবং ভ্যাট উপচে ময়লা ছড়াচ্ছে। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের পোর্টালে হাজার অভিযোগ জমা পড়লেও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি, যা বর্তমান সরকার সমাধান করছে।
হাওড়ার রাস্তা, পানীয় জল ও সার্বিক নিকাশি ব্যবস্থার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে সরকার এবার একটি বিস্তৃত ‘মাস্টার প্ল্যান’ আনছে। শুধু ডিভাইডারে আলো আর গাছ লাগিয়ে শহর সাজানোর মেকি চেষ্টা আর চলবে না। এছাড়া অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া বস্তিবাসীদের স্থায়ী ফ্ল্যাট দেওয়ার জন্য সরকারি ও বেসরকারি এজেন্সিভিত্তিক প্রকল্প থাকলেও হাওড়ার বিধায়ক অরূপ রায় বা তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্তরা তা রূপায়ণ করেননি বলে তিনি সুর চড়ান।
ওয়ার্ড পুনঃবিন্যাস
জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই নাগরিক পরিষেবা সঠিকভাবে পৌঁছে দিতে ওয়ার্ড বাড়ানো অপরিহার্য বলে তিনি জানান। সেই কারণেই বিধানসভায় বিল এনে হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা ৫০ থেকে বাড়িয়ে ৬৮ করার প্রস্তাব গৃহীত হচ্ছে। একইভাবে কলকাতা পুরসভার ক্ষেত্রেও ওয়ার্ড সংখ্যা ১৪৪ থেকে বাড়িয়ে ২০৯ করার বিল আনা হয়েছে।
কলকাতা পুরসভার (KMC) কাজের সমালোচনা করে তিনি বলেন, ইন্দোর বা লখনউয়ের মতো শহর থেকে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও জল সরবরাহ শেখা উচিত ছিল। বর্তমানে ইউসি (Utilization Certificate) বা খরচের হিসাব দিতে না পারায় পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রায় ২০০ কোটি টাকা মেলেনি, যার ফলে পুরকর্মীদের বেতন ও পেনশন মেটাতে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। কসবার তৃণমূলের বিধায়ক জাভেদ খানের এলাকা-- তিলজলা, এন্টালি, কসবা বা বেহালার মতো এলাকাগুলোতে (Added Areas) আজও মানুষ পানীয় জল বা স্বচ্ছ মিশনের সুফল পাননি।
ইঞ্জিনিয়ারদের ভুলে বাটির মতো অসম রাস্তা তৈরি হওয়ায় সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে থাকছে। সবশেষে, শহরবাসীর সুবিধার্থে ওয়ার্ড পুনঃবিন্যাস ও মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত করে হাওড়া ও কলকাতাকে সঠিক ও উন্নত নাগরিক পরিষেবা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)