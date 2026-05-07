Agnimitra Paul on Suvendu Adhikari PA Chandranath Rath Murder: চন্দ্রনাথ খুনে ভবানীপুর যোগ- শুভেন্দুর আপ্ত সহায়ক হত্যাকাণ্ডে বিস্ফোরক 'ভাবী মন্ত্রী' অগ্নিমিত্রা

Agnimitra Paul on Suvendu Adhikari PA Chandranath Rath Murder: চন্দ্রনাথ খুনে ভবানীপুর যোগ- শুভেন্দুর আপ্ত সহায়ক হত্যাকাণ্ডে বিস্ফোরক 'ভাবী মন্ত্রী' অগ্নিমিত্রা
Agnimitra Paul on Suvendu Adhikari PA Death: 'ভাবী মন্ত্রী' অগ্নিমিত্র পাল শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ খুনের পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকার অভিযোগ তুলেছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বুধবার রাতে বাড়ি ফেরার সময় আততায়ীর গুলিতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ। পয়েন্ট ব্ল্যাক রেঞ্জ থেকে গুলি করে খুন করা হয়েছে তাঁকে। গুলিতে এঁফোড়-ওফোঁড় হয়ে যায় হার্ট। পরপর গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয় আততায়ীরা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথের। এই খুনের ঘটনায় এবার বিস্ফোরক 'ভাবী মন্ত্রী' অগ্নিমিত্রা পাল।
৯ মে শপথগ্রহণ বাংলার প্রথম বিজেপি সরকারের। তার ৩ দিন আগে, ৬ মে রাতে এই ভয়াবহ নৃশংস হত্যাকাণ্ড। খুন সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আপ্ত সহায়ক। সেই ঘটনায় বিজেপির আরেক নব নির্বাচিত বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল সাফ দাবি করেছেন, "ভবানীপুরে মমতা ব্যানার্জীর পরাজয়ের কারণেই এই খুন। মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের হারের ফল সম্ভবত এই ঘটনা।" বলেন, "চন্দ্র একজন বিশ্বস্ত মানুষ ছিলেন। বিরোধী দল নেতার কার্যালয়ের কার্যক্রম তদারকি করতেন। আমাদের বিধায়কদের কাছে ভাইয়ের মতো ছিলেন। বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতেন।"
'ভাবী মন্ত্রী' অগ্নিমিত্র পাল এই ঘটনার পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকারও অভিযোগ তুলেছেন। প্রসঙ্গত, অগ্নিমিত্রা পালকে উপমুখ্যমন্ত্রী বা বঙ্গ বিজেপি সরকারে কোনও গুরু দায়িত্ব দেওয়ার ভাবনা বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের। গতকালই দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে জরুরি সাক্ষাৎ সেরে ফেরেন তিনি। আর গতকাল রাতেই এই বীভৎস হত্যাকাণ্ড। যা শোরগোল ফেলে দিয়েছে সারা দেশেই। এমনকি পড়শি বাংলাদেশের খবরের হেডলাইনেও শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথকে হত্যার খবর। ফেসুবকেও অগ্নিমিত্রা লেখেন-
প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান
এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন, "চন্দ্রের গাড়িটি আমার গাড়িকে অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ মাঝপথে থেমে যায়। ঠিক তখনই বাইকে করে আসা একজন গাড়িটির বাম পাশে গুলি চালাতে শুরু করে। লোকটি শার্প শ্যুটার। গুলি করে সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে যায়। খুব কাছ থেকে গুলি চালানো হয়েছে। আমি দুটো গুলির শব্দ শুনেছি। ঘটনাটি পূর্বপরিকল্পিত বলেই মনে হচ্ছে।"
আরেক প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুটো বাইক দুদিকে বেরিয়ে যায়। একটি যায় যশোর রোডের দিকে। আর দ্বিতীয় বাইকটি উল্টো দিকে দিয়ে বেরিয়ে যায়। বলেন, 'হামলা চালানোর পর ঘাতক গাড়ি ও বাইকগুলি যে রাস্তা ধরে পালিয়েছে, সেই রাস্তাটি সোজা বাংলাদেশ সীমান্তের দিকে চলে গিয়েছে।' আর এ থেকেই প্রশ্ন উঠছে, তবে কি বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে গা ঢাকা দিয়েছে আততায়ীরা?
প্রসঙ্গত, শুভেন্দু অধিকারীও তাঁর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথের হত্যাকাণ্ডকে একটি "ঠান্ডা মাথার এবং পূর্বপরিকল্পিত খুন" বলে উল্লেখ করেছেন। দলীয় কর্মীদের শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। আশ্বাস দিয়েছেন যে অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা হবে।
আরও পড়ুন, Suvendu Adhikari PA Death: কে কেন খুন করেছে চন্দ্রনাথকে? একমাত্র ছেলের মৃত্যুতে বিস্ফোরক সন্তানহারা মা, কাঁদতে কাঁদতেই চরম শাস্তির দাবি
আরও পড়ুন, Suvendu Adhikari PA Death: চন্দ্রনাথকে 'নিকেশ' করতে ৫০ সেকেন্ডের নিখুঁত অপারেশন- খুনের ভয়ংকর, হাড়হিম টাইমলাইন
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)