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পুজোয় আমিষ না নিরামিষ? বাগেশ্বর বাবার 'নিদানে' বড় মন্তব্য মন্ত্রী অগ্নিমিত্রার

Agnimitra Paul on veg-nonveg: কেন বাগেশ্বর বাবা পুজোয় নিরামিষ খাওয়ার কথা বললেন, তার কারণ ব্যাখা করলেন অগ্নিমিত্রা পাল। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 08, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 03:17 PM IST
পুজোয় আমিষ না নিরামিষ? বাগেশ্বর বাবার 'নিদানে' বড় মন্তব্য মন্ত্রী অগ্নিমিত্রার

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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