পুজোয় আমিষ না নিরামিষ? বাগেশ্বর বাবার 'নিদানে' বড় মন্তব্য মন্ত্রী অগ্নিমিত্রার

অয়ন ঘোষাল: পুজোয় 'আমিষ-নিরামিষ' বিতর্কে এবার মুখ খুললেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। অগ্নিমিত্রা পালের স্পষ্ট বক্তব্য, "বাগেশ্বর বাবা বাইরে থেকে এসেছেন। উনি যেখান থেকে এসেছেন সেখানে নবরাত্রি পালন হয়। সেখানে সবাই নিরামিষ খায়। উনি জানবেন কীভাবে এখানে পুজোর সময় মানুষ কি খায়? আমি বলছি। বাঙালি পুজোর সময় নিজের ইচ্ছামতো খাবেন, পোশাক পড়বেন এবং যতক্ষণ ইচ্ছা ঘুরবেন।"
প্রসঙ্গত বাগেশ্বর বাবার 'নিদান' নিয়ে গতকালই মুখ খুলেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'আমরা সাধারণত নবমীর দিন পাঁঠার মাংস খাই, সেটাই খাব'। আরও বলেন, 'বাগেশ্বর বাবা কী বললেন, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত বক্তব্য। আবেদন তিনি করতেই পারেন। কিন্তু কোনও সাধুর কথায় কে কী খাবে-- সেটা বন্ধ করে দেওয়া হবে না।'
প্রসঙ্গত, বাগেশ্বর বাবা মন্তব্য করেন, বাঙালিরা দুর্গাপুজোয় আমিষ খায়। অষ্টমী-নবমীতে যাঁরা মাংস খায়, তাঁরা পাখণ্ডী। তাঁর এই কথার সূত্র ধরেই বিতর্ক ছড়ায়। গতকাল বঙ্গ বিজেপির পক্ষে রাজ্য সভাপতি তথা বিজেপির রাজ্যসভা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য মুখ খুলে অবস্থান স্পষ্ট করে বিতর্কে জল ঢেলে দেন। এরপর এদিন দিলীপ ঘোষ-ও ওই একই প্রসঙ্গে মুখ খোলেন। দুর্গাপুজোয় আমিষেই 'ভোট' দেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তাঁর স্পষ্ট কথা, 'পাঁঠার মাংস প্রসাদ হিসাবে খাওয়া হয়!'
দিলীপ ঘোষ বলেন, 'যারা বাগেশ্বর বাবার কাছে যান উনি কি বলতে পারবেন তারা মাছ খান না, মাংস খান না? সাধুরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বলেন যেহেতু নিরামিষ খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। বিবেকানন্দ বলেছিলেন যতদিন যতদিন দেশ থাকবে, মা কালী পাঁঠা খাবেন, শিব ডমরু বাজাবেন।' সেইসঙ্গে দিলীপ ঘোষ এও বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে দুর্গা পুজোয় পাঠা বলি হয়। সেই মাংস প্রসাদ হিসেবে খাওয়া হয়। এখানে পাঠা খাওয়া, মাংস খাওয়া এগুলো বিতর্কের বিষ হতেই পারে না।
উল্লেখ্য, কদিন আগেই দুর্গা পুজোমণ্ডপের আশপাশে আমিষ খাবার বিক্রি ও খাওয়ার বিরোধিতা করে বার্তা দিয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। যদিও নবান্ন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, পুজোর খাদ্যাভ্যাসে কোনও বিধিনিষেধ চাপানোর কথা ভাবছে না রাজ্য সরকার। বাঙালি এত দিন যেভাবে দুর্গাপুজো উদ্যাপন করে এসেছে, এবারও সেভাবেই আনন্দ করবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)