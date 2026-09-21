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চিনা মাঞ্জায় মা উড়ালপুলে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ২ বাইক-গাড়ির! উদ্ধারে এগিয়ে এলেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা, সোশ্যালে বড় আবেদন

Agnimitra Paul: মা উড়ালপুল দিয়েই শহরে ফিরছিলেন অগ্নিমিত্রা পাল। চোখের সামনে দুর্ঘটনা ঘটতে দেখে তিনি কালবিলম্ব না করে গাড়ি থেকে নেমে পড়েন। পরে এই ঘটনার ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে মন্ত্রী লেখেন, ঘুড়ি ওড়ান, কিন্তু...

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 21, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 01:48 PM IST
চিনা মাঞ্জায় মা উড়ালপুলে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ২ বাইক-গাড়ির! উদ্ধারে এগিয়ে এলেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা, সোশ্যালে বড় আবেদন
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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