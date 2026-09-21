/চিনা মাঞ্জায় মা উড়ালপুলে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ২ বাইক-গাড়ির! উদ্ধারে এগিয়ে এলেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা, সোশ্যালে বড় আবেদন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মা উড়ালপুলে ঘুড়ির মাঞ্জায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা। আহত বাইকচালকদের উদ্ধারে এগিয়ে এলেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। কলকাতার মা উড়ালপুলে নিষিদ্ধ চিনা মাঞ্জা সুতোর কারণে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। মাঞ্জার আঘাতে প্রথমে গুরুতর জখম হন এক বাইকচালক। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হন আরও এক বাইকচালক ও একটি গাড়ি।
রবিবার দুর্ঘটনাটি ঘটে। কাঁচের টুকরো দিয়ে বানানো ঘুড়ির চিনা মাঞ্জা সুতো গলায় পেঁচিয়ে যাওয়ার ফলে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন এক বাইকার। তারপর সেই বাইকআরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে পর পর দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি গাড়ি ও আরও এক বাইকআরোহী। গাড়ির পিছনে ধাক্কা মারে আরও একটি বাইক। সেইসময় ওই পথ দিয়েই ফিরছিলেন অগ্নিমিত্রা পাল। ফেরার সময় দুর্ঘটনার এই দৃশ্য চোখে পড়ে অগ্নিমিত্রা পালের। দেখে সঙ্গে সঙ্গে নিজে গাড়ি থামিয়ে আহতদের উদ্ধারে এগিয়ে আসেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।
জানা গিয়েছে, মা উড়ালপুলের উপর দিয়ে ওই বাইকআরোহী যাওয়ার সময় আচমকাই উড়ে আসা একটি লাল রঙের চাইনিজ মাঞ্জা সুতো তাঁর গলায় পেঁচিয়ে যায়। নিজেকে বাঁচাতে তিনি তৎক্ষণাৎ কড়া ব্রেক কষেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঠিক পিছনে থাকা চার চাকার গাড়িটিও গতি কমিয়ে ব্রেক মারে। কিন্তু গাড়িটির ঠিক পিছনে থাকা অপর এক মোটরসাইকেল চালক সময়মতো ব্রেক সামলাতে না পেরে গাড়িটির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারেন। এতে পিছনের বাইকআরোহী মারাত্মকভাবে আহত হন।
সেই সময় মা উড়ালপুল দিয়েই শহরে ফিরছিলেন অগ্নিমিত্রা পাল। চোখের সামনে দুর্ঘটনা ঘটতে দেখে তিনি কালবিলম্ব না করে গাড়ি থেকে নেমে পড়েন। আহত চালকদের পানীয় জলের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি প্রাথমিক চিকিৎসার তোড়জোড় করেন এবং পুলিসকে দ্রুত অ্যাম্বুল্যান্স ডেকে আহতদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। পাশাপাশি উড়ালপুলে কীভাবে নিষিদ্ধ চায়নিজ মাঞ্জা এল, তা নিয়েও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে স্থানীয় তপসিয়া থানার পুলিসকে ডেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি।
পরে এই ঘটনার ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে ঘুড়ি ওড়ানোর বিষয়ে মানুষদের সচেতন হওয়ার আবেদন জানান। ব্যস্ত রাস্তার আশপাশে ঘুড়ি ওড়ানো এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেন তিনি। কোনওভাবেই যাতে ঘুড়ির মাঞ্জা কোনও বাইকআরোহীর বিপদ ডেকে না আনে সেজন্য সতর্ক হওয়ার আবেদন জানান তিনি। সোশাল্য মিডিয়ায় অগ্নিমিত্রা পাল লেখেন, "Kolkata ফেরার পথে MAA flyover - এ নজরে পড়ল যে ঘুড়ির সুতো গলায় পেঁচিয়ে গিয়ে আক্রান্ত এক bike চালক এবং তাকে বাচাতে গিয়ে পরপর ১ টি গাড়ি এবং ১ টি bike - এর accident হয়েছে। এই ঘুড়ির সুতো গুলো এইভাবে রাস্তায় সত্যি খুব বিপদজনক হয়ে দাঁড়ায়। যেই biker সবার পিছনে ছিলেন, তিনি বেশ আহত হয়েছেন, তাকে হসপিটালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। আপনারা যারা ঘুড়ি ওড়ান, একটু সতর্ক হয়ে ঘুড়ি ওড়ান please. চেষ্টা করুন ব্যস্ত রাস্তা গুলো এড়িয়ে ঘুড়ি ওড়াতে, যাতে সুতো গুলো specailly যারা bike চালান তাদের জন্য বিপদজনক না হয়ে দাঁড়ায়।"
ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল মন্ত্রী অগ্নিমিত্রার এই ভিডিয়ো ও আবেদন। উল্লেখ্য, গত আট সপ্তাহের মধ্যে মা উড়ালপুলে এটি চতুর্থ মাঞ্জাজনিত দুর্ঘটনা। বিশ্বকর্মা পুজোর সময় পুলিস ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে ড্রোন নজরদারি এবং বিশেষ অভিযান চালানো সত্ত্বেও বাজারে ও উড়ালপুলে এই বিপজ্জনক সুতোর দৌরাত্ম্য বন্ধ না হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত মানুষ। নিত্যযাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠেছে।
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