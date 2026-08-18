'গত ১৫ বছরে উন্নয়নের কাজ হয়নি, টাকা খরচ হয়েছে অনেক', জি ২৪ ঘণ্টায় বিস্ফোরক মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা

জি ২৫ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিজেপি সরকারের একশো দিন। কতটা বদলাল বাংলা? 'কাজটা একেবারেই সহজ নয়, চ্যালেঞ্জ প্রচুর', জি ২৪ ঘণ্টায় অকপট পুর ও নগরোয়ন্ননমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। বললেন, 'শেষ ১৫ বছর ও তার আগে ৩৪ বছর পরিকাঠামো উন্নয়ন বলতে কিছু হয়নি। রাস্তা, নিকাশি, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট! শহরকে যে কাঠামো ধরে রাখে, তার সেভাবে কাজ হয়নি। টাকা-পয়সা খরচ হয়েছে অনেক'।
মন্ত্রীর স্পষ্ট কথা, 'উন্নয়ন মানে মানুষের চাকরি, চাকরি শিল্প। আর শিল্প যদি আসতে হয়, তাহলে একটি শহর বা রাজ্যের পরিকাঠামো কীভাবে উন্নতি করেছে,বিনিয়োগকারী সবসময় চিন্তা করে। তার সাথে অনিয়ম করাটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেআইনি কাজই আইন হয়ে গিয়েছে'।
পুরমন্ত্রী জানান, 'তারাতলা ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, বিল্ডিং বানানো কাজে অডিট করা। দেখা গেল, প্রচুর বাড়ি এমন রয়েছে, বরানগর, বালি, হাওড়া, কলকাতা, দক্ষিণ দমদম, মহেশতলা যেখানে আমি বেশ অবাক হয়ে গেলাম, ডাকা হয়েছিল ২৭ জনকে। তারা বলছে, এটাই তো বরানগরে হয়। একটি বিল্ডিং প্ল্য়ান দেওয়া হয়েছে চারতলা, করে দেওয়া হল ৮ তলা। আমি যদি আটতলা দি, তাহলে প্ল্যান পাস হবে না। চারতলা দিয়ে তারপর ভাইচারে টাকা দিয়ে আটতলাকে রেগুলারেইস করা হবে'।
অগ্নিমিত্রা বলেন, 'আমি যখন বললাম আপনার ফ্ল্যাট বিক্রি করতে পারবেন না। সামনে প্ল্যাকার্ড লাগিয়ে দেব যে ব্লিল্ডিং বেআইনি। বলছে, বোর্ড তো পাস করেছে। বোর্ড ছিল তৃণমূলের। জবাব তো মমতা বন্দ্যোাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিতে হবে'। তাঁর কথায়, 'রাজনীতি করছি ভালোবেসে। এই কাজটাই করতে চেয়েছিলাম। বেআইনি ধরতে চায়নি। কিন্তু ভালো করে মানুষ যাতে থাকতে পারে'।