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'গত ১৫ বছরে উন্নয়নের কাজ হয়নি, টাকা খরচ হয়েছে অনেক', জি ২৪ ঘণ্টায় বিস্ফোরক মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা

Agnimitra Paul: 'উন্নয়ন মানে মানুষের চাকরি, চাকরি শিল্প। আর শিল্প যদি আসতে হয়, তাহলে একটি শহর বা রাজ্যের পরিকাঠামো কীভাবে উন্নতি করেছে,বিনিয়োগকারী সবসময় চিন্তা করে। তার সাথে অনিয়ম করাটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেআইনি কাজই আইন হয়ে গিয়েছে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 18, 2026, 11:44 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:44 PM IST
'গত ১৫ বছরে উন্নয়নের কাজ হয়নি, টাকা খরচ হয়েছে অনেক', জি ২৪ ঘণ্টায় বিস্ফোরক মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা
Image Credit: জি ২৪ ঘণ্টায় বিস্ফোরক মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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