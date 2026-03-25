AIMIM AJUP Alliance in Bengal Election 2026: আমরা মুখ্যমন্ত্রী বানাব এবার, মুসলিমদের আসল উন্নয়ন করব- বাংলায় পা দিয়েই ওয়াইসির হুংকার

Asaduddin Owaisi AIMIM-Humayun Kabir AJUP Alliance in West Bengal Assembly Election 2026: শাসকদলের দাবি, এই রাজ্যে সংখ্যালঘুরা দেশের অন্যান্য রাজ্যের থেকে ভালো আছেন। ওদিকে ওয়াইসির তোপ, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে যে নতুন কাস্ট সিস্টেম চালু করেছেন সেখানে সরকারি চাকরিতে মাত্র ৭ শতাংশ মুসলিম মানুষ আছেন। তৃণমূল তোমরা আমাদের ভোট নিয়েছ কিন্তু আমাদের জন্য কি করেছ?"   

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 25, 2026, 11:12 AM IST
কলকাতায় ওয়াইসি, হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন

অয়ন ঘোষাল: ভোটমুখী বাংলায় নয়া রাজনৈতিক সমীকরণের জন্ম। বাংলার ভোটে এবার মিম। হুমায়ুনের আম জনতা উন্নয়ন পার্টির উপর ভরসা রেখে জোটবদ্ধ আসন ঘোষণায় আসাদউদ্দিন ওয়াইসির মিম। একদিকে হুমায়ুন কবীরের নতুন রাজনৈতিক দলের প্রথম ভোট, আরেকদিকে প্রথমবার বাংলার ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা মিমের। দু'পক্ষেরই বক্তব্য, লক্ষ্য একটাই- রাজ্যের মুসলিমদের সার্বিক উন্নয়ন। অভিযোগ, এতদিন তৃণমূল মুসলিমদের ভোট নিলেও, রাজ্যের মুসলিমদের প্রকৃত অর্থে কোনও উন্নয়ন ঘটেনি। বুধবারের সকালে কলকাতায় পা দিয়েই হুমায়ুন কবীররে সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করলেন,"উপ-মুখ্যমন্ত্রী নয়, আমরা মুখ্যমন্ত্রী বানাব এবার।"

ভোট কাটবে মিম?

একটি দল এবারই প্রথম রাজ্য রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। হুমায়ুন কবীরের দল আম জনতা উন্নয়ন পার্টি। তার সঙ্গে জোট গড়ছে আসাদউদ্দিন ওয়েইসির দল অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন অর্থাৎ মিম। যারা এবারই প্রথম পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা আসনে প্রার্থী দিতে চলেছে। সুদূর হায়দরাবাদ থেকে এই জোটের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা মাস খানেক আগেই করেছেন মিম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসি। ভোটমুখী বাংলায় রাজনৈতিক মেরুকরণ হবে কিনা সেই উত্তর স্পষ্ট জানা যাবে মে মাসের ৪ তারিখ। তার আগে রাজনীতির পাটিগণিত বলছে রাজ্যের ২৯৪ টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে কমবেশি ১০০টিরও বেশি বিধানসভা আসনে মুসলিম সম্প্রদায়ের ভোট ব্যাঙ্কের প্রভাব রয়েছে। এই জোট মুসলিম ভোট কাটাকাটি বা ভাগাভাগি করতে পারে বলেও কোনও কোনও রাজনৈতিক বিশ্লেষক মনে করছেন। 

শাসকদলের দাবি

যদিও শাসকদলের বক্তব্য, এই রাজ্যে সংখ্যালঘুরা দেশের অন্যান্য রাজ্যের থেকে ভালো আছেন। তাদের ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর ভান্ডার, স্বাস্থ্যসাথী সহ একাধিক সরকারি প্রকল্পের সুবিধা ঢুকেছে। সঙ্গে অবশ্যই রয়েছে দুয়ারে রেশন পরিষেবার চাল ডাল চিনি ও ভোজ্য তেল। তাই হঠাৎ করে এই মুসলিম মেরুকরণের জোট দাঁত ফোটাতে পারবে না রাজ্য রাজনীতিতে। উল্টে স্থায়ী এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন এবং সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধার নিশ্চিতকরণের পক্ষে রায় দেবে সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্ক। 

মিম- আম জনতা উন্নয়ন পার্টি জোট

ওদিকে ভোটের ইতিহাস বলছে হুমায়ুন কবীর ২০১৯ সালের নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী ছিলেন। পাশাপাশি দেশের অনেক রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে অতীতে ওয়েইসির দলের ভোট কাটাকাটিতে বিজেপিকে পরোক্ষে সুবিধা পাইয়ে দিয়েছে। ২০২৫ সালের ২২ ডিসেম্বর আত্মপ্রকাশ করে হুমায়ুন কবীরের আম জনতা উন্নয়ন পার্টি। দল গঠনের পর থেকেই তিনি তৃণমূল ও বিজেপি বিরোধী শক্তিগুলিকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছিলেন। সেই লক্ষ্যে মহম্মদ সেলিম এবং নওশাদ সিদ্দিকীর সঙ্গে বৈঠকও করেন। তবে বামফ্রন্ট বা আইএসএফের সঙ্গে শেষপর্যন্ত জোট গড়া সম্ভব হয়নি। অবশেষে মিমের সঙ্গে জোট, আর আসাদউদ্দিন ওয়াইসির মিমের সঙ্গে এই জোট অনেকটাই আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে হুমায়ূন কবীরকে।

'ওয়াইসি সাহেব বড় দাদার মতো'

এদিন যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে হুমায়ুন কবীর বলেন, "এই সম্পর্ক আজীবন থাকবে। আমি যতদিন বাঁচব আমার পার্টি যতদিন থাকবে এই জোট অটুট থাকবে। আমার অভিভাবক ওয়াইসি সাহেব আমার বড় দাদার মতো। আমাদের ডাকে উনি রাজ্যে ভোটে লড়তে এসেছেন। বহু বাধা এসেছে। অনেক কটাক্ষ এসেছে। কিন্তু আমি ওনার সঙ্গে কথা লাগাতার চালিয়ে গিয়েছি। আমাদের ২২ তারিখের প্রার্থী তালিকায় আমি কিছু প্রার্থী দিয়েছি। বাকি তালিকা ওনার সঙ্গে পরামর্শ করে আজই প্রকাশের চেষ্টা করছি। বাংলায় মমতার সরকার পরাস্ত হবে।"

রাজ্যের কয় আসনে লড়বে মিম?

ওদিকে ওয়াইসি বলেন, "আমরা কে কটা আসনে লড়ব সেটা ফয়সালা হয়ে গিয়েছে। দু-তিনটি আসন নিয়ে আলোচনা চলছে। সেগুলোও খুব দ্রুত চূড়ান্ত হয়ে যাবে। আমরা নিজেরা খুব বেশি আসনে লড়ব না। আমাদের মূল জোট সঙ্গী হুমায়ূন। আমরা গোটা তিনেক আসনে লড়ব। বাকি ওনাকে সমর্থন দেব।" ঘোষণা করেন, "উপ-মুখ্যমন্ত্রী নয়, আমরা মুখ্যমন্ত্রী বানাব এবার।" পাশাপাশি রাজ্যের মুসলিমদের পরিস্থিতি নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় তথা তৃণমূল সরকারের উদ্দেশে তোপও দাগেন তিনি। 

ওয়াইসির তোপ

ওয়াইসি বলেন, "এই রাজ্যে মুসলিমদের সার্বিক অবস্থা ভালো নয়। আমরা ভালো করার চেষ্টা করব। বাবরি মসজিদ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্ট এসেছিল আমি তখনই বলেছিলাম মুসলিমদের সার্বিক উন্নয়ন প্রয়োজন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে যে নতুন কাস্ট সিস্টেম চালু করেছেন সেখানে সরকারি চাকরিতে মাত্র ৭ শতাংশ মুসলিম মানুষ আছেন। যদি মালদা-মুর্শিদাবাদ যান তাহলে দেখবেন পানীয় জলে আর্সেনিক ভর্তি। তৃণমূল তোমরা আমাদের ভোট নিয়েছ কিন্তু আমাদের জন্য কি করেছ?" রাজ্যের গাফিলতিতেই রাজ্যে SIR-এ এত নাম বাদ গিয়েছে বলে কাঠগড়ায় তোলেন ওয়াইসি।

বিস্ফোরক ওয়াইসি

তৃণমূল সুপ্রিমো তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের নমাজ পড়ার প্রসঙ্গ নিয়েও কটাক্ষ করেন। কটাক্ষ করেন, "গোধরা যখন জ্বলছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন মোদীর সঙ্গে বসে ঢোকলা খাচ্ছিলেন।" মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের রাজনীতি 'সুযোগ সন্ধানী রাজনীতি', পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এনেছেন'- যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে হুমায়ুন কবীরকে পাশে নিয়ে ইত্যাদি নানা বিস্ফোরক মন্তব্যও করেন ওয়াইসি। জানান, "আমি পয়লা এপ্রিল আবার আসব। সেদিন হুমায়ূন সাহেব দুটি আসনে নিজের মনোনয়ন দেবেন। সেখানে থাকব। তারপর বহরমপুরে আমাদের যৌথ সভা আছে।"

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

