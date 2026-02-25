English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • খবর
  • কলকাতা
  • New AC CNG Buses: গরম শুরু হওয়ার আগেই কলকাতায় বাসযাত্রীদের জন্য সুখবর! এবার এসি বাসে চেপেই নিত্যদিন...

New AC CNG Buses in City: গরমের আগেই কলকাতায় সাধারণ বাসযাত্রীদের জন্য সুখবর। ১০০টা নতুন সিএনজি এসি বাসের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতায় চলবে এই সব বাস।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 25, 2026, 08:50 PM IST
ফাইল ছবি

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: গরম কাল শুরু হওয়ার আগেই কলকাতায় সাধারণ বাসযাত্রীদের জন্য সুখবর। আজ, বুধবার ১০০ টা নতুন সিএনজি এসি বাসের (AC CNG Bus) উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী (Bengal CM Mamata Banerjee)। কলকাতার গণপরিবহণ ব্যবস্থা আরও মসৃণ (efforts to modernise public transport) করা এবং শহরের যানবাহন যাতে দূষণহীন (curb urban pollution), হয়-- দুদিকেই বহুদিন ধরেই লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। সেই প্রয়াসেরই ফল এটি।

আরও পড়ুন: Tirupati Temple Ghee: তিরুপতিতে মাঁখোর দেশের জিভ ও নাক! লাড্ডু যাচাই করতে ২৫ কোটির ই-টাং ও ই-নোজ...

মার্চের মধ্যে ২০০

আসন্ন মার্চের মধ্যেই রাজ্যে অন্তত ২০০টি সিএনজি বাস চালানোর লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে, বলে জানা গিয়েছে। পুরনো গাড়ি বাতিল হয়ে যাবে, শহরে বাসের ঘাটতি হবে, এই পরিস্থিতিতে এই ধরনের প্রয়াস শহরের গণপরিবহণকে নিঃসন্দেহে আরও সমৃদ্ধ করবে।

কোথায় চলবে?

কলকাতায় চলবে এই বাসগুলি। এর পাশাপাশি আরও কুড়িটা নন এসি সিএনজি বাসেরও উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাসগুলি চলবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায়। মোট ২০০ টি বাস কেনার জন্য মুখ্যমন্ত্রী কিছুদিন আগে অনুমোদন দেন। উত্তরবঙ্গের জন্য ১৩টি বাসের উদ্বোধন ইতিমধ্যেই করেছেন তিনি।

মেট্রো-সুখবর

এদিকে আজ শহরের মেট্রো নিয়েও মিলেছে নতুন খবর। কী? দেশের প্রথম মেট্রো পেয়েছিল এই শহর। এবার পেতে চলেছে দেশের প্রথম 'বেস' সিস্টেম! কী 'বেস' সিস্টেম? নিরবিচ্ছিন্ন পাওয়ার সাপ্লাইয়ের জন্য 'ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম'। এই ব্যবস্থা চালু হল দেশের প্রাচীনতম মেট্রো পথের সুড়ঙ্গে, অর্থাৎ ব্লু লাইন মেট্রো পথে টানেলে আটকে পড়ে যাত্রীদের গরমে ও আতঙ্কে হাঁসফাঁস করার দিন শেষ।

আরও পড়ুন: Rajasthan Viral Student: স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রীর মিনতি 'আমি ইংরেজি জানি না, হিন্দিতে বলো...'! আকাশ-থেকে-পড়ে ছাত্রী 'কিন্তু, আপনি তো...'

কী এই 'বেস'?

কলকাতা মেট্রো পরিষেবা নিরবচ্ছিন্ন রাখতে বড় পদক্ষেপ হিসেবে এই ‘ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম’ (BESS) বা আধুনিক ব্যাটারি ব্যাকআপ চালু করা হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা গ্রিড ফেইলিওর হলে এই ব্যাটারির সাহায্যে ট্রেনগুলি সুড়ঙ্গে না আটকে থেকে নিকটবর্তী স্টেশনে পৌঁছতে পারবে। যা যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

বিদ্যুৎ-সাশ্রয়, যাত্রীসুরক্ষা

ট্রায়াল রান সফল হয়েছে। দক্ষিণেশ্বর থেকে টালিগঞ্জ (মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশন) পর্যন্ত ব্যাটারি দিয়ে ট্রেন সফলভাবে চালানো হয়েছে। নতুন এই সিস্টেমে 'রিজেনারেটিভ ব্রেকিং' প্রযুক্তিও রয়েছে, যা ব্রেকিংয়ের সময় উৎপন্ন শক্তিকে ট্র‍্যাকশনে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবে। ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম-ব্যবস্থার ফলে কোনও বিপর্যয় ঘটলে বা যান্ত্রিক ত্রুটি ঘটলে টানেলে আর দমবন্ধ অন্ধকারের মধ্যে ট্রেনে আটকে থাকতে হবে না মেট্রো যাত্রীদের। এই প্রযুক্তি মূলত কলকাতা মেট্রোর দক্ষিণ-উত্তর করিডোরে (ব্লু লাইন) আপদকালীন বিদ্যুৎ সরবরাহ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

