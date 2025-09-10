English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Kolkata Metro Rail: হাতে মাত্র দেড় বছর, মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে মেট্রো সুড়ঙ্গের বাতাস ঠাণ্ডা করার যন্ত্রগুলির, তারপর...

Kolkata Metro Rail: কলকাতা মেট্রো থেকে রেল মন্ত্রক এবং রেল বোর্ডের কাছে চিঠিও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তৎপরতার অভাবে চিন্তায় কলকাতা মেট্রো আধিকারিকরা

সিকান্দর আবু জ়াফর | Reported By: অয়ন ঘোষাল | Updated By: Sep 10, 2025, 10:20 AM IST
Kolkata Metro Rail: হাতে মাত্র দেড় বছর, মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে মেট্রো সুড়ঙ্গের বাতাস ঠাণ্ডা করার যন্ত্রগুলির, তারপর...
প্রতীকী ছবি

অয়ন ঘোষাল: মেট্রোয় এখন জল-নির্ভর ব্যবস্থায় সুড়ঙ্গের বাতাস ঠান্ডা করা হয়। বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনের বাইরে বসানো রয়েছে সেই বিশেষ যন্ত্র। বিপুল পরিমাণে জল ব্যবহার করে সুড়ঙ্গের ভিতরের বাতাস ঠান্ডা করা হয়। পুরো সুড়ঙ্গ ঠান্ডা রাখতে ৪৬টি যন্ত্র বা কুলার ব্যবহার করা হয়। ওইসব যন্ত্রগুলির মধ্যে ৩০টি যন্ত্রের মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার মুখে। অথচ নতুন করে এই ব্যবস্থা বসানোর জন্য প্রচুর সময় প্রয়োজন। ফলে চ্যালেঞ্জের মুখে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। 

Add Zee News as a Preferred Source

পুরনো পদ্ধতি বদলে, নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে সুড়ঙ্গের ভেতরের বাতাস শীতল রাখার পরিকল্পনা নিয়েছে মেট্রো। ৪১ বছরের পুরনো ওই ব্যবস্থা বদল করে তার জায়গায় নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। মেট্রো সূত্রের খবর, ব্লু লাইনের ভূ-গর্ভস্থ ১৫টি স্টেশনের মধ্যে ৮টি স্টেশনের কুলিং সিস্টেমের অবস্থা সবথেকে খারাপ।

রবীন্দ্র সরোবর, কালীঘাট, চাঁদনি চক স্টেশনে ওই যন্ত্রের মেয়াদ ১ বছরের মধ্যে ফুরিয়ে যাবে। পাশাপাশি  নেতাজি ভবন, যতীন দাস পার্ক, ময়দান, মহাত্মা গান্ধী রোডেও পুরনো যন্ত্র বদল করে নতুন যন্ত্র অর্থাৎ এয়ার কুলড চিলার বসাতে তিন থেকে চার বছর সময় লাগবে।

আরও পড়ুন-বিকেলের পর বৃষ্টিতে ভিজবে দক্ষিণের ৮ জেলা, বিশ্বকর্মা পুজোর পর একাধিক নিম্নচাপ!

আরও পড়ুন-সামনে রান্না পুজো, ভাদ্রের চড়া তাপমাত্রাকে হার মানাচ্ছে বাজারদর

কলকাতা মেট্রো থেকে রেল মন্ত্রক এবং রেল বোর্ডের কাছে চিঠিও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তৎপরতার অভাবে চিন্তায় কলকাতা মেট্রো আধিকারিকরা। প্রায় ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হলেও কাগজপত্র তৈরি নেই বলে দাবি আধিকারিকদের। টেন্ডার দেওয়ার কাজে গতি আসেনি। তাই এবার বড় প্রশ্ন, মেট্রো সুড়ঙ্গে ঠান্ডা বাতাসে যোগান কি বন্ধ হয়ে যাবে?

দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
kolkata metro railkolkata metroKolkata Metro ProblemMetro Tunnel Cooling System
পরবর্তী
খবর

Vegetable Price: সামনে রান্না পুজো, ভাদ্রের চড়া তাপমাত্রাকে হার মানাচ্ছে বাজারদর
.

পরবর্তী খবর

Durga Puja in Bangladesh: বাংলাদেশে সীমান্ত এলাকার দুর্গা পুজোয় নিরাপত্তার দায়িত্বে এবার বি...