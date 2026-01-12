Ami Banglar Digital Joddha: ফোনের স্ক্রিনের রেজাল্টও বিরোধীশূন্য করতে মরিয়া তৃণমূল! মেগা ডিজিটাল বাহিনীর মুখোমুখি অভিষেক...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Abhishek Banerjee: ডিজিটাল রাজনীতির নতুন অধ্যায় খুলতে চলেছে বাংলা। আজ কলকাতার Biswa Bangla Mela Prangan-এ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ‘আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা’ (ABDJ)-র প্রথম সর্বভারতীয় ডিজিটাল কনক্লেভ। এই প্রশিক্ষণ ও সংলাপমূলক কর্মসূচির আয়োজক তৃণমূল কংগ্রেস All India Trinamool Congress (AITC)।

নবনীতা সরকার | Updated By: Jan 12, 2026, 03:16 PM IST
প্রবীর চক্রবর্তী:  বাংলার ডিজিটাল যুদ্ধঘোষণা করবেন আজ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, সাংসদ ও লোকসভার সদস্য অভিষেত বন্দ্যোপাধ্যায়। 
আজ প্রথম ‘আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা’ (Ami Banglar Digital Joddha) ডিজিটাল কনক্লেভ, মুখোমুখি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee)

ডিজিটাল রাজনীতির নতুন অধ্যায় খুলতে চলেছে বাংলা। আজ কলকাতার Biswa Bangla Mela Prangan-এ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ‘আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা’ (ABDJ)-র প্রথম সর্বভারতীয় ডিজিটাল কনক্লেভ। এই প্রশিক্ষণ ও সংলাপমূলক কর্মসূচির আয়োজক তৃণমূল কংগ্রেস All India Trinamool Congress (AITC)।

রাজনৈতিক মহলের মতে, এটাই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল কনক্লেভ, যেখানে রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে আসা প্রায় ১০,০০০-রও বেশি ডিজিটাল যোদ্ধা এক ছাদের তলায় মিলিত হচ্ছেন। সোশ্যাল মিডিয়া, ডিজিটাল স্টোরিটেলিং, ফ্যাক্ট-চেকিং, ন্যারেটিভ বিল্ডিং—এই সবকিছুকে হাতিয়ার করেই আগামী দিনের রাজনৈতিক লড়াইয়ের রূপরেখা তৈরি করাই এই কনক্লেভের মূল লক্ষ্য।

কর্মসূচির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ, AITC জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরাসরি সংলাপ। ডিজিটাল যোদ্ধাদের সঙ্গে মুখোমুখি কথোপকথনে তিনি সংগঠনের ডিজিটাল ভবিষ্যৎ, রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার কৌশল এবং অনলাইন স্পেসে ভুয়ো খবর মোকাবিলার রণনীতি তুলে ধরবেন বলে দলীয় সূত্রে খবর।

শুধু প্রশিক্ষণ নয়—এই কনক্লেভে থাকছে সেরা ডিজিটাল কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য বিশেষ পুরস্কার। যাঁরা ধারাবাহিকভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় সংগঠনের বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন, জনসংযোগের নতুন ভাষা তৈরি করেছেন, তাঁদের কাজকে স্বীকৃতি দিতেই এই সম্মাননা। রাজনৈতিক কর্মসূচির সঙ্গে সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটাতে রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সংগীত পরিবেশনাও।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ভোট রাজনীতিতে মাঠের পাশাপাশি ডিজিটাল স্পেস এখন সমান গুরুত্বপূর্ণ। ফেসবুক, এক্স (টুইটার), ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব—সব প্ল্যাটফর্মেই প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলির এই ধরনের কনক্লেভ ভবিষ্যতে আরও বাড়বে। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে, তৃণমূলের এই উদ্যোগ বাংলার রাজনীতিতে ডিজিটাল সংগঠনের একটি নতুন মডেল হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে।

আজকের এই কনক্লেভ শুধু একটি প্রশিক্ষণ শিবির নয়—এ যেন বাংলার ডিজিটাল ময়দানে নতুন যুদ্ধঘোষণা।

