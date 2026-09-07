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নিরামিষের ফতোয়া দিলেই কানের গোড়ায় থাবড়া মারার জন্য এক্সট্রা হাত, সরকারি বিজ্ঞাপনে দুর্গার ১১ হাত নিয়ে বিস্ফোরক শতরূপ

Durga Puja 2026: ওই পোস্টে আরও লেখা হয়েছে, মা দুর্গার হাত কবে থেকে এগারোটি হল? আর কার মাথায় এল যে তাঁকে এইভাবে উপস্থাপন করা গ্রহণযোগ্য?

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 07, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 02:45 PM IST
নিরামিষের ফতোয়া দিলেই কানের গোড়ায় থাবড়া মারার জন্য এক্সট্রা হাত, সরকারি বিজ্ঞাপনে দুর্গার ১১ হাত নিয়ে বিস্ফোরক শতরূপ

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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