/নিরামিষের ফতোয়া দিলেই কানের গোড়ায় থাবড়া মারার জন্য এক্সট্রা হাত, সরকারি বিজ্ঞাপনে দুর্গার ১১ হাত নিয়ে বিস্ফোরক শতরূপ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুজোর প্রস্তুতির বৈঠকের সরকারি বিজ্ঞাপনে এবার চমক। দেবী দুর্গার ছবি দিয়ে ওই বৈঠকের একটি সরকারি বিজ্ঞাপন করা হয়েছে। সেই বিজ্ঞাপনে দুর্গার মোট ১১টি হাত দেখানো হয়েছে। অর্থাত্ এবার পুজোয় দেবীর একটি হাত বেড়েছে। আর এনিয়ে বিজেপিকে নিশানা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সরব সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষও।
সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে রাজ্য সরকারকে নিশানা করে লেখা হয়েছে, তাহলে এখন বিজেপি সরকারের মতে, মা দুর্গার ১১টি হাত? তাদের নেতৃত্ব থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত,মা দুর্গা এবং বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বারবার ভুলভাবে উপস্থাপন করা গভীর লজ্জাজনক! দুর্গাপুজো কেবল একটি উৎসব নয়, এটি আবেগ এবং বাংলার মূল স্পন্দন। মায়ের আগমন লক্ষ লক্ষ বাঙালির কাছে অত্যন্ত পবিত্র। অথচ যে সরকার বাংলার হয়ে কথা বলার দাবি করে; তারা বাংলার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।
ওই পোস্টে আরও লেখা হয়েছে, মা দুর্গার হাত কবে থেকে এগারোটি হল? আর কার মাথায় এল যে তাঁকে এইভাবে উপস্থাপন করা গ্রহণযোগ্য? বিজেপি বাঙালি সংস্কৃতি সম্পর্কে এত দূরবর্তী যে, মুখ্যমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে সরকার মা দুর্গাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করছে এবং তুচ্ছজ্ঞান করাকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করছে। যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়!
অন্যদিকে, সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ একহাত নিয়েছেন রাজ্য বিজেপি সরকারকে। শতরূপ লিখেছেন, 'একটা চমৎকার সরকারী বিজ্ঞাপন!এখানে মা দুর্গার এগারোটা হাত। দেবতাদের পক্ষ থেকে দুর্গাকে দশ হাতে অস্ত্র দেওয়া হয়েছিল অসুর বধের জন্য। আর বিজেপি সরকারের পক্ষ থেকে ঠাকুরকে একটা এক্সট্রা হাত দেওয়া হয়েছে,পুজোর সময় বাঙালির ওপর কেউ নিরামিষ খাওয়ার ফতোয়া জারি করতে এলে তাকে কানের গোড়ায় থাবড়া মেরে প্যাণ্ডেল এবং বাঙলা থেকে বের করে দেওয়ার জন্য।'
উল্লেখ্য, পুজোয় খাওয়াদাওয়া নিয়ে বাংলায় কোনও বিধিনিষেধ কখনওই ছিল না। তবে রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর এটাই প্রথম দুর্গা পুজো। ফলে কোনও কোনও মহল থেকে সেই নিরামিশ খাওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। রাজ্যে এসেছিলেন বাগেশ্বর বাবা। পুজোর সময় তিনি নিরামিশ খাওয়ার পক্ষেই সওয়াল করেছেন। তবে এনিয়ে পাল্টা প্রতিবাদ করেছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রাজ্য বিজেপির সভাপতি বলেন, 'আমরা সাধারণত নবমীর দিন পাঠার মাংস খাই, অষ্টমীর দিন লুচি খাই: সেটাই খাব। বাংলার মানুষকে খাওয়া-দাওয়া নিয়ে কিছু বলার নেই। যাঁর যা খেতে ইচ্ছে করবে, খাবেন। বাঙালি মাছ-মাংস খাবে না, এটা হয় নাকি? বাগেশ্বর বাবা কী বললেন, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত বক্তব্য। আবেদন তিনি করতেই পারেন। কোনো সাধুর কথায় কে কী খাবে-সেটা বন্ধ করে দেওয়া হবে না।' পুজোর সময়ে বাঙালি কী খাবে, আর কী খাবে না-- তা নিয়ে একটা বিতর্কের আবহ তৈরি হচ্ছিল। সেই বিতর্কে জল ঢেলে দিলেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা বিজেপি'র রাজ্য সভাপতি শমীক ভটাচার্য। প্রসঙ্গত, এবার দুর্গাপুজোর কার্নিভাল হবে না-- এমনটাই খবর নবান্ন সূত্রে।
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