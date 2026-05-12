Security Withdrawn: রাজ্যের কোনও 'নন ক্যাটাগোরাইজড' নেতা কোনও নিরাপত্তা পাবেন না: CM শুভেন্দুর সরকারের কড়া পদক্ষেপ
No non-categorized leader will get no security: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর স্পষ্ট নির্দেশ, অহেতুক জনগণের করের টাকা খরচ করে নিরাপত্তার বহর বাড়ানো হবে না। যদি কোনও রাজনৈতিক নেতার ওপর নির্দিষ্টভাবে কোনও হামলার আশঙ্কা না থাকে, তবেই তিনি নিরাপত্তা পাবেন।
পিয়ালি মিত্র: রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সব নন-ক্যাটাগরাইজড ব্যক্তিদের নিরাপত্তা অবিলম্বে প্রত্যাহারের নির্দেশ দিল পশ্চিমবঙ্গ ডিরেক্টরেট অফ সিকিউরিটি। প্রয়োজন হলে থ্রেট পারসেপশন রিভিউয়ের পর, মানে কোনও হুমকি আছে কিনা বা থাকলে, তা পুনর্বিবেচনার পর পুনরায় নিরাপত্তা দেওয়া হতে পারে।
পশ্চিমবঙ্গ ডিরেক্টরেট অফ সিকিউরিটির নির্দেশে স্পষ্ট বলা হয়েছে, যেসব বর্তমান বিধায়ক ক্যাটাগরাইজড নন, তাঁদের প্রত্যেককে একজন করে PSO দেওয়া হতে পারে। সাধারণত দু ধরনের নিরাপত্তা হয়। একটি X, Y, Y+, Z, Z+ এবং দ্বিতীয় হল কোনও ক্যাটাগরিবিহীন। কারও ক্ষেত্রে ২জন, কারও ক্ষেত্রে ৪ জন করে এমন নিরাপত্তা দেওয়া রয়েছে। এখন রাজ্যে এমন নন ক্যাটাগোরাইজড নিরাপত্তা পান বহু নেতা। সেই নিরাপত্তাই প্রত্যহারের নির্দেশ পশ্চিমবঙ্গ ডিরেক্টরেট অফ সিকিউরিটির তরফে।
প্রসঙ্গত, গতকালই তুলে নেওয়া হয়েছে অভিষেকের 'জেড প্লাস' নিরাপত্তা। এখন থেকে সাংসদ হিসেবে যেটুকু প্রাপ্য, শুধু সেটুকুই নিরাপত্তা পাবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় এমনটাই নির্দেশ নবান্নের। উল্লেখ্য, বাড়ির সামনে থেকে আগেই সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, গার্ড রেল। অতিরিক্ত নিরাপত্তা হিসাবে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে কলকাতা পুলিসের স্ক্যানার ও মেটাল ডিটেক্টরও।
যেমন 'জেড প্লাস' (Z+) ক্যাটাগরির নিরাপত্তা আর পাবেন না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তেমনই বিশেষ পাইলট কারের সুবিধাও আর থাকছে না। সোমবার রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সূত্রের খবর, সেই বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানান, যদি কোনও রাজনৈতিক নেতার ওপর নির্দিষ্টভাবে কোনও হামলার আশঙ্কা না থাকে, তবে অহেতুক জনগণের করের টাকা খরচ করে নিরাপত্তার বহর বাড়ানো হবে না।
এবার সামনে এল রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সব নন-ক্যাটাগরাইজড ব্যক্তিদের নিরাপত্তাও অবিলম্বে প্রত্যাহারের নির্দেশ। তবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তায় যেন কোনও ঘাটতি না হয়, কলকাতা পুলিসকে সেদিকে কড়া নজর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর নিরাপত্তায় যাতে কোনও খামতি না থাকে, তা নিশ্চিত করতে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর।
আরও পড়ুন, Abhishek Banerjee Security: No গার্ড রেল, No ২৪×৭ পুলিস- আর কোনও বিশেষ নিরাপত্তা নয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে, সিকিউরিটিতে বড় বদল
আরও পড়ুন, Mamata Banerjee security: মমতার নিরাপত্তায় যেন খামতি না থাকে: নবান্নে বসেই সিপি-কে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)