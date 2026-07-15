/কল্যাণ কনফিউজড, উনি কোন দিকে আছেন আগে ঠিক করুন, তৃণমূল সাংসদকে নিশানা দিলীপের

অয়ন ঘোষাল: তৃণমূলের ভাঙা হাটে কালীঘাটের গৃহবিবাদ তুঙ্গে। দলের ভাডুবির জন্য গতকাল ফের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়। শুধু তাই নয়, অভিষেকের ব্যক্তিগত আপ্ত সহায়ক সুমিত রায় এবং ভোটকুশলী সংস্থা ‘আইপ্যাক’-এর বিরুদ্ধেও একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন কল্যাণ। এনিয়ে এবার সরব রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য নিয়ে বুধবার সকালে দিলীপ ঘোষ বলেন, উনি নিজে কোন দিকে আছেন? কখন কোন দিকে যাচ্ছেন? সেটা আগে ঠিক করুন। উনি কনফিউজ। একটা পা কালীঘাটে। আরেকটা ঋতব্রতর দিকে। ১৯৮৯ সালে তৃণমূলের সূচনায় একই ধরনের জিনিস হয়েছিল। লোকসভা ভোটের মুখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল গড়েছিলেন। তখন কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে এই ধরনের কনফিউশন তৈরি হয়েছিল। তখন অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল কোন দিকে যাব? কংগ্রেস চিরকাল কনফিউজ। সারা দেশকে কনফিউজ করেছে। তার সঙ্গে যারা যুক্ত তারাও কনফিউজ। এই ড্রামা চলছে। কিছু লোক বেরিয়ে এসেছে। কিছু ফিরে যাবে। কিছু লোক আলাদা গোষ্ঠী হয়ে কিছুদিন থাকবে। বাংলার রাজনীতিতে এই ড্রামা খোলাখুলি আমরা প্রথমবার দেখলাম। বিরোধী দল তাদের দায়িত্ব পালন করুন এটুকুই বলব।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দলের অনেকেই সরব হয়েছে। সবার দাবি, ক্য়ামাক স্ট্রিট থেকে দল চালাতেন অভিষেক। তার জন্য দল ঢুবেছে। অনেকে আবার অভিষেককে সরিয়ে দেওয়ার দাবি তুলছেন। এনিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, এই ধরনের প্রেসক্রিপশন অনেকে দিচ্ছেন। কিন্তু রোগ মাথায় উঠে গেছে। একটা হাত বা পা কেটে দিলে হবে না। রোগ অনেক গভীরে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেনেশুনে মাথায় চড়তে দিয়েছেন। ওনার নাম করে সবাই যথেষ্ট খেয়েছে। এবার কাউকে বলির পাঁঠা করতে হবে। কিন্তু বহু এরকম লোক তৃণমূলে আছে যারা আজকের তৃণমূলের এই সর্বনাশের জন্য দায়ী।
বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিনের কলকাতায় আসা ও ব্রিগেডে শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান নিয়ে মন্তব্য করেন দিলীপ ঘোষ। রাজ্যের মন্ত্রী বলেন, মৌলবাদের চাপে তসলিমাকে ঘরছাড়া করেছিল সিপিএম। ভারতের পরম্পরা বিশ্বের সমস্ত অত্যাচারিত মানুষের পাশে দাঁড়ান। তাকে যারা তাড়িয়েছিল মানুষ তাদেরকে তাড়িয়েছে। সিপিএম যা করে গেছে তৃণমূল সেই মৌলবাদীদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছে। তৃণমূলের জামা পরে মৌলবাদীরা যা ইচ্ছা করেছে। তার পরিণাম তৃণমূলকে ভুগতে হয়েছে।
অন্যদিকে, কালীঘাট তৃণমূলের একুশে জুলাইয়ের অনুষ্ঠান করা নিয়ে দিলীপবাবু বলেন, কালীঘাটে একুশে জুলাইয়ের সভা করুন। কালীঘাট তৃণমূলে এখন কতজন লোক আছে সেটা ওরা নিজেও জানে না। কালীঘাটে করলে লজ্জার হাত থেকে বাঁচবেন। কাদা নয়। কাদা গায়ে লেগে আছে। আসলে ব্রিগেডে করার লোক নেই। রেড রোডে যারা নামাজ পড়তেন তারা সুন্দর করে ব্রিগেডে নামাজ পড়েছেন। তৃণমূলের যদি দম থাকে ব্রিগেডে করুন। না হলে ঘরের মধ্যে শহিদ দিবস করুন। ছবিতে মালা দিন। রাস্তায় করতে না পারলে সম্মানের সঙ্গে ঘরের মধ্যে করুন!
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)