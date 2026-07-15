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কল্যাণ কনফিউজড, উনি কোন দিকে আছেন আগে ঠিক করুন, তৃণমূল সাংসদকে নিশানা দিলীপের

Dilip Ghosh on Kalyan Banerjee: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দলের অনেকেই সরব হয়েছে। সবার দাবি, ক্য়ামাক স্ট্রিট থেকে দল চালাতেন অভিষেক। তার জন্য দল ঢুবেছে

Written BySekender Abu ZafarReported By:Ayan Ghoshal
Published: Jul 15, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:52 AM IST
কল্যাণ কনফিউজড, উনি কোন দিকে আছেন আগে ঠিক করুন, তৃণমূল সাংসদকে নিশানা দিলীপের
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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