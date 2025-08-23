English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Amartya Sen on SIR:   'SIR নিয়ে এখন আর ততটা চিন্তিত নই। ভোটার তালিকা থেকে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।  বিষয়টি কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তাও উল্লেখ করেছে'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 23, 2025, 05:40 PM IST
Amartya Sen on SIR: 'পীড়ন হলে তার প্রতিবাদ করতে হবে, ভারতে সে সুযোগ আর নেই'!, 'অর্মত্য'-বিস্ফোরণ..

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: SIR মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ে খুশি নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অর্মত্য সেন। বললেন, 'SIR নিয়ে এখন আর ততটা চিন্তিত নই। ভোটার তালিকা থেকে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।  বিষয়টি কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তাও উল্লেখ করেছে'।

SIR বিতর্কে উত্তাল জাতীয় রাজনীতি।  কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছে বিরোধীরা। পরিস্থিতি এমনই যে, ইন্ডিয়া জোট মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে অপসারণের প্রস্তাব আনার কথা ভাবছে বলে খবর। অর্মত্য়ের মতে, 'পীড়ন হলে তার প্রতিবাদ করতে হবে। এখানে সেই সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি না। পীড়ন যে দিক থেকেই আসুক যাদের ওপরই হোক, সেই উত্‍স বন্ধ করা আমাদের কর্তব্য'। সঙ্গে বার্তা, আশা করি, এই কাজে আমরা নিযুক্ত থাকব'।

বিহারের SIR-এ ভোটার তালিকা থেকে সাড়ে ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। কমিশনকে সেই তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতে সাফ জানিয়ে দিয়েছে, বিহারে আধার কার্ড দেখিয়ে ফের ভোটার তালিকায় নাম তোলা যাবে। অর্মত্য বলেন, 'আমি খুশি যে সুপ্রিম কোর্ট ভারতের জনগণের জন্য কাজ করছে'।

এদিকে বিশ্বভারতী ক্য়াম্পাসে অমর্ত্য সেনের উপর বক্তৃতার অনুমতি দেয়নি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, এই বক্তৃতাটি একটি বাংলা পত্রিকা 'অনুষ্টুপ' (Anushtup) আয়োজন করেছিল এবং ১৪ই আগস্ট হওয়ার কথা ছিল। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ জ্যাঁ দ্রেজের এই বক্তৃতাটি দেওয়ার কথা ছিল।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
sirSIR protestAmartya Sen
