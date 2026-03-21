  • Mamata Banerjee: ‘অধিকার কাড়তে দেব না, মাথা নত করব না’: ঈদের সকালেই বিজেপি-কমিশনকে কড়া হুঁশিয়ারি মমতার

Mamata Banerjee: ‘অধিকার কাড়তে দেব না, মাথা নত করব না’: ঈদের সকালেই বিজেপি-কমিশনকে কড়া হুঁশিয়ারি মমতার

Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee Eid Message Red Road 2026: খুশির ঈদে সম্প্রীতির বার্তা রেড রোডে! মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানালেন, বাংলার মানুষের অধিকার কেড়ে নিতে দেবেন না কাউকে। এসআইআর ইস্যুতে ভয় না পেয়ে লড়াইয়ের ডাক দিলেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও, তাঁর গলাতেও সৌভ্রাতৃত্বের সুর।  

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 21, 2026, 11:15 AM IST
Mamata Banerjee: ‘অধিকার কাড়তে দেব না, মাথা নত করব না’: ঈদের সকালেই বিজেপি-কমিশনকে কড়া হুঁশিয়ারি মমতার
রেড রোডে মমতা-অভিষেক

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: খুশির ঈদের সকালে রেড রোড হয়ে উঠল সম্প্রীতি ও রাজনৈতিক সংকল্পের এক অনন্য মঞ্চ। প্রতি বছরের মতো এবারও রেড রোডে আয়োজিত ইদের নামাজের পরে মঞ্চে ওঠেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে উৎসবের আবহেও মুখ্যমন্ত্রীর কণ্ঠে ধরা দিল লড়াকু মেজাজ। এসআইআর (SIR) ইস্যুতে কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশনকে তীব্র আক্রমণ করে তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, "বাংলার মানুষের অধিকার কেড়ে নিতে দেব না।"

রাজ্যে এসআইআর-এর চূড়ান্ত তালিকায় লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়া নিয়ে সম্প্রতি চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই প্রসঙ্গ টেনেই মুখ্যমন্ত্রী এদিন মঞ্চ থেকে অভয় দিয়ে বলেন, "আপনাদের জন্য আমার লড়াই জারি থাকবে। আমি সব ধর্মের মানুষের পাশে আছি। নাম কাটার বিষয়ে আমি দিল্লি গিয়ে কমিশনে আমাদের কথা জানিয়ে এসেছি। আমরা কোনওভাবেই ভয় পাই না।" কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে নিশানা করে তিনি আরও বলেন, "মোদীকে আমাদের অধিকার নিতে দেব না।"

বিধানসভা ভোটের আবহে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে শুরু থেকেই সরব তৃণমূল। এদিন মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, কমিশন কেন্দ্রের হয়ে কাজ করছে। বিজেপিকে 'চোর-ডাকাত-গুণ্ডাদের দল' বলে কটাক্ষ করে তিনি হুঁশিয়ারি দেন, "যারা বাংলাকে টার্গেট করে, তারা জাহান্নামে যাক।" তিনি আরও বলেন, 'উনি দুবাই গিয়ে হাত মেলান তখন প্রভাব পড়ে না ওরা হিন্দু না মুসলিম। ভারতে এসেই সব ভুলে যান'। 

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরেই সুর মেলালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাইয়ে-ভাইয়ে ভেদাভেদ সৃষ্টির চেষ্টার বিরুদ্ধে সরব হয়ে তিনি বলেন, "দীপালিতে আলি আছেন, তো রমজানে রাম আছেন। যে চাঁদ দেখে ইদ পালন করা হয়, সেই চাঁদ দেখেই করবা চৌথের ব্রত খোলা হয়। গর্দান কেটে যাবে, কিন্তু মাথা নত হবে না।" বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যে কোনো মূল্যে অটুট রাখার অঙ্গীকার করেন তিনি।

এদিন অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক লাল মসজিদেও যান। রেড রোডের এই সভা থেকে রাজনৈতিক মহলের ধারণা, আসন্ন নির্বাচনে সিএএ-এনআরসি এবং এসআইআর ইস্যুকে হাতিয়ার করেই তৃণমূল বিজেপি-বিরোধী লড়াইকে আরও তীব্র করতে চাইছে।

 

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

Mamata BanerjeeAbhishek BanerjeeEid 2026red road
