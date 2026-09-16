/২৩ FIR, জমি দখল ও জাল নথির অভিযোগ! কলকাতায় অমিত গঙ্গোপাধ্যায়কে গ্রেফতার ED-র

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জমি দখল এবং জাল নথি তৈরির অভিযোগে অমিত গঙ্গোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ED সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৫ সেপ্টেম্বর রাতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের কাছে ২৩টি FIR রয়েছে বলে জানিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা। ED-র দাবি, বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার জমি ও সম্পত্তির উপর বেআইনিভাবে নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। এর জন্য জাল বোর্ড রেজোলিউশন, নকল স্বাক্ষর-সহ বিক্রির চুক্তি, জাল ডিড এবং অন্যান্য ভুয়ো নথি ব্যবহার করা হয়েছিল বলে তদন্তে উঠে এসেছে বলে জানিয়েছে ED। তদন্তকারী সংস্থার আরও দাবি, জমির রেকর্ডে কারচুপি করার পাশাপাশি ভুয়ো বা মিথ্যা দাবির ভিত্তিতে দেওয়ানি মামলাও করা হয়েছিল। এর মাধ্যমে প্রকৃত জমির মালিকদের অধিকারকে দুর্বল করার চেষ্টা হয়েছিল বলে অভিযোগ।
২৩টি FIR কেন গুরুত্বপূর্ণ?
ED জানিয়েছে, অমিত গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন থানায় ২০টিরও বেশি FIR রয়েছে। সাম্প্রতিক আপডেটে সংখ্যাটি ২৩ বলে জানানো হয়েছে। মূলত দক্ষিণ ২৪ পরগনা-সহ বিভিন্ন এলাকায় জমি দখল, প্রতারণা এবং জালিয়াতির অভিযোগে এই মামলাগুলি দায়ের হয়েছে বলে ED জানিয়েছে। তদন্তকারী সংস্থার বক্তব্য, একাধিক মামলায় একই ধরনের পদ্ধতি ব্যবহারের অভিযোগ সামনে এসেছে। সেই কারণেই বিষয়টি ED-র তদন্তের আওতায় এসেছে।
শুধু জমি দখল নয়, আর্থিক লেনদেনও নজরে
ED-র তদন্তে শুধু জমির মালিকানা বা নথির বিষয় নয়, এই সম্পত্তিগুলি থেকে তৈরি হওয়া আর্থিক লেনদেনের দিকটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ED-এর এপ্রিলের প্রেস রিলিজ অনুযায়ী, তদন্তে অভিযোগ উঠেছে যে কথিতভাবে জাল নথির মাধ্যমে দখলে নেওয়া সম্পত্তি ব্যবহার করে রিয়েল এস্টেট প্রকল্প তৈরি এবং ইউনিট বিক্রির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা হয়েছিল। সেই অর্থের উৎস ও গতিপথও তদন্ত করা হচ্ছে।
মার্চেই হয়েছিল ED-র তল্লাশি
এই মামলায় এর আগেও পদক্ষেপ করেছিল ED। ২৮ মার্চ কলকাতার সাতটি জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়েছিল। সেই অভিযানে বিভিন্ন নথি ও ডিজিটাল তথ্য বাজেয়াপ্ত করা হয় বলে ED জানিয়েছিল। পাশাপাশি কয়েকটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টও PMLA-র অধীনে ফ্রিজ করা হয়েছিল। অর্থাৎ, অমিত গঙ্গোপাধ্যায়কে গ্রেফতারের আগে বেশ কিছুদিন ধরেই এই মামলার তদন্ত চালাচ্ছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।
তদন্ত এখনও চলছে
ED জানিয়েছে, জমি, নথি এবং কথিত আর্থিক লেনদেন নিয়ে তদন্ত এখনও চলছে। ফলে এই ঘটনায় আর কারও ভূমিকা রয়েছে কি না, আরও কী কী সম্পত্তি বা লেনদেনের যোগসূত্র রয়েছে, তা তদন্তের পরেই স্পষ্ট হবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ED-র অভিযোগ মানেই তা আদালতে প্রমাণিত অপরাধ নয়। মামলাটি এখনও তদন্তাধীন এবং অমিত গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিচারিক নিষ্পত্তি হয়নি।
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