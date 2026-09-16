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২৩ FIR, জমি দখল ও জাল নথির অভিযোগ! কলকাতায় অমিত গঙ্গোপাধ্যায়কে গ্রেফতার ED-র

জমি দখল, জাল নথি তৈরি এবং সম্পত্তি নিয়ে প্রতারণার অভিযোগে অমিত গঙ্গোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন থানায় ২৩টি FIR রয়েছে। ED-র অভিযোগ, জাল বোর্ড রেজোলিউশন, স্বাক্ষর, বিক্রির চুক্তি ও পাওয়ার অব অ্যাটর্নির মতো নথি ব্যবহার করে সম্পত্তির উপর বেআইনি নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। তদন্তে সম্পত্তি সংক্রান্ত লেনদেন এবং কথিত অপরাধের টাকা নিয়েও খোঁজ চলছে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 16, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 12:39 PM IST
২৩ FIR, জমি দখল ও জাল নথির অভিযোগ! কলকাতায় অমিত গঙ্গোপাধ্যায়কে গ্রেফতার ED-র
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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