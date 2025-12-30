Amit Shah in Bengal: মোদীর 'বঙ্কিমদা'-র পর এবার শাহ! রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেন সান্যাল

Amit Shah in Bengal: মোদীর 'বঙ্কিমদা'-র পর এবার শাহ! রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেন সান্যাল
Amit Shah in Bengal: খোদ প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বঙ্কিমদা বলে সম্মোধন করেছেন। সৌগত রায় সংশোধন করে দেন
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সমস্যাটা কোথায়! বিজেপির একের পর এক নেতা বাংলার মণীষীদের নাম বারবার ভুল বলে চলেছেন। প্রধানমন্ত্রীর পর এবার অমিত শাহ। মঙ্গলবার তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললেন শচীন্দ্রনাথ সান্যালকে। কিন্তু তা বলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে গোলযোগ! এনিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।
Rabindranath Sanyai??
No, Mr. @AmitShah. Rabindranath Tagore. Sachindra Nath Sanyal. Two towering figures. Two entirely different people. But how would you know the difference?
After all, you are BOHIRAGOTO with zero cultural literacy. Do your homework. Stop mangling our icons.… pic.twitter.com/d9gpSexKo7
— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) December 30, 2025
কলকাতায় এসেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিনি রবীন্দ্রনাথ সান্যাল বলে উল্লেখ করেন অমিত শাহ। এতেই চড়ছে সমালোচনার পারদ। কারণ বিজেপির একের পর এক শীর্ষ নেতা বাংলার মণীষীদের নামে ভুল করেছেন। খোদ প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বঙ্কিমদা বলে সম্মোধন করেছেন। সৌগত রায় সংশোধন করে দেন। প্রধানমন্ত্রী তা শুধরেও নেন। কিন্তু ফের তিনি প্যাঁচে পড়ে যান মাস্টারদা সূর্য সেনের নাম বলতে গিয়ে। মাস্টারদার নাম থেকে দা কথাটা বাদ দিয়ে দেন। অর্থাত্ কোথায় কার নামের সঙ্গে দা রয়েছে, কার নামে দা যোগ করা যায় না সেই প্রাথমিক তথ্যটুকু দিল্লির বিজেপি নেতাদের কাছে নেই।
উল্লেখ্য, একসময় বিজেপির প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের জন্ম শান্তিনিকেতনে। ফলে বাংলার মণীষীদের সম্পর্কে কোনও জ্ঞান নেই বলেই মনে করছে তৃণমূল কংগ্রেস। এনিয়ে অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায় আজ বলেন, অসমের মুখ্যমন্ত্রী বাংলাকে বারবার অপমান করেছে। তার সঙ্গে প্রেস কনফারেন্স করে বাংলায় আসছেন। যারা রবীন্দ্রনাথ,বঙ্কিমচন্দ্র,স্বামীজিকে অপমান করেন,বাংলার ইতিহাস জানেন না,তাঁদের কাছে বাংলার জন্য মায়াকান্নার কথা শুনতে হবে?
When in Bengal....
Its not 'अरविंद', Mr. @AmitShah. It's Rishi Aurobindo, the revolutionary sage Bengal reveres as a spiritual titan.
STOP this pathetic parade of cultural vandalism by mispronouncing, misrepresenting, and mangling Bengal’s icons while trying to appropriate them… pic.twitter.com/IO28vv7YE8
— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) December 30, 2025
অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস তার সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে অমিত শাহকে নিশানা করেছে। তৃণমূলের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হয়েছে, যারা বাংলার মণীষীদের নাম ঠিকঠাক উচ্চারণও করতে পারে না তারা এখনও বাংলা শাসনের স্বপ্ন দেখে। এটাই হচ্ছে বিজেপি নেতাদের উদ্ধত্য। আরও লেখা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শচীন্দ্রনাথ সান্যাল। দুইজন প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব। দুজন সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ। কিন্তু পার্থক্যটা আপনি কীভাবে বুঝবেন? কারণ আপনি তো বহিরাগত। আমাদের খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বদের অপমান করা বন্ধ করুন। আর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল-নিজেও এভাবে অস্বস্তিতে পড়া বন্ধ করুন।”
রবীন্দ্রনাথের নাম নিয়ে গোলমাল করার পাশাপাশি ঋষি অরবিন্দ ঘোষকে নিয়ে হোঁচট খান শাহ। এনিয়েও কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল কংগ্রেস। দলের সোশ্যাল মিডিয়া হ্য়ান্ডেলে লেখা হয়েছে, ওটা অরবিন্দ নয়, ঋষি অরবিন্দ, উনি এক প্রবাদপ্রতিম সাধু। বাংলার মণীষীদের নাম এরকম ভুল উচ্চারণ করার কালচারটা ছাড়ুন। জোর করে বাঙালি হতে যাবেন না। ভুয়ো শ্রদ্ধা দেখাতে যাবেন না।
