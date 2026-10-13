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বদলের বাংলায় প্রথম দুর্গাপুজো, সপ্তমীতে শহরে সস্ত্রীক অমিত শাহ!

Durga Puja 2026: ১৭ ও ১৮ অক্টোবর। এবার পুজোয় দু'দিন সপ্তমী।  প্রথম সপ্তমী অর্থাত্‍ ১৭ তারিখে রাতেই আহমেদবাদ থেকে কলকাতায় পৌঁছবেন শাহ। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 13, 2026, 08:45 PM IST|Updated: Oct 13, 2026, 08:45 PM IST
বদলের বাংলায় প্রথম দুর্গাপুজো, সপ্তমীতে শহরে সস্ত্রীক অমিত শাহ!
Image Credit: সপ্তমীতে শহরে সস্ত্রীক অমিত শাহ!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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