  • West Bengal BJP Oath Ceremony: শনিবারের গেরোয় বদলে গেল সময়, নতুন সরকারের শপথগ্রহণ কখন?

BJP Oath Ceremony: ৮ মে কলকাতায় আসছেন অমিত শাহ! নিউটাউন কনভেনশন সেন্টারে নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন তিনি। সেখানেই ঘোষিত হতে পারে রাজ্যের পরবর্তী মন্ত্রীদের নাম। কিন্তু কবে হবে শপথ? ২৫শে বৈশাখ নাকি রবিবারে? চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রাজনৈতিক মহল। অবশেষে জানা গেল দিনক্ষণ। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: May 6, 2026, 03:19 PM IST
কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: রাজ্যে নতুন সরকার গঠন নিয়ে গত কয়েক ঘণ্টা ধরে চলা টানটান উত্তেজনার অবসান ঘটল। ২৫শে বৈশাখ শপথের কথা আগে ঘোষণা করা হলেও শনিবারের ‘অশুভ’ সময় বা গেরো কাটাতে শপথগ্রহণের সময়ে বড়সড় বদল আনল গেরুয়া শিবির। প্রথমে শনিবার বিকেল ৪টেয় শপথ হওয়ার কথা থাকলেও, শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে— শনিবার সকাল ১০টাতেই সম্পন্ন হবে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান।

সূত্রের খবর, ৮ মে নিউটাউন কনভেনশন সেন্টারের 'হল সেভেন' অডিটোরিয়ামে নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা করবেন অমিত শাহ। সেখানেই ঘোষণা করা হবে, দলের পক্ষ থেকে কে কোন দফতরের মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব সামলাবেন। তালিকা ঘোষণার পর নবনির্বাচিত হবু মন্ত্রীদের নিয়ে আলাদাভাবে বৈঠকে বসবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সরকারের আগামী পথচলা এবং রণকৌশল নির্ধারণই হবে এই বৈঠকের মূল নির্যাস।

এদিনের বৈঠকের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আজ, বুধবার নিউটাউন কনভেনশন সেন্টার পরিদর্শনে যান একঝাঁক বিজেপি নেতৃত্ব। কনভেনশন সেন্টারের 'হল ফাইভ' এবং 'হল সেভেন' ঘুরে দেখেন বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ ও জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন শিলিগুড়ির নবনির্বাচিত বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ এবং বিমান ঘোষ। মূলত নিরাপত্তা এবং বৈঠকের ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখেন তাঁরা।

তবে সবকিছুর ঊর্ধ্বে এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে— কবে হবে শপথ গ্রহণ? ২৫শে বৈশাখ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন। বাঙালির আবেগের এই দিনটিকে দল বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাইছে। অন্যদিকে, আগামী শনিবার হিন্দু শাস্ত্রীয় মতে কিছুটা ‘অশুভ’ বা ‘গেরো’ বলে মনে করছেন দলের একাংশ। ফলে কবিগুরুর আবেগকে সম্মান জানানো নাকি শনিবারের গেরো কাটানো— এই দুইয়ের দোটানায় রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে বিজেপি নেতৃত্ব, এমনটাই খবর।

শনিবারের পরিবর্তে রবিবার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল হয়ে উঠছিল। শোনা গিয়েছিল, বুধবার সন্ধ্যার মধ্যেই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে বুধবার বেলা গড়াতেই সামনে এল সময়। বারবেলায় ফাঁসতে নারাজ বিজেপি নেতৃত্ব, তাই বিকেল ৪টের পরিবর্তে শনিবার সকাল ১০টাতেই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে। 

পাশাপাশি আজ বুধবারই ভোট পরবর্তী হিংসা থামানো ও শপথ গ্রহণ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত আলোচনা সারতে নবান্নে মুখ্য সচিবের সঙ্গে বৈঠক করতে যাবেন শমীক। 

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

