West Bengal Assembly Election 2026 Result: দিদি, টাটা গুডবাই: গেরুয়া-বঙ্গে সোশ্য়াল মিডিয়ায় ঝড়় তুলল শাহের ভাইরাল ভিডিয়ো

West Bengal Assembly Election 2026 Result: দিদি, টাটা গুডবাই: গেরুয়া-বঙ্গে সোশ্য়াল মিডিয়ায় ঝড়় তুলল শাহের ভাইরাল ভিডিয়ো
West Bengal Assembly Election 2026 Result: পনেরো বছরের তৃণমূল-জমানা শেষ। বাংলায় এবার নয়া ইতিহাস লিখল বিজেপি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিডিটাল ব্যুরো: যা বলেছিলেন, তাই সত্যিই হয়েছে! 'দিদি,টাটা-গুডবাই', গেরুয়া-বঙ্গে ভাইরাল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পুরনো ভিডিয়ো। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো শেয়ার করছেন বহু মানুষ।
আরও পড়ুন: Central Forces at Nabanna: বিজেপির জয় নিশ্চিত হতেই মমতার নবান্ন ঘিরল কেন্দ্রীয় বাহিনী, ‘ফাইল নষ্টের চেষ্টা’র বিস্ফোরক অভিযোগ
পনরো বছরের তৃণমূল-জমানা শেষ। চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হওয়া হল না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বাংলায় এবার নয়া ইতিহাস লিখল বিজেপি। অঙ্গ,কলিঙ্গের পর এবার বঙ্গেও ফুটল পদ্মফুল। আজ, সোমবার ভোটের গণনা যত এগিয়েছে, ততই ছবিও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। অনেকেই বলছে, বাংলা যে আর তৃণমূল সরকার আর থাকছে না, তা নাকি আগাম বুঝেছিলেন অমিত শাহ। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী মিলেছে। সেই সূত্রে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে একটি ভিডিয়ো। সেই ভিডিয়োটি আসলে ছাব্বিশে বাংলায় নির্বাচনী জনসভার শাহের ভাষণের একটি অংশ।
পশ্চিম মেদিনীপুরের চণ্ডীপুরে ওই জনসভায় শাহ বলেছিলেন, ৪ তারিখ সকালে গণনা শুরু হবে। ৮টায় ইভিএম বক্স খোলা হবে। ৯টা সময়ে প্রথম রাউন্ড, ১টায় গণনা শেষ। এবং দিদি, টাটা গুডবাই'। বাস্তবে হলও তাই।
अमित शाह की भविष्यवाणी सही साबित हुई
HM Amit Shah during election campaign
4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी,
8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेगा,
9 बजे पहला राउंड,
10 बजे दूसरा राउंड
और 1 बजे दीदी….टाटा बाय-बाय @AmitShah pic.twitter.com/MA9RaRRKQR
— Anuj Tomar, Journalist (@THAKURANUJTOMAR) May 4, 2026
সর্বশেষ ট্রেন্ড অনুযায়ী বিজেপি এগিয়ে রয়েছে ১৯৫টি আসনে, তৃণমূল এগিয়ে মাত্র ৯৫টিতে। ২০২১ সালে তৃণমূল পেয়েছিল ২১৫, বিজেপি পেয়েছিল মাত্র ৭৭। আজকের সংখ্যাটা তাই শুধু রাজনৈতিক পরিবর্তন নয়, একটা মহাভূমিকম্প।
এদিকে ছাব্বিশে ভরকেন্দ্র ছিল ভবানীপুর। মমতা বনাম শুভেন্দু। সকালের দিকে এগিয়ে ছিলেন শুভেন্দু। পরে ব্যবধান বাড়ান মমতা। তৃণমূলনেত্রী নিজের আসন বাঁচাতে পারলে ভরাডুবি দলে।
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026 results update: গেরুয়া ঝড়ে চুরমার তৃণমূল, ১৫ বছর পর ভয়াবহ হার মমতা ঘনিষ্ট ১১ হেভিওয়েটের
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)