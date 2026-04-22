Amit Shah on Kolkata: কবির স্বপ্নের 'তিলোত্তমা' কলকাতাকে 'বস্তির শহর' বললেন অমিত শাহ; 'টাটা, গুড বাই' জানালেন মমতাকে

Amit Shah Kolkata Slum City Remark: দমদমের সভা থেকে অমিত শাহ বলেন, এই ভোট শুধু বিধায়ক তৈরির ভোট নয়, এটি কলকাতার হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের লড়াইও! এর পরই তিনি শাসকদলকে তীব্র আক্রমণ করে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরেন।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 22, 2026, 07:43 PM IST
মমতার বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়ে অমিত শাহ বললেন...!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রথম দফার ভোটের (West Bengal Assembly Election 2026), ঠিক ২৪ ঘণ্টা আগে কলকাতার একেবারে ঘাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে কলকাতা নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah)। উত্তর দমদমের জনসভা থেকে তিনি বললেন, এই শহর বস্তির শহর (city of slums)। অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস (All India Trinamool Congress) অমিত শাহের (Amit Shah) এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেছে। প্রতিবাদ করে তারা তাদের এক্স হ্যান্ডেলে এ নিয়ে একটি পোস্ট করেছে।

বিস্ফোরক মন্তব্য

মহানগরের উপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে কলকাতার হাল নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রথম দফার ভোটের ঠিক ২৪ ঘণ্টা আগে। বুধবার উত্তর দমদমের জনসভা থেকে অমিত শাহ বলেন, দীর্ঘ বাম শাসন এবং বর্তমানে তৃণমূলের রাজত্বে তিলোত্তমা এখন বস্তির শহরে পরিণত হয়েছে। শাহের এই মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজ্য-রাজনীতিতে জোর বিতর্কের ঝড়।

কী বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী?

দমদমের হেভিওয়েট প্রচার মঞ্চ থেকে শহরবাসীর আবেগ উসকে দিয়ে শাহ বলেন, এই ভোট শুধু বিধায়ক তৈরির ভোট নয়, এই ভোট কলকাতার হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের লড়াইও। এর পরই তিনি শাসকদলকে তীব্র আক্রমণ করেন। শাহের অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্বে এবং আগের কমিউনিস্টদের আমলে গোটা শহরটা বস্তির শহর হয়ে রয়ে গিয়েছে। দেশের অন্যান্য শহর বস্তিমুক্ত হলেও, মুখ্যমন্ত্রী সেই প্রয়োজন মনে করেননি! স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও যোগ করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের ভোটব্যাংক সুরক্ষিত রাখতে এই বস্তিগুলিতেই অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দিচ্ছেন। সাধারণ মানুষ উন্নত জীবনযাপন করুক, তা তিনি চান না।

১টার মধ্যেই

আগামী ৪ মে ফল ঘোষণার প্রসঙ্গ টেনে শাহ দাবি করেন, '১টার মধ্যেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। তার পরই হবে দিদি টাটা, গুড বাই!'

বিতর্ক ও প্রতিক্রিয়া 

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বস্তির শহর মন্তব্যটি ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, শাহের এই মন্তব্য কলকাতার সংস্কৃতি এবং বস্তিতে বসবাসকারী সাধারণ মেহনতি মানুষের প্রতি চূড়ান্ত অবজ্ঞার পরিচায়ক। 

কবির স্বপ্নের শহর

এ শহর নিয়ে বাঙালির আবেগের শেষ নেই। জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'সুচেতনা' কবিতায় এই শহরের সৌন্দর্যকে বর্ণনা করতে গিয়ে "কল্লোলিনী তিলোত্তমা" শব্দবন্ধটি সৃজন করেছিলেন। কবির সেই স্বপ্নের "কল্লোলিনী তিলোত্তমা"র এহেন রাজনৈতিক অপব্যাখ্যায় ব্যথিত হয়েছেন সংস্কৃতিমনস্ক বাঙালিসমাজ।

তৃণমূলের এক্স-প্রতিবাদ

অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস অমিত শাহের এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করে তাদের এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেছে। সেখানে লেখা হয়েছে: 'কলকাতাকে অনেক নামেই ডাকা হয়েছে। সিটি অফ জয়। সিটি অফ লাভ-- ভালোবাসার শহর। ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী। পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার এবং ভারতের সবচেয়ে নিরাপদ শহর।

'আজ, অমিত শাহ সেই তালিকায় নিজের একটি নাম যোগ করলেন। তিনি কলকাতাকে 'বস্তির শহর' বলে অভিহিত করেছেন। যাঁরা এই শহরে বাস করেন, যাঁরা এটি গড়ে তুলেছেন এবং যাঁরা প্রতিদিন এই শহরে শ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকেন, অমিত শাহের কাছে তাঁরা নিছকই বস্তিবাসী এবং তাঁর অবজ্ঞার পাত্র।

'বিজেপি এভাবেই বাংলাকে দেখে। যদি তারা এখানে কোনোভাবে জায়গা করে নিতে পারে, তবে তারা বাংলার সঙ্গে এমন ব্যবহারই করবে। একবার ভেবে দেখুন, এই বাংলা-বিরোধী জমিদারদের যদি ক্ষমতায় আসার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে ভবিষ্যতে কী ঘটবে?'

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

