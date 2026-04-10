BJP's CM Candidate: ক্ষমতায় এলে কে হবেন বিজেপি'র মুখ্যমন্ত্রী? পরিষ্কার বলে দিলেন অমিত শাহ; কী বললেন?

  • BJPs CM Candidate: ক্ষমতায় এলে কে হবেন বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী? পরিষ্কার বলে দিলেন অমিত শাহ; কী বললেন?

Amit Shah Reveals BJP's CM Candidate: সংকল্পপত্র প্রকাশের শেষে অমিত শাহকে প্রশ্ন করা হয়, বিজেপি জিতলে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী-মুখ কে? দারুণ ইঙ্গিত দিলেন অমিত শাহ। বললেন,...। কী বললেন তিনি?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 10, 2026, 03:14 PM IST
কোথা থেকে কে হবেন পদ্মের মুখ্যমন্ত্রী?

পিয়ালী মিত্র: সংকল্পপত্র (Sankalp Patra)প্রকাশ হল বিজেপি-র (Bharatiya Janata Party)। আজ, শুক্রবার অমিত শাহ প্রকাশ করলেন বিজেপি'র এই সংকল্পপত্র (Amit Shah releases BJP’s Sankalp Patra)। অমিত শাহ (Amit Shah) দলের সংকল্পপত্র (BJP’s Sankalp Patra) প্রকাশ করতে গিয়ে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের (West Bengal Assembly Elections 2026) আগে যেন কল্পতরু হলেন। বাংলার জন্য একরাশ পরিকল্পনার কথা জানালেন। পাশাপাশি জানালেন, বিজেপি জিতলে এ রাজ্যে কে হবেন বিজেপি'র মুখ্যমন্ত্রী। কে বিজেপির তুরপের তাস? পরিষ্কার করলেন অমিত শাহ।

বিকশিত ভারত এবং দুঃস্বপ্নের বাংলা? 

অমিত শাহ প্রকাশ করলেন সংকল্প পত্র। বললেন, বাম জমানা থেকে মুক্তির আশায় বাংলার মানুষ তৃণমূলকে ভোট দিয়েছিল। কিন্তু অনুপ্রবেশ, সিন্ডিকেটের মাধ্যমে তৃতীয় ম‍্যান্ডেট হাসিল করে তারা। বাংলার মানুষ একন মন থেকে পরিবর্তন চাইছেন। গত ১০ বছরে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশের উন্নয়ন কী কাজ করা যায়, তার প্রমাণ মিলেছে। কাশ্মীর থেকে কন্যা কুমারী পর্যন্ত সকলের আশা পূরণ করেছেন তিনি। বিকশিত ভারত হয়েছে। কিছুদিন আগে আমাদের চার্জশিট বাংলা মানুষের সামনে রেখেছি। ভরসার শপথ এই সংকল্প পত্র। কী ভাবে পশ্চিমবঙ্গকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে তার রোড ম‍্যাপ এই ভরসা পত্র। হারিয়ে যাওয়ার বাংলার অস্মিতাকে ফিরিয়ে আনার সংকল্প এটি। ১৫ এপ্রিল নববর্ষের দিন এই সংকল্প পত্র প্রচার শুরু হবে। পাশাপাশি অমিত শা বলেন, তৃণমূলের দুঃস্বপ্নের সরকার শেষ হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভয়, ভেদাভেদ ও দুর্নীতি প্রতিষ্ঠা করতে উঠেপড়ে লেগেছেন। এই ভরসা আইনি রাজের, এই ভরসা সুরক্ষার, এই ভরসা কাজের। আমাদের সরকার অনুপ্রবেশবিরোধী। বাংলার সীমান্ত অনুপ্রবেশের জন্য সিল হবে। একটা গরুও যাতে পাচার না হয়, তা নিশ্চিত করা হবে। আমরা ভরসা দিয়ে বলছি, আমরা ডিটেক্ট, ডিলিট এবং ডিপোর্টের মাধ্যমে সব খুঁজে বের করব। 

মহিলাদের জন্য এবং

অমিত শাহ জানান, আমরা সরকারি কর্মীদের ডিএ নিশ্চিত করব। মহিলাদের অবস্থা খুব শোচনীয়। প্রতি মাসে সব মহিলাদের অ্যাকাউন্টে ৩ হাজার দেব। কেন্দ্রীয় সরকারি স্কিম দেওয়া হবে। আয়ুষ্মান ভারত চালু হবে। মহিলার সুরক্ষায় পুলিসে হবে দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড। ১ কোটি রোজগার নিশ্চিত। স্টার্টআপে উৎসাহ, ক্ষুদ্র ব্যবসার প্রসার। পুলিস-সহ সমস্ত ক্ষেত্রের মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ। মহিলা থানা হবে। মহিলারদের সুরক্ষা নিশ্চিত। কখনো বলতে হবে না, কেন রাত করে বেরোলেন। দুটো মাতঙ্গিনী হাজরা ব‍্যাটেলিয়ন হবে। সব বাসে মহিলাদের বিনা পয়সায় যাত্রা নিশ্চিত করা হবে। একজন মহিলা জজের নেতৃত্বে বিচার সুনিশ্চিত করা, যাতে এরকম না ঘটে তা নিশ্চিত হবে। আম ও আলু চাষিদের জন‍্যও রয়েছে ভাবনা। পুরনো চা-বাগানের পুনর্জীবন হবে। দার্জিলিং চা-কে আবার বিশ্ববাজারে তুলে ধরা হবে। পাট শিল্পে আধুনিকীকরণ হবে। কৃষকদের বছরে ৯ হাজার টাকা। কৃষকদের ধান ৩১০০ টাকা দরে কেনা হবে। 

বঞ্চিত শিক্ষকদের সুরাহা

কলকাতা মেট্রোয় ১০০ ট্রেন বাড়ানো হবে। যাঁরা পেপার লিকের কারণে চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত তাঁদের ৫ বছর চাকরির ছাড় দেওয়া হবে। সব শিক্ষকদের রেগুলার হিসেবে নিয়োগ করা হবে। যাঁরা গ্র্যাজুয়েট করে বসে আছেন, তাঁদের ৩ হাজার করে টাকা দেওয়া হবে মাসে। মিড ডে মিলের বিকাশ হবে। গঙ্গাসাগর মেলা, মাহেশ মেলা আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হবে।

কে মুখ্যমন্ত্রী?

একেবারে শেষে এল সেই ক্ষণ। সারা বাংলা জানতে চায়, কে হবেন বিজেপি'র মুখ্যমন্ত্রী? কে এ বিষয়ে বিজেপির তুরুপের তাস? কে বিজেপি'র সিএম-ফেস? সংকল্পপত্র প্রকাশের শেষে সেই লগ্ন এল, যখন অমিত শাহকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। বিজেপি জিতলে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন? বাংলার মুখ্যমন্ত্রী-মুখ কে? প্রশ্ন শুনে অমিত শাহ পরিষ্কার বললেন, 'বাংলা থেকেই হবে, নিশ্চিত থাকুন'!

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের।

