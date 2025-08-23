Beleghata Murder: পঞ্চসায়রের পর বেলেঘাটা! দরজা খুলতেই মাটিতে পড়ে নন্দিতা, মুখে র*ক্ত... ছেলেই...

Beleghata Murder: পঞ্চসায়রের পর বেলেঘাটা! দরজা খুলতেই মাটিতে পড়ে নন্দিতা, মুখে র*ক্ত... ছেলেই...
Beleghata Murder: বেলেঘাটার কবি সুকান্ত সরণীতে ছেলের সঙ্গে থাকতেন নন্দিতা বসু। আজ, শনিবার দুপুরে বাড়িতেই ওই বৃদ্ধাকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন প্রতিবেশীরা। মুখ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল! খবর দেওয়া হয় থানায়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছেলের হাতে খুন? বাড়ি থেকে উদ্ধার হল বৃদ্ধের রক্তাক্ত দেহ। প্রাথমিক তদন্তের পর, ওই বৃদ্ধার ছেলেকে আটক করেছে পুলিস। অনিচ্ছাকৃত খুনের ধারায় মামলা রুজু। নিউ গড়িয়ার পর এবার বেলেঘাটা।
পুলিস সূত্রে খবর, মৃতের নাম নন্দিতা বসু। বেলেঘাটার কবি সুকান্ত সরণীতে ছেলের সঙ্গে থাকতেন তিনি। আজ, শনিবার দুপুরে বাড়িতেই ওই বৃদ্ধাকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন প্রতিবেশীরা। মুখ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল! খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিস যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়, তখন অবশ্য় ওই বৃদ্ধার শরীরে প্রাণ ছিল না। পৌনে দুটি নাগাদ দেহ উদ্ধার হয়।
এদিকে এই ঘটনার পরেই বেপাত্তা হয়ে যায় নন্দিতার ছেলে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ছেলে মানিকের সঙ্গে নানা কারণে অশান্তি লেগেই থাকত। শনিবার দু'জনের মধ্যে ঝামেলা হয়েছিল। অভিযোগ, বচসার সময়ে মাকে গুরুতর আঘাত করে ছেলে। আর তাতেই মৃত্য়ু। ছেলেকে মানিককে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে পুলিস।
এদিকে নিউ গড়িয়ায় বৃদ্ধা খুনে গ্রেফতার ২। আয়া আশালতা-ই খুন করেছে ওই বৃদ্ধাকে। হাত-মুখ বাঁধা মহিলার দেহ উদ্ধার কাণ্ডে গ্রেফতার আয়া আশালতা সর্দার ও তাঁর এক পুরুষ সঙ্গী। গ্রেফতার আশালতা সর্দার ও তাঁর বন্ধু জামাল। একইসঙ্গে উদ্ধার হয়েছে হাতের আংটি ও বালাও।
নিউ গড়িয়া পঞ্চসায়রে থানা ঢিল ছোঁড়া দূরত্বের একটি আবাসনে থাকতেন প্রশান্ত কুমার দাস ও তাঁর স্ত্রী বিজয়া। গতকাল, শুক্রবার সকালে কাজের লোক এসে ডাকাডাকি করেন। কিন্তু সাড়া পাননি। শেষে ভিতরে গিয়ে দেখা যায়, মুখে সেলোটেপও লাগানো। সিঁড়ির কাছে পড়ে বিজয়ার হাত,পা, মুখ বাঁধা রক্তাক্ত নিথর দেহ। পাশের ঘরে কাঠের নিচ থেকে উদ্ধার হয় তাঁর স্বামীকে।
