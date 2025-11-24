English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ramgarh Artist stabbed: কাশীর অন্ধকার কানাগলি নয়, খাস কলকাতার পাটুলিতে মূর্তি গড়ায় ব্যস্ত নামী পোটোর গলায় ছুরির প্যাঁচ! রক্তে ভাসা স্টুডিয়ো...

Artist attack in Kolkata: যুবককে গাঙ্গুলি বাগানের আইরিশ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কী কারনে এই ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিস। ইতিমধ্যেই এলাকায় বিশাল পুলিস বাহিনী। পরিবার সূত্রে খবর, কয়েকদিন ধরে কারখানার যাঁরা শ্রমিক রয়েছেন,তাঁদের সঙ্গে টাকা-পয়সা নিয়ে ঝামেলা চলছিল। এরপরই আজ যখন তিনি নিজের কারখানা বা স্টুডিওর বাইরে বসে কাগজ পড়ছিলেন, তখনই তাঁর উপরে হামলা হয়েছে বলে খবর।

নবনীতা সরকার | Updated By: Nov 24, 2025, 04:59 PM IST
Ramgarh Artist stabbed: কাশীর অন্ধকার কানাগলি নয়, খাস কলকাতার পাটুলিতে মূর্তি গড়ায় ব্যস্ত নামী পোটোর গলায় ছুরির প্যাঁচ! রক্তে ভাসা স্টুডিয়ো...

রণয় তিওয়ারি: খাস কলকাতায় রামগড় বাজারের কাছে নিজের গোলার মধ্যেই এক মৃৎশিল্পী কে রক্তাক্ত অবস্থায় পরে থাকতে দেখে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। গাঙ্গুলিবাগানের মৃৎশিল্পীর গলায় ধারাল অস্ত্র চালানোর অভিযোগ। জানা গিয়েছে, গাঙ্গুলিবাগান মোড়ে ওই মৃৎশিল্পী যুবক বসেছিলেন তাঁর স্টুডিওর সামনে। সেই সময় দু’জন বাইকে করে আসেন। আচমকাই ওই যুবকের গলায় ধারালো অস্ত্র চালিয়ে দেয়। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন মৃৎশিল্পী। সঙ্গে-সঙ্গে বাইকে করে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়।

যুবককে গাঙ্গুলি বাগানের আইরিশ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কী কারনে এই ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিস। ইতিমধ্যেই এলাকায় বিশাল পুলিস বাহিনী। পরিবার সূত্রে খবর, কয়েকদিন ধরে কারখানার যাঁরা শ্রমিক রয়েছেন,তাঁদের সঙ্গে টাকা-পয়সা নিয়ে ঝামেলা চলছিল। এরপরই আজ যখন তিনি নিজের কারখানা বা স্টুডিওর বাইরে বসে কাগজ পড়ছিলেন, তখনই তাঁর উপরে হামলা হয়েছে বলে খবর।

জানা গিয়েছে, ওই শিল্পীর নাম, নিখিল পাল। বছর ৫০ এর নিখিল পাল রবীন্দ্র নগর এলাকার বাসিন্দা। প্রখ্যাত মৃৎশিল্পী লক্ষ্মণ পালের ছেলে। পরিবার সূত্রে খবর, কয়েকদিন ধরে কারখানার যাঁরা শ্রমিক রয়েছেন,তাঁদের সঙ্গে টাকা-পয়সা নিয়ে ঝামেলা চলছিল। এরপরই আজ যখন তিনি নিজের কারখানা বা স্টুডিওর বাইরে বসে কাগজ পড়ছিলেন, তখনই তাঁর উপরে হামলা হয়েছে বলে খবর। তবে কারখানার কোনও কর্মী হামলা করেছে নাকি খুন করার জন্য কাউকে ভাড়া করা হয়েছিল। পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গলায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। 

এদিকে অবশ্য খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে আসে পাটুলি থানার পুলিস। জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করছেন পুলিস আধিকারিকরা। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে।

উল্লেখ্য, শহরে এর আগে কসবাতেও এমন খুনের ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছিল। শনিবার কসবার একটি হোটেল থেকে এক যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়েছিল। সেই ঘটনায় ইতিমধ্যেই গ্রেফতার দু’জন। তাদের মধ্যে একজন পুরুষ ও একজন মহিলার। কসবার খুনের ঘটনা যখন চলছে, তার মধ্যেই আবার শহরে ঘটে গেল হাড়হিম কাণ্ড। এখানে উল্লেখ্য, এর আগে পার্কস্ট্রিটেও হোটেল থেকে এক যুবকের দেহ উদ্ধার হয়েছিল। বক্স খাটের ভিতর থেকে দেহ মিলেছিল।

কসবা কাণ্ডে এখনও উত্তর অধরা একাধিক প্রশ্নের। উঠে আসছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। অভিযুক্ত ধ্রুব, কোমল ও নিহতের মোবাইল চ‍্যাটে নজর তদন্তকারীদের। জানা গিয়েছে, ডেটিং অ‍্যাপে আলাপ হওয়ার পর শুক্রবারই প্রথম দেখা করতে হোটেলে আসেন আদর্শ। তার আগে অভিযুক্ত কোমল সাহার সঙ্গে আদর্শের কী কথোপকথন হয়? জানতে চান তদন্তকারীরা। দুই অভিযুক্তদের মধ্যেই বা কী কথোপকথন হয়?

ডেটিং অ‍্যাপে ফাঁদ পেতেই আদর্শকে হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অনুমান। হোটেলে ঘনিষ্ঠ মূহূর্তে ছবি তুলে টাকা আদায়ের পরিকল্পনা এবং তাতে বাধা পেয়েই খুন কিনা ধৃতদের জেরা করে জানা চেষ্টা তদন্তকারীদের। দুজনের বয়ানের এখনও একাধিক অসঙ্গতি। আদর্শকে ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড ব‍্যবহার করে কোনও টাকা তোলা হয়েছে কিনা, তাও জানার চেষ্টা তদন্তকারীদের। ধৃতদের জেরা করে উদ্ধার আদর্শের মোবাইল। আজ দুজনকে তোলা হবে আলিপুর আদালতে। 

আদর্শের ময়নাতদন্তে জানা গিয়েছে, তাঁর শরীরে অ্যালকোহল পাওয়া গিয়েছে। মৃত্যুর কারণ: শ্বাসরোধের ফলে মৃত্যু হয়েছে আদর্শের, যা গলায় চেপে ধরার কারণে ঘটেছে। 

 

