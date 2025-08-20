Anandapur Incident: আনন্দপুর স্কুটি-কাণ্ডে যুগলের রহস্যমৃ*ত্যু! রোহিত-রনিতার দে*হে...
Kolkata Incident: স্কুটি চালানো শেখাতে এসে যুগলের মধ্যে ঝামেলা থেকে ঘটনার সূত্রপাত। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে রনিতা খালের ধারের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। তারপর ছেলেটিকেও...
অয়ন ঘোষাল: আনন্দপুর স্কুটি-কাণ্ডে যুগলের রহস্যমৃত্যুতে অধরা অনেক প্রশ্নের উত্তর। কাল দুটি দেহের প্রথমটি দুপুরে উদ্ধার হলেও দ্বিতীয়টি উদ্ধার করতে বিকেল গড়িয়ে যায়। ফলে কাল ময়নাতদন্ত হয়নি। আজ দুই দেহের ময়নাতদন্ত হবে। দেহে বাইরে থেকে কোনও আঘাতের চিহ্ন চোখে পড়েনি। সাধারণত ডুবে যাওয়া একজনকে বাঁচাতে গিয়ে যদি আরেকজন তলিয়ে যান, তাহলে সেক্ষেত্রে দেহের বিভিন্ন প্যারামিটারের যে ধরনের উপসর্গ তৈরি করার কথা, এই যুগল অর্থাৎ রনিতা এবং রোহিতের দেহে, সেই লক্ষ্মণ আছে কিনা তাও পরীক্ষা করে দেখা হবে।
সোমবার রাতে স্কুটি চালানো শেখাতে এসে যুগলের মধ্যে ঝামেলা থেকে ঘটনার সূত্রপাত। স্থানীয়রা দেখেছিলেন যে, রনিতা ও রোহিত, দুজনের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে। এরপরই 'নিখোঁজ' হয়ে যায় যুগল। প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়, রনিতাকে ধাক্কা মেরে খালে ফেলে দিয়েছেন রোহিত! তারপর স্কুটি ফেলে রেখে নিজে চম্পট দিয়েছেন! কিন্তু গোটা ঘটনা নাটকীয় মোড় নেয় মঙ্গলবার দুপুরে।
খাল থেকে উদ্ধার হয় প্রাথমিকভাবে 'খুনি' সন্দেহ রোহিত আগরওয়ালেরই দেহ। তাঁর হাতের মুঠোয় ধরা ছিল স্কুটির চাবি। প্রশ্ন ওঠে, রনিতা তাহলে কোথায়? রনিতাই কি ধাক্কা দিয়েছে রোহিতকে? কীভাবে মৃত্যু হল রোহিতের? এরপরই সন্ধ্যা নাগাদ স্টিল ব্রিজের সামনে খাল থেকে রনিতার দেহ উদ্ধার করে ডুবুরিরা। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, ঘটনার ৪৫ মিনিট আগে দুজনে খালের ধারে আসে। পুলিস সূত্রে খবর, সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে রনিতা খালের ধারের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। তারপর ছেলেটিকেও সেদিকে এগোতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু অন্ধকারের জন্য আর সিসিটিভি ফুটেজ পাওয়া যায়নি। তারপর দুজনের কী হয়, সেটা আর সিসিটিভি ফুটেজে কিছু ধরা পড়েনি।
প্রাথমিকভাবে পুলিসের অনুমান, রনিতা খালে ঝাঁপ দিয়ে থাকতে পারে। তাকে বাঁচাতে ছেলেটিও ঝাঁপ দেয়। কারণ স্কুটি উপরে ছিল। ওদিকে দুজনে যদি একসঙ্গে খালে পড়ে যেত, তাহলে ধরা অবস্থায় থাকত। এখন ময়নাতদন্ত রিপোর্টের আসার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে।
