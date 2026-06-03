/Annapurna Yojana Money Transfer: অ্যাকাউন্টে ঢুকছে অন্নপূর্ণার কড়কড়ে ৩০০০ টাকা, ১২ পাতার ফর্ম ভরেননি, তাহলেও পাবেন?

পিয়ালি মিত্র: বুধবার থেকেই সরাসরি ব্যাংকে ঢুকবে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা। উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকছে ৩ হাজার টাকা। নবান্ন থেকে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। মঙ্গলবার থেকে অনলাইনে অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্মের ফল-আপ শুরু হয়েছে। আজ অনলাইনে টাকা দেওয়া শুরু হয়েছে। 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের নাম ও টাকার অঙ্ক বদলে ৩,০০০ টাকা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বর্তমান বিজেপি সরকার। তবে এই টাকা পেতে নতুন করে আবেদন করতে হবে কি না, তা স্পষ্ট করেছেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।
এদিন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, সরকারি ব্যাংকে টাকা ঢুকে যাবে। প্রথমে পরিকল্পনা ছিল সরাসরি টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু পরে দেখা গেল লক্ষ লক্ষ ভুয়ো প্রাপক। তাই ফর্ম দেওযা শুরু। বুধবার থেকে অনলাইনেও ফর্ম পূরণ করা যাবে। এদিন নারীশক্তিকে প্রণাম জানান তিনি। গোটা রাজ্য বিএলও অফিস এবং যারা এই মুহূর্তে যারা যুক্ত হয়েছেন তাদের প্রত্যেক ধন্যবাদ।
প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে অগ্নিমিত্রা জানান, যে তিনি সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহের হাত ধরে যে সংকল্প পত্রে প্রকাশ করি তার গ্যারান্টার ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। অল্প কয়েকদিন মধ্যে এই কর্মসূচি কার্যকর করতে চলেছিল। আমাদের লক্ষ্য যারা উপযুক্ত তারা প্রত্যকে সবাই সুযোগ পাবেন। আমরা গত সোমবার থেকে সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য জিরো ভ্যালুড টিকিট দিতে শুরু করেছি তা ইতিমধ্যেই পপুলার হয়েছে।
সরকারের সঙ্গে মানুষে কোনও মিডিয়টর ছাড়া যোগাযোগ করতে পারবে তার নম্বর সূচনা করা হল। নতুন ফর্ম দেওয়ার কারণ, আমরা দেখেছি যাদের নাম SIr থেকে বাদ গিয়েছে তারা লক্ষ্মীভান্ডার-সহ নানা স্কিমের সুযোগ পাচ্ছিল। আমরা যারা সরকারি আইন মানি, তারা কেউ চাইবো না যারা অভারতীয় তারা সেই সুযোগ পাক।
ট্রাইব্যুনালের যাদের নাম বাদ গিয়েছে তাঁদের এই তালিকায় ধরছি না। যারা ১ লক্ষ ২১ হাজার CAA আবেদন করেছেন তাঁদের স্থায়ী ভাবে নাম বাদের তালিকা থেকে ধরছি না। কিন্তু যারা পুরুষ, নাম বয়স ভাডিয়ে, সুযোগ পাচ্ছিল, তারা পাবে না। যারা ফর্ম ফিলাপ করতে আসতে পারবে না। অক্ষম, তাদের বাড়ি অফিসার যাবে। তিন মাস ধরে ফর্ম ফিলাপ হবে।
আপাতত ২৮ লক্ষ, ২৫ হাজার ২৭ জনের অ্যাকাউন্ট্ টাকা ট্রান্সফার হল। প্রতি সপ্তাহ প্রাপকের সংখ্যা জানিয়ে দেওয়া হবে। একইভাবে আয়ুস্মানের সুযোগ পাবেন। তবে ১২ বার্তা ফর্ম নিয়ে অনেক মহিলা ধন্দায় ছিলেন। রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল পরিষ্কার করে বলেন, ১২ পাতার ফর্ম ফিল-আপ না করতে পারলে যে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাবেন না, তা নয়। কারণ আগামী দিনে সরকার এরকম আরও প্রকল্প নিয়ে আসছে, সেই জন্য এই তথ্য দরকার। তাঁর সংযোজন, এই ফর্ম আনার আরও একটি কারণ - যাঁরা অবৈধ ভাবে এ দেশে ঢুকেছেন তাঁরা এই অন্নপূর্ণা যোজনা পাবেন না। ভারতীয় নাগরিকত্ব যাঁদের নেই তাঁরা পাবেন না।
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