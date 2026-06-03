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Annapurna Yojana Money Transfer: অ্যাকাউন্টে ঢুকছে অন্নপূর্ণার কড়কড়ে ৩০০০ টাকা, ১২ পাতার ফর্ম ভরেননি, তাহলেও পাবেন?

অগ্নিমিত্রা পালের কথায়, "আপনারা আগে ১০০০ টাকা, ১২০০ টাকা বা গত মাসে ১৫০০ টাকা পর্যন্ত যা-ই পেয়ে থাকুন না কেন, আমাদের সরকারে এবার থেকে সরাসরি ৩,০০০ টাকা করে পাবেন। এর জন্য কোনও আইসিডিএস (ICDS) কেন্দ্র বা ডিএম অফিসে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।"

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 03, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 04:06 PM IST
Annapurna Yojana Money Transfer: অ্যাকাউন্টে ঢুকছে অন্নপূর্ণার কড়কড়ে ৩০০০ টাকা, ১২ পাতার ফর্ম ভরেননি, তাহলেও পাবেন?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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