New Garia Metro Station Update: প্রস্তুতি শুরু, খুলবে কবি সুভাষ স্টেশন! কবে? বড় আপডেট জানালেন খোদ মেট্রোকর্তাই...
Kavi Subhas Metro Station update: চলতি সপ্তাহে শুরু হচ্ছে নিউ গড়িয়া মেট্রো স্টেশন পুনর্নিমাণের কাজ। ৬ থেকে ৭ মাসের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে দাবি করেছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ।
অয়ন ঘোষাল: কয়েক মাস আগেই এসেছিল সেই দুঃসংবাদ। বন্ধ হয়ে যায় নিউ গড়িয়া মেট্রো স্টেশন। গত ২৮ জুলাই কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনের একটি পিলারে ফাটল দেখা যায়। এই স্টেশনটি মাটির উপরে প্রায় ২১ টি পিলারের উপর তৈরি। একে একে চারটি পিলারে সেই ফাটল স্পষ্ট হয়। ফলে রাতারাতিই মেট্রো চলাচল বন্ধ করে তা মেরামতির কাজ শুরু হয়। স্টেশনের কাঠামো ফের পরীক্ষা করতে সমীক্ষা শুরু করে দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি সংস্থা। সেই থেকে মেট্রো রেলে যাতায়াত বেশিরভাগ দিনই হয়রানির অপর নাম। টলিগঞ্জ থেকে গড়িয়ার দিকে যেতে প্রতি স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়া, রুট ছোট করে দেওয়া, কোনও না কোনও স্টেশনে সমস্যা, মেট্রোরেলে যাতায়াত অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে উঠেছে সমস্যাজনক। উদ্বোধনের ১৫ বছরের মধ্যেই নিউ গড়িয়া মেট্রো স্টেশনের আপ-ডাউন দু'দিকের প্ল্যাটফর্মই বসে যায়। ফাটল ধরে একাধিক পিলারে। যাত্রী সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে নিউ গড়িয়া মেট্রো স্টেশনের পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর থেকেই সমস্যার শুরু।
ব্রিজি স্টেশনে ক্রস ওভার তৈরি করা হবে
চলতি সপ্তাহে শুরু হচ্ছে নিউ গড়িয়া মেট্রো স্টেশন পুনর্নিমাণের কাজ। ৬ থেকে ৭ মাসের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে দাবি করেছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। নিউ গড়িয়ায় মেট্রো পরিষেবা বন্ধ হওয়ার আগে এটাই ছিল প্রান্তিক স্টেশন। এখানেই রয়েছে ক্রস ওভার যেখান থেকে মেট্রো ঘোরানো হয়। বর্তমানে ব্রিজি শেষ স্টেশন হলেও, সেখানে ক্রস ওভার নেই। যার ফলে ব্রিজিতে যাত্রীদের নামানোর পরে মেট্রোকে আসতেই হয় নিউ গড়িয়ায়। কর্তৃপক্ষের দাবি, এরফলে নষ্ট হয় সময় এবং মেট্রো চলাচলেও ঘটে বিঘ্ন। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, চলতি সপ্তাহে কাজ শুরু হলে প্রথমেই ব্রিজি অর্থাৎ শহীদ ক্ষুদিরাম স্টেশনে ক্রস ওভার ওয়াই লাইন তৈরি করা হবে। এর ফলে মেট্রোর মূল নেটওয়ার্ক থেকে নিউ গড়িয়া স্টেশন আপাতত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ১৫ দিনের মধ্যে শেষ হবে ব্রিজি স্টেশনে ক্রস ওভার তৈরির কাজ। এরপর ৭ মাসের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ভেঙে যাওয়া কবি সুভাষ স্টেশনের কাজ শেষ করার চেষ্টা হবে।
চলতি সপ্তাহে কাজ শুরু
নিউ গড়িয়া স্টেশনে মেট্রো পরিষেবা বন্ধ থাকার ফলে প্রতিদিন দুর্ভোগ সহ্য করতে হচ্ছে বহু যাত্রীকে। অর্থাৎ চলতি বছর কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন থেকে পরিষেবা মিলবে না, তা স্পষ্ট। এবং তা চালু হতে হতে আগামী বছর হবে। এই মেট্রো স্টেশন লাগোয়া পূর্ব রেলের দক্ষিণ শাখার নিউ গড়িয়া রেল স্টেশন। এখন ট্রেন থেকে নেমে অনেকটা গিয়ে ব্রিজি থেকে মেট্রো ধরতে হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনার ট্রেন যাত্রীদের। পাশাপাশি ব্লু লাইনের সঙ্গে অরেঞ্জ লাইনের সঙ্গে সংযোগকারী স্টেশনও নিউ গড়িয়া। যার ফলে এই স্টেশনে পরিষেবা বন্ধ থাকায় বহু ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটছে। পরিষবা চালু হলে বহু মানুষ উপকৃত হবেন।
