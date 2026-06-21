/আরও বিপাকে অভিষেকের চ্য়ালা সুমিত, এবার ডেবরা থানায় FIR! কী অভিযোগ?

পিয়ালী মিত্র: আরও বিপাকে সুমিত রায়। চাকরি দেওয়ার প্রতারণা! অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চ্য়ালার বিরুদ্ধে আরও একটি FIR দায়ের করা হল পশ্চিম মেদিনীপুরে ডেবরা থানায়।
পুলিস সূত্রে খবর, ১৬ জুন ডেবরা থানায় প্রাক্তন বিধায়ক সুজয় হাজরার বিরুদ্ধে সরকারি চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেন এক ব্যক্তি। সেই মামলার তদন্তে উঠেছে অভিষেকে পিএ সুমিতের নাম। অভিযোগকারীর দাবি, তাঁকে হাওড়ার নলপুরের বাসিন্দা আশিক গাজির সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক।
অভিযোগ, সরকারি চাকরি দেবেন বলে ওই ব্যক্তির কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা নেন আশিক। জানান, ওই টাকা সুমিতের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। কিন্তু টাকা দেওয়ার পর চাকরি মেলেনি। এরপর ডেববার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই ব্যক্তি।
এদিকে পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি থানায় মাটি চুরির মামলাতেও অভিযুক্ত সুমিত। তাঁর বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিশ জারি হয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অভিষেকের পিএ-র বিরুদ্ধ মাটি চুরির অভিযোগে মামলা রয়েছে। সুমিত এখনও পর্যন্ত পলাতক। তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজছে পুলিস।
গ্রেফতারির হাত থেকে বাঁচতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ সুমিত। আগাম জামিন চেয়ে বিচারপতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁর আইনজীবী তাঁর আইনজীবী সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়। মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। আদালত সূত্রে খবর, মামলা দায়ের করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে চলতি সপ্তাহেই বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে এই মামলার শুনানি হতে পারে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)