Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /আরও বিপাকে অভিষেকের চ্য়ালা সুমিত, এবার ডেবরা থানায় FIR! কী অভিযোগ?

আরও বিপাকে অভিষেকের চ্য়ালা সুমিত, এবার ডেবরা থানায় FIR! কী অভিযোগ?

জমি জালিয়াতি, মাটি চুরির পর এবার চাকরির নামে প্রতারণার মামলায়ও নাম জড়াল সুমিতের।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 21, 2026, 09:24 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 09:53 PM IST
আরও বিপাকে অভিষেকের চ্য়ালা সুমিত, এবার ডেবরা থানায় FIR! কী অভিযোগ?
Image Credit: আরও বিপাকে অভিষেকের চ্যালা সুমিত

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
আরও বিপাকে অভিষেকের চ্য়ালা সুমিত, এবার ডেববার থানায় FIR! কী অভিযোগ?
Sumit Roy FIR33 min ago
2
BJP govt’s first budget1 hr ago
3
TMC internal conflict1 hr ago
4
Tamil Nadu gas leak2 hrs ago
5
Ladakh3 hrs ago