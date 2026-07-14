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ঋতব্রত শিবিরে যোগ দিয়েও কপালে চিন্তার ভাঁজ! গ্রেফতার হতে পারেন অনুব্রত?

Anubrata Mandal: গ্রেফতারি ঠেকাতে তিনি এখন কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। নিম্ন আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে তিনি মামলা দায়ের করেছেন হাইকোর্টে

Written BySekender Abu ZafarReported By:Arnabangshu Niyogi
Published: Jul 14, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:48 PM IST
ঋতব্রত শিবিরে যোগ দিয়েও কপালে চিন্তার ভাঁজ! গ্রেফতার হতে পারেন অনুব্রত?
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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