/ঋতব্রত শিবিরে যোগ দিয়েও কপালে চিন্তার ভাঁজ! গ্রেফতার হতে পারেন অনুব্রত?

অর্ণবাংশু নিয়োগী: ঋতব্রত শিবিরের অনুব্রত মণ্ডল। বীরভূমের জেলা সভাপতি করা হয়েছে মমতার এক সময়ের ঘনিষ্ঠ কেষ্টকে। বহুদিন পর রাজপাট ফিরে পেয়েও শান্তি নেই অনুব্রত মণ্ডলের। তিনি এখন গ্রেফতারির ভয় পাচ্ছেন। গ্রেফতারি এড়াতে আদালতে ছুটলেন তিনি। মামলা দায়ের করলেন কেষ্ট।
কেন গ্রেফতারির ভয় পাচ্ছেন অনুব্রত মণ্ডল? তাঁর বিরুদ্ধে এক ইটভাটা মালিকের গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। সেই মামলায় নিম্ন আদালতে অনুব্রত আগাম জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে যায়। ফলে আপাতাত তাঁর কাছে কোনও রক্ষাকবচ নেই। ফলে গ্রেফতারি ঠেকাতে তিনি এখন কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। নিম্ন আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে তিনি মামলা দায়ের করেছেন হাইকোর্টে। তাঁর আশঙ্কা যে তিনি গ্রেফতার হতে পারেন। আশা করা যায় এসপ্তাহেই সেই মামলার শুনানি হতে পারে।
উল্লেখ্য, মমতার একসময়ের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী অনুব্রত মণ্ডল এখন দিদির হাত ছেড়ে তৃণমূলের ঋতব্রত শিবিরে। কেন শিবির বদল করলেন? এনিয়ে জি ২৪ ঘণ্টাকে তিনি বলেন, কী এমন অপরাধ করলাম যে জেলা সভাপতির পদ থেকে আমাকে সরিয়ে দেওয়া হল! ভোটে আমাকে কোনও দায়িত্ব দেওয়া হল না। কোর কমিটির বৈঠকে প্রশ্ন করেছিলাম, ভোটে আমার দায়িত্ব কী? সুদীপ্ত ঘোষ, শতাব্দী, বিকাশ ছাড়া আর সবাই বললেন যেখানে ডাকা হবে সেখানেই যেতে হবে। আমি ভাবলাম, দলে আমার গুরুত্ব নেই?
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অনুব্রতর অভিযোগ, গ্রাম পঞ্চায়েত আমার নাম করে ভোটে হল, লোকসভায় ভোট হল। কিন্তু কী এমন অপরাধ করলাম যে জেলা প্রেসিডেন্টের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল? ভোটে কোনও দায়িত্ব দেওয়া হল না! দেখলাম যে দলে আমার কোনও গুরুত্ব নেই। আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা হচ্ছে 'এই ব্যক্তিকে' নিয়ে চল। যে ব্যক্তিকে আমি ২০২১ সালে মাত্র ২টো অঞ্চল দিয়ে রেখেছিলাম সেই ব্যক্তি এতবড় হনু! নাম করতে পারব না। নাম করলে বমি আসে।
দুর্নীতির দায়ে জেলে যাওয়ার পরই দল গুরুত্ব কমতে থাকে অনুব্রতর। জেল থেকে তিনি যখন ফিরলেন তখন দল তাঁকে গুরুত্বহীন করেই চলতে শুরু করেছে। এমনটাই দাবি অনুব্রতর। এখন ঋতব্রত শিবিরে গিয়ে অনুব্রত বলছেন, সম্মান পেলে দল করব। এখানে তাঁকে সম্মান দেওয়া হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)