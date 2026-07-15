'অভিষেকের জন্যই আমায় জেলে যেতে হয়েছিল, ওঁর জন্যই...', বিস্ফোরক অনুব্রত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'অভিষেকের জন্যই আমায় জেলে যেতে হয়েছিল'। শিবির বদলে এবার বিস্ফোরক অনুব্রত মণ্ডল। বললেন, 'ওর জন্যই দলটা শেষ হয়ে গেল, কেউ থাকবে না'।
ছাব্বিশে ভরাডুবির পর একা মমতা। একে একে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন সকলেই। দিদির হাত ছেড়েছেন তাঁর স্নেহের কেষ্টও। সামনেই একুশে জুলাই। ঋতব্রত তৃণমূলের প্রস্তুতি বৈঠকে যোগ দিতে কলকাতায় এসেছেন অনুব্রত।
সূত্রের খবর, বৈঠকে অনুব্রত বলেন, 'মানুষ পিছিয়ে যায়নি। সংগঠন চাঙ্গা আছে। ওদের লোকজন নেই। পাতাখোর, নেশাখোর ওদের দিকে আছে। ওরা একটা আতঙ্ক করে দিয়েছে ডিম মারো। আমি দলীয় অফিস যাওয়া বন্ধ করিনি। আমি রোজ যাচ্ছি তো। আমাদের ২১শে জুলাই যেখানে হবে সেখানে প্রচুর লোক হবে। আমরা ২১শে জুলাই বীরভূম থেকে ফাটাফাটি লোক আনব। আমি দলের সাথে ডুপ্লিসিটি করিনি। আমি মিথ্যা কথা বলিনি। আমরা লোক নিয়ে আসব। আমাদের সংগঠন নষ্ট হয়নি'।
এদিন বৈঠকেও অভিষেক ও মমতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন অনুব্রত। সূত্রের খবর, তিনি বলেন, 'আমার ক্ষোভ ছিল অভিষেকের ওপর। দিদির ওপর রাগ ছিল। এখনও আছে। আমি পেছনে কথা বলিনা। উনি কানে দেখেন, চোখে দেখেন না। আমরা পোস্টার মারব, মিছিল করব। নানুরে যখন খুন হল তখন আমি আর চন্দ্রনাথ সিনহা ছাড়া কেউ ছিল না। আমি জিতিয়েছি একাধিক নেতাদের। দলে থেকে বেইমানি করব না। লোক আসবে চিন্তা নেই'।
একসময়ে বীরভূমে তৃণমূলের জেলা সভাপতি ছিলেন। এরপর কয়লা পাচার কাণ্ডে যখন জেলে যান অনুব্রত, তখন বীরভূমে কোর কমিটি গড়ে দেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঋতব্রত তৃণমূলে ফের বীরভূমের জেলা সভাপতি অনুব্রত। জি ২৪ ঘণ্টার কেষ্ট বলেছিলেন, 'কী এমন অপরাধ করলাম যে জেলা সভাপতির পদ থেকে আমাকে সরিয়ে দেওয়া হল! ভোটে আমাকে কোনও দায়িত্ব দেওয়া হল না। কোর কমিটির বৈঠকে প্রশ্ন করেছিলাম, ভোটে আমার দায়িত্ব কী? সুদীপ্ত ঘোষ,শতাব্দী, বিকাশ ছাড়া আর সবাই বললেন যেখানে ডাকা হবে সেখানেই যেতে হবে। আমি ভাবলাম, দলে আমার গুরুত্ব নেই'?
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