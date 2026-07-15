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'অভিষেকের জন্যই আমায় জেলে যেতে হয়েছিল, ওঁর জন্যই...', বিস্ফোরক অনুব্রত

Anubrata Mondal:  দিদির হাত ছেড়েছেন তাঁর স্নেহের কেষ্টও।  ঋতব্রত তৃণমূলের প্রস্তুতি বৈঠকে অনুব্রত মণ্ডল।।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 15, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:54 PM IST
'অভিষেকের জন্যই আমায় জেলে যেতে হয়েছিল, ওঁর জন্যই...', বিস্ফোরক অনুব্রত
Image Credit: বিস্ফোরক অনুব্রতSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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