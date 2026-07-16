/অবৈধ পাথর ব্যবসার টাকা যেত অভিষেকের ক্য়ামাক স্ট্রিটের অফিসে? নকল রসিদ আর কোটি কোটি টাকার তোলাবাজি-- অনুব্রতর বিস্ফোরক মন্তব্যে তোলপাড় রাজ্য

অর্ণবাংশু নিয়োগী: নিয়োগ দুর্নীতি থেকে গরু পাচার মামলা-- রাজ্য রাজনীতিতে একাধিক দুর্নীতির তদন্তের মাঝেই এবার নতুন করে শোরগোল ফেললেন বীরভূমের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। বীরভূমের পাথর ব্যবসার কোটি কোটি টাকা আদায় এবং সেই টাকা আদতে কার কাছে যেত, তা নিয়ে অনুব্রতর একটি সাম্প্রতিক ‘বিস্ফোরক’ মন্তব্য রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে জল্পনা ও বিতর্ক উস্কে দিয়েছে। রাজনৈতিক মহলে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন-- বীরভূমের অবৈধ পাথর ব্যবসার বখরা কি সত্যিই কলকাতার ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে পৌঁছত?
অনুব্রতর মন্তব্য
গরু পাচার মামলায় দীর্ঘদিন জেলে থাকার পর অনুব্রত মণ্ডল যখনই সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছেন, তাঁর নানা মন্তব্য ঘিরে চর্চা চলেছে। তবে এবার সরাসরি 'পাথরের টাকা' তিনি যা বলেছেন, তা বিরোধীদের হাতে নতুন অস্ত্র তুলে দিয়েছে। বিরোধী শিবিরের একাংশের দাবি, অনুব্রতর এই মন্তব্য পরোক্ষে প্রমাণ করে যে বীরভূমের মাফিয়া রাজের শিকড় কলকাতার ক্ষমতা অলিন্দ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তদন্তকারী সংস্থাগুলির স্ক্যানারে থাকা ক্যামাক স্ট্রিটের একটি নির্দিষ্ট অফিসের দিকেই এখন আঙুল উঠছে, যা জল্পনাকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।
সিবিআই তদন্ত
এর আগে রামপুরহাটের বগটুই গণহত্যার তদন্তে নেমে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই (CBI) স্পষ্ট জানিয়েছিল যে, এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ ছিল পাথরের টাকার বখরা বা তোলাবাজির ভাগাভাগি। বগটুই গ্রামে বোমা মেরে খুন করা হয়েছিল বড়শাল পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ভাদু শেখকে। সিবিআই তদন্তে উঠে আসে, ভাদু শেখ এবং তার সাগরেদদের সঙ্গে অন্য একটি গোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের বিবাদ ছিল মূলত পাথর ব্যবসার লভ্যাংশ নিয়ে। ভাদু শেখ খুন হওয়ার পরই তার অনুগামীরা বগটুই গ্রামে তাণ্ডব চালায় এবং জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয় ১০ জনকে। সিবিআই-এর চার্জশিটেও উল্লেখ করা হয়েছিল যে, বগটুই কাণ্ডের নেপথ্যে ছিল কোটি কোটি টাকার অবৈধ পাথরের বখরা নিয়ে তৈরি হওয়া রেষারেষি।
কী ভাবে উঠত অবৈধ টাকা?
তদন্তকারী সংস্থা এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বীরভূমের মহম্মদবাজার, নলহাটি ও রামপুরহাটের ক্রাশার ও খনি অঞ্চল থেকে প্রতিদিন শয়ে শয়ে পাথরের লরি যাতায়াত করে। এই লরিগুলি থেকে টাকা তোলার একটি সুনির্দিষ্ট সিন্ডিকেট তৈরি করেছিল ভাদু শেখ ও তার সাগরেদরা। সরকারি নিয়মনীতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলত এই তোলাবাজি।
সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বিষয়, রাজস্ব আদায়ের নামে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে ভুয়ো বা নকল ডিসিআর (Duplicate Carbon Receipt) ছাপানো হয়েছিল। লরি চালকদের এই নকল রসিদ ধরিয়ে দিয়ে প্রতি লরি পিছু মোটা অঙ্কের টাকা নেওয়া হত। সরকারি তহবিলে এক পয়সাও না গিয়ে এই বিপুল পরিমাণ টাকা সোজা চলে যেত ভাদু শেখ এবং তার ওপরতলার রাজনৈতিক মাথার পকেটে।
অনুব্রত মণ্ডলের বিস্ফোরক বক্তব্য এবং সিবিআই-এর পুরনো তদন্তের সূত্রগুলি জোড়া লাগিয়ে রাজনৈতিক মহল মনে করছে, বীরভূমের খনি অঞ্চলের এই তোলাবাজির টাকা কেবল জেলা স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। নকল ডিসিআর দিয়ে তোলা কোটি কোটি টাকা কি তবে সত্যিই প্রভাবশালীদের হাত ধরে কলকাতার ক্যামাক স্ট্রিটে পৌঁছে যেত? অনুব্রতর মন্তব্য এই জল্পনাকে আরও জোরালো করল, যার উত্তর এখন খুঁজছেন তদন্তকারীরা।
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