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অবৈধ পাথর ব্যবসার টাকা যেত অভিষেকের ক্য়ামাক স্ট্রিটের অফিসে? নকল রসিদ আর কোটি কোটি টাকার তোলাবাজি-- অনুব্রতর বিস্ফোরক মন্তব্যে তোলপাড় রাজ্য

Anubrata Mondal: বিরোধী শিবিরের একাংশের দাবি, অনুব্রতর এই মন্তব্য পরোক্ষে প্রমাণ করে যে বীরভূমের মাফিয়া রাজের শিকড় কলকাতার ক্ষমতা অলিন্দ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তদন্তকারী সংস্থাগুলির স্ক্যানারে থাকা ক্যামাক স্ট্রিটের একটি নির্দিষ্ট অফিসের দিকেই এখন আঙুল উঠছে, যা জল্পনাকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 16, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 03:24 PM IST
অবৈধ পাথর ব্যবসার টাকা যেত অভিষেকের ক্য়ামাক স্ট্রিটের অফিসে? নকল রসিদ আর কোটি কোটি টাকার তোলাবাজি-- অনুব্রতর বিস্ফোরক মন্তব্যে তোলপাড় রাজ্য
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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