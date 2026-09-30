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'পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ, বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে বলব...' অনুব্রত কাণ্ডে বড় কথা মদনের

Madan Mitra:   'একরম তখনই সম্ভব হয়, যখন কেউ কাউকে মারতে যায়, তার থেকে বেশি শক্তিশালী মদত পেলে,তখনই তাকে আক্রমণ করে, এটা রাজনীতির বেসিক জিনিস'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 30, 2026, 09:54 PM IST|Updated: Sep 30, 2026, 09:54 PM IST
'পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ, বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে বলব...' অনুব্রত কাণ্ডে বড় কথা মদনের
Image Credit: অনুব্রত কাণ্ডে বড় কথা মদনের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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