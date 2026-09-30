'পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ, বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে বলব...' অনুব্রত কাণ্ডে বড় কথা মদনের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বদলের বাংলায় এবার 'জনরোষে'র শিকার অনুব্রত মণ্ডল? মদন মিত্র বললেন, 'পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ। একমাত্র যিনি পারেন, শুভেন্দু অধিকারী। আমি শুভেন্দু অধিকারীর কাছে অনুরোধ করছি, আপনাকে দেখেই মানুষ... আপনার কথা সাহস পেয়েছে। বাংলায় শান্তি ফিরুক'।
কামারহাটির বিধায়ক বলেন, 'অনুব্রতের বিরুদ্ধে না হয় অনেক অভিযোগ ছিল। ও নানারকমের কথা বলেন, চড়াম চড়াম বলে। কিন্তু মদন মিত্রের মুখে তো কোনওদিন খুনোখুনি, হানাহানির কথা শোনা যায়নি। কিন্তু প্রথম কিন্ত আক্রান্ত হলাম আমি। গুলি চালিয়ে রড দিয়ে মেরে, আমার গাড়ি ভাঙচুর করে, আমার ড্রাইভারের গলার রড দিল। তারপর কল্যাণ আক্রান্ত হল, আজকে অনুব্রত'।
মদনের স্পষ্ট কথা, 'একরম তখনই সম্ভব হয়, যখন কেউ কাউকে মারতে যায়, তার থেকে বেশি শক্তিশালী মদত পেলে,তখনই তাকে আক্রমণ করে, এটা রাজনীতির বেসিক জিনিস। আমি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে অনুরোধ করব, বিরোধী দলনেতা ঋতব্রতের সঙ্গে ও কথা বলছি। বাঙালি কিন্ত হতাশ হয়ে পড়বে, বাংলার কিন্তু আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না'।
সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর প্রতিক্রিয়া, 'তৃণমূল আমলে যখন তৃণমূল বিরোধীপক্ষের উপরে আক্রমণ করত, তখন জনরোষে চালাত। অনুব্রত মণ্ডল উন্নয়ন দাঁড়িয়ে আছে বলে বলতেন। এটা যতটাই অসভ্যতার মতো কাজ, ঠিক তেমনি আজকে যেটা হয়েছে, সেটাও অসভ্য়তার মতো কাজ'। বলেন, অনুব্রতের সম্পর্কে যত কম বলা যায়, ততই ভালো। কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তার উপরে আক্রমণ হবে! কেন হবে? আসলে আইনে শাসন তৃণমূল যেভাবে বরবাদ করে দিয়েছিল, বিজেপিও তাই করছে। আইনে শাসনটা যদি শাসকের আইনে পরিণত হয়, তাহলে অনুব্রত যা খুশি করেছিল, এখন অনুব্রতের বিরুদ্ধেও যা খুশি হচ্ছে। আমরা তখনও আপত্তি করছে, এখন আপত্তি করছি। ১৫ বছর ধরে অত্যাচার করেছে বলে আমার অত্যাচার করার অধিকার জন্মায় না। এটা আসলে প্রশাসন বলে কিছু নেই। শাসকের আইন চলছে'।
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