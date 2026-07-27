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ধর্মঘটে সব অ্যাপ-ক্যাব চালকরা! ভাড়া না বাড়ালে কলকাতায় রাস্তায় আর মিলবে ওলা-উবার-Rapido?

App Cab strike: ভাড়াবৃদ্ধি সহ ১১ দফা দাবিতে সোচ্চার হয়ে আজকের এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে অ্যাপ ক্যাব চালকদের সংগঠন। চালকদের দাবি, ভাড়া না বাড়ানোয় দিনশেষে চালকদের হাতে কিছুই থাকছে না। 

Written BySUDESHNA PAULEdited BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 27, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:03 AM IST
ধর্মঘটে সব অ্যাপ-ক্যাব চালকরা! ভাড়া না বাড়ালে কলকাতায় রাস্তায় আর মিলবে ওলা-উবার-Rapido?

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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