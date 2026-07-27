/ধর্মঘটে সব অ্যাপ-ক্যাব চালকরা! ভাড়া না বাড়ালে কলকাতায় রাস্তায় আর মিলবে ওলা-উবার-Rapido?

অয়ন ঘোষাল: সপ্তাহের শুরু দিনেই আজ চরম ভোগান্তির শিকার হতে পারেন যাত্রীরা। আজ ২৭ জুলাই সোমবার সকাল ৬টা থেকে সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত কোনও অ্যাপ ক্যাব পরিষেবা মিলবে না। ভাড়াবৃদ্ধি সহ ১১ দফা দাবিতে আজ ১২ ঘণ্টার ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সোমবার সকাল ১১টায় মোলালি রামলীলা পার্কে জমায়েতের ডাক দেওয়া হয়েছে অ্যাপ ক্যাব চালকদের। ১২ ঘণ্টা অ্যাপ বন্ধ রাখবেন সিংহভাগ চালক। ফলে রাস্তায় নেমে ভোগান্তির মুখে পড়তে হতে পারে নিত্য়যাত্রীদের।
ভাড়ার পুনর্গঠন করতে হবে, বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে প্রাইভেট বাইক-গাড়ি ব্যবহার করা যাবে না, কলকাতায় সিএনজির সমস্যা মেটাতে হবে। বাণিজ্যিক গাড়ির ক্ষেত্রে পলিউশন করানোর জন্য মোবাইল নম্বর ব্যবহার বন্ধ করতে হবে এবং এসি লাক্সারি ক্যাবের ক্ষেত্রে ভাড়াবৃদ্ধি সহ একাধিক দাবিতে কাল দিনভর ক্যাব ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। রামলীলা ময়দান থেকে আর এন মুখার্জি রোড পরিবহন ভবন পর্যন্ত একটি মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে।
সপ্তাহের শুরুতেই ধর্মঘট। ১২ ঘণ্টার এই ক্যাব ধর্মঘটের ফলে কাজের দিনে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে অফিসযাত্রীদের চরম সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। ভাড়াবৃদ্ধি সহ ১১ দফা দাবিতে সোচ্চার হয়ে আজকের এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে অ্যাপ ক্যাব চালকদের সংগঠন। চালকদের দাবি, জ্বালানির দাম ও জীবনযাত্রার খরচ বাড়লেও সেই অনুপাতে অ্যাপ ক্যাবের ভাড়া বাড়েনি। উল্টে অ্যাপ সংস্থাগুলির মোটা অঙ্কের কমিশন নেওয়ার ফলে দিনশেষে চালকদের হাতে কিছুই থাকছে না।
মোট ১১ দফা দাবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৫টি দাবি হল—
১) অবিলম্বে অ্যাপ ক্যাবের ভাড়া বৃদ্ধি করতে হবে।
২) বাণিজ্যিক কাজে প্রাইভেট বাইক বা গাড়ি ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে।
৩) শহর ও সংলগ্ন এলাকায় সিএনজি (CNG) পাওয়ার সমস্যা স্থায়ীভাবে মেটাতে হবে।
৪) বাণিজ্যিক যানবাহনের পলিউশন পরীক্ষার ক্ষেত্রে মোবাইল নম্বর বাধ্যতামূলক করার নিয়ম তুলে নিতে হবে।
৫) এসি লাক্সারি ক্যাবের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ও লাভজনক ভাড়াবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে।
শহরের সিংহভাগ চালকই ১২ ঘণ্টার প্রতিবাদে যোগ দিয়ে ক্যাব অ্যাপ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ফলে সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনেই গন্তব্যে পৌঁছাতে সাধারণ মানুষকে চরম হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে। বাস ও ট্রেনে অস্বাভাবিক ভিড়। মেট্রোতেও ভিড়। সব মিলিয়ে, আজ দিনভর যাতায়াতে নাকানিচোবানি খেতে হতে পারে সাধারণ মানুষ থেকে অফিস যাত্রীদের।
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