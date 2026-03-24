Aritra Dutta Banik Slams Police: ভোটের নামে ভয়: প্রাইভেট কার-ও কেড়ে নিতে চাইছে পুলিস, নেটপাড়ায় পর্দাফাঁস করলেন প্রতিবাদী অরিত্র

Aritra Dutta Banik Slams Police: ভোটের নামে ভয়: প্রাইভেট কার-ও কেড়ে নিতে চাইছে পুলিস, নেটপাড়ায় পর্দাফাঁস করলেন প্রতিবাদী অরিত্র
WB Assembly Election 2026: ভোটের মুখে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল পুলিসের বিরুদ্ধে 'জোর করে' ব্যক্তিগত গাড়ি তুলে নেওয়ার অভিযোগ। এবার সরাসরি ট্রাফিক পুলিসের সঙ্গে বচসায় জড়ালেন জনপ্রিয় অভিনেতা, ইনফ্লুয়েন্সার তথা রাজনৈতিক বিশ্লেষক অরিত্র দত্ত বণিক। পুলিসের এই কাজকে ‘গুন্ডামি’ বলে অভিহিত করে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়েছেন তিনি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাতসকালে শুটিংয়ে যাওয়ার পথে অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতার শিকার অভিনেতা ও সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার অরিত্র দত্ত বণিক। মঙ্গলবার সকালে সোদপুর থেকে গড়িয়ায় শুটিংয়ের কাজে যাওয়ার পথে ডানলপ রথতলা মোড়ে তাঁর ব্যক্তিগত গাড়িটি আটকায় ট্রাফিক পুলিস। অভিযোগ, কোনও ট্রাফিক আইন ভঙ্গ না করা সত্ত্বেও আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের ডিউটির দোহাই দিয়ে তাঁর গাড়িটি রিক্যুশিন করতে চায় কর্তব্যরত পুলিসকর্মীরা। আর তা নিয়েই শুরু হয় তুমুল বচসা।
অরিত্র জানান, রথতলা মোড়ে তাঁকে থামিয়ে হঠাৎই একটি ‘রিক্যুজিশন স্লিপ’ ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং জানানো হয় তাঁর ব্যক্তিগত গাড়িটি নির্বাচনের কাজে লাগবে। অভিনেতা পালটা যুক্তি দেন যে, এটি তাঁর ব্যক্তিগত গাড়ি এবং দৈনন্দিন যাপনের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু পুলিশের পক্ষ থেকে চাপ সৃষ্টি করা হলে অরিত্র ঘটনার ভিডিও রেকর্ড করতে শুরু করেন এবং আইনি লড়াইয়ে নামেন। শেষমেশ আইনি মারপ্যাঁচে পুলিশ গাড়িটি নিতে না পারলেও, অরিত্রর অভিযোগ— পুলিশ কার্যত ‘গুন্ডামি’ করছিল।
সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে অরিত্র বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইনি পয়েন্ট তুলে ধরেছেন। ২০০৬ সালের কলকাতা উচ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী, ব্যক্তিগত গাড়ি কোনওভাবেই ‘ট্রান্সপোর্ট ভেহিকেল’ নয়। তাই বাণিজ্যিক বা ভাড়ার ভিত্তিতে হওয়া নির্বাচনের কাজে এটি ব্যবহার করা আইনের পরিপন্থী। রাস্তাঘাটে মুখে বলে বা ট্রাফিক পুলিশ চাইলে গাড়ি নেওয়া যায় না। এর জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা নির্বাচন আধিকারিককে নির্দিষ্ট ব্যক্তির নামে লিখিত নির্দেশ পাঠাতে হয়। রিক্যুইজিশন অর্ডার রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে বাড়িতে বা কর্মস্থলে পৌঁছাতে হবে। রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে নথিপত্র কেড়ে নেওয়াকে আদালত ইতিপূর্বে ‘দস্যুর মতো আচরণ’ বলে বর্ণনা করেছে।
অরিত্রর এই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই নেটপাড়ায় সমালোচনার ঝড় উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও। অরিত্রর সাফ বার্তা, "রাস্তাঘাটে পুলিশের এই গুন্ডামি প্রতিরোধ করতে আমজনতাকে আইনিভাবে সতর্ক হতে হবে।"
