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বিপর্যয় মোকাবিলায় এবার 'অর্জুন'! বিশেষ বাহিনীর সূচনা মুখ্যমন্ত্রীর, কলকাতায়...

Arjun Force launched: 'দ্রুত উদ্ধারকাজ নিয়ে বিগত সরকার খুব অবহেলা করেছে। না আছে প্রশিক্ষণ, না আছে আধুনিক মানের যন্ত্রপাতি, না আছে  উদ্ধারকারী দলের নিজেদের ও পরিবারের নিরাপত্তা। আমরা এর আগে আমফানের সময়ে দেখেছি ওড়িশা থেকে টিম নিয়ে এসেছে, গাছ কেটেছে'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 01, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 04:52 PM IST
বিপর্যয় মোকাবিলায় এবার 'অর্জুন'! বিশেষ বাহিনীর সূচনা মুখ্যমন্ত্রীর, কলকাতায়...
Image Credit: বিপর্যয় মোকাবিলায় এবার &#039;অর্জুন&#039;!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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