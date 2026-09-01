বিপর্যয় মোকাবিলায় এবার 'অর্জুন'! বিশেষ বাহিনীর সূচনা মুখ্যমন্ত্রীর, কলকাতায়...

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিপর্যয় মোকাবিলার রাজ্যের নয়া উদ্যোগ। ‘অর্জুন’ বাহিনীর সূচনা করলেন মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। জানালেন, 'অর্জুন বাহিনীতে আপাতত ২০০ জন থাকছে। কলকাতায় ১০০, পাহাড়ে ৫০ আর সুন্দরবনে ৫০। মুকুটমণিপুর,তারাপীঠ, তরাই-ডুয়ার্স, সব জায়গাতেই আস্তে আস্তে রাখব। কলকাতা, দিঘা, দার্জিলিংয়ে সিভিল ডিফেন্স ও বিপর্যয় মোকাবিলার পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে'।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'তারাতলা বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়ে... দ্রুত উদ্ধারকাজ নিয়ে বিগত সরকার খুব অবহেলা করেছে। না আছে প্রশিক্ষণ, না আছে আধুনিক মানের যন্ত্রপাতি, না আছে উদ্ধারকারী দলের নিজেদের ও পরিবারের নিরাপত্তা। আমরা এর আগে আমফানের সময়ে দেখেছি ওড়িশা থেকে টিম নিয়ে এসেছে, গাছ কেটেছে। আমরা সম্প্রতি নেপাল দেখেছি। পশ্চিমবঙ্গে নদী, পাহাড়, প্রতিষ্ঠানিক দুর্নীতির সুযোগে বিল্ডিং নির্মাণ, জলা জমি বুঝিয়ে বাড়ি তৈরী, সয়েল টেস্ট না করে বিল্ডিং অনুমোদন, লোড ক্যাপাসিটি টেস্ট না করে rob চালু'। এখানে অনেকে চায় ফুটপাত দখল হয়ে যাক। কবিতাও লেখেন। পোস্তা,মাঝেরহাটে ব্রিজ চাপা পড়ে কতজন মারা গিয়েছে'। বলেন, 'NDRF-র মতো আরও অনেক বাহিনী তৈরি হোক, সরকার চায়'।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'অগ্নিবীরের প্রথম ব্যাচ জানুয়ারি মাসে পেয়ে যাব। তাদেরও নিয়োগেরও ব্যবস্থা করব। আমাদের কর্মীদের নাম দেওয়া হয়েছে বীর, যাঁরা নেতৃত্ব দেবেন বীর নায়ক। যাঁরা বীর তাদের মাসে ২৫ হাজার, যাঁরা বীর নায়ক ৪০ হাজার টাকা দেওয়া হবে মাসিক। সব ধরণের কভারেজ থাকবে। রাজু বিস্তা, আপনি যে চিঠি দিয়েছেন সেটা পেয়েছি। হিমালয়ে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন সেটা দেখা হচ্ছে। মুখ্যসচিবকে দেওয়া হয়েছে। কিছু দুর্ঘটনা ঘটলে আমরা একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ব'।