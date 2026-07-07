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বাম আমলের লাল, তৃণমূলের নীল-সাদা অতীত: বাংলায় সরকারি সব বাসের রং এবার গেরুয়া, পরিবহণমন্ত্রীর বড় ঘোষনা

Arjun Singh on State Govt Bus new colour: সম্প্রতি রাজ্যের নতুন পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং স্পষ্ট জানিয়েছেন, এবার থেকে বাংলার বুকে সরকারি বাসগুলি গেরুয়া রঙে পথ চলবে। এই সিদ্ধান্তের পেছনে রাজনৈতিক ও আদর্শগত কারণ ব্যাখ্যা করে মন্ত্রী বলেন, 'গেরুয়া ত্যাগের প্রতীক। আমরা রাষ্ট্রবাদী আদর্শে বিশ্বাসী। তাই নতুন সমস্ত সরকারি বাসের রং গেরুয়া করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 07, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:44 PM IST
বাম আমলের লাল, তৃণমূলের নীল-সাদা অতীত: বাংলায় সরকারি সব বাসের রং এবার গেরুয়া, পরিবহণমন্ত্রীর বড় ঘোষনা
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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