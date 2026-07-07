/বাম আমলের লাল, তৃণমূলের নীল-সাদা অতীত: বাংলায় সরকারি সব বাসের রং এবার গেরুয়া, পরিবহণমন্ত্রীর বড় ঘোষনা

অয়ন ঘোষাল: বাংলায় পালাবদলের পর থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে রঙের রাজনীতি এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। দীর্ঘ ৩৪ বছরের বাম জমানায় রাজ্যের সরকারি বাস থেকে শুরু করে বহু সরকারি ভবনের চেনা পরিচিতি ছিল 'লাল' রঙে। ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর রাতারাতি সেই চেনা ছবি বদলে যায়। রাস্তার রেলিং, ফ্লাইওভার থেকে শুরু করে সরকারি অফিসের দেওয়াল এবং সমস্ত সরকারি বাস সেজে ওঠে 'নীল-সাদা' রঙে। তবে সময় বদলেছে। রাজ্যে প্রথমবার বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর এবার কলকাতার রাস্তার পাশাপাশি পরিবহণ ক্ষেত্রেও আসতে চলেছে এক বিরাট পরিবর্তন। রাজ্যের সরকারি বাসের রং এবার নীল-সাদা থেকে বদলে হতে চলেছে 'গেরুয়া'।
সম্প্রতি রাজ্যের নতুন পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং স্পষ্ট জানিয়েছেন, এবার থেকে বাংলার বুকে সরকারি বাসগুলি গেরুয়া রঙে পথ চলবে। এই সিদ্ধান্তের পেছনে রাজনৈতিক ও আদর্শগত কারণ ব্যাখ্যা করে মন্ত্রী বলেন, 'গেরুয়া ত্যাগের প্রতীক। আমরা রাষ্ট্রবাদী আদর্শে বিশ্বাসী। তাই নতুন সমস্ত সরকারি বাসের রং গেরুয়া করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'
মন্ত্রীর এই ঘোষণার পর থেকেই সাধারণ মানুষ এবং রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। প্রশ্ন উঠছে, শুধুমাত্র নতুন বাসই কি গেরুয়া হবে, নাকি রাস্তায় চলতে থাকা পুরনো নীল-সাদা বাসগুলির রঙও রাতারাতি বদলে ফেলা হবে? পরিবহণ দফতর সূত্রের খবর, আপাতত নতুন যে সমস্ত বাস পরিবহণ নিগমের অধীনে আসবে, সেগুলি সবই গেরুয়া রঙের করা হবে। তবে ধাপে ধাপে পুরনো বাসগুলির রক্ষণাবেক্ষণের সময় সেগুলির রং পরিবর্তনের বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
বর্তমানে কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী শহরতলী মিলিয়ে দূরপাল্লা ও লোকাল রুট মিলিয়ে এসি বাসের সংখ্যা কম-বেশি ১২০০। এর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের যাতায়াতের প্রধান ভরসা নন-এসি বাসের সংখ্যা প্রায় ৩০০০। সব মিলিয়ে এক বিশাল বাস বহর রয়েছে রাজ্যের হাতে। এই বিপুল সংখ্যক বাসের রঙে এই গৈরিকীকরণ এক বিশাল কর্মযজ্ঞ।
পরিবহণ দফতর সূত্রে আরও জানা গেছে, আসন্ন দুর্গোৎসব বা পুজোর আগেই রাজ্যবাসীকে এক বড় উপহার দিতে চলেছে সরকার। পুজোর ভিড় সামাল দিতে এবং যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে রাস্তায় নামানো হচ্ছে প্রায় ৪০০টি নতুন বাস। এই বাসগুলিতে থাকবে আধুনিক প্রযুক্তির দুর্দান্ত সব ফিচার এবং উন্নত সুবিধা, যা সাধারণ মানুষের যাতায়াতকে আরও আরামদায়ক করে তুলবে। আর এই ৪০০টি নতুন বাসই প্রথমবার সম্পূর্ণ গেরুয়া রঙে সেজে কলকাতার রাস্তায় আত্মপ্রকাশ করবে।
বাম আমলের লাল আর তৃণমূলের নীল-সাদা অতীতকে পেছনে ফেলে বাংলার গণপরিবহণে গেরুয়া রঙের এই নতুন অধ্যায় আগামী দিনে রাজনৈতিকভাবে কতটা প্রভাব ফেলে, এখন সেটাই দেখার।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)