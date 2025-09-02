Kolkata police stopped Army truck: সংঘাত চরমে, ট্রাফিক আইন ভাঙায় মহাকরণের সামনে সেনার গাড়ি আটক পুলিসের! তুলকালাম...

Kolkata police stopped Army truck: সংঘাত চরমে, ট্রাফিক আইন ভাঙায় মহাকরণের সামনে সেনার গাড়ি আটক পুলিসের! তুলকালাম...
Kolkata Police: ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করার অভিযোগে ট্রাকটিকে আটকায় ট্রাফিক পুলিস। পরে খবর দেওয়া হয় হেয়ার স্ট্রিট থানায়। ঘটনাস্থলে যান পুলিস আধিকারিকেরা। পৌঁছোন সেনার ইস্টার্ন কমান্ডের দফতর ফোর্ট উইলিয়ামে বিজয় দুর্গ-এর কর্তারাও।
পিয়ালি মিত্র: মঙ্গলবার সেনার ট্রাক আটকালো কলকাতা পুলিস। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সামনের রাস্তায় সেনাবাহিনীর একটি ট্রাককে থামাল ট্রাফিক পুলিস। লালবাজার সূত্রে খবর, ট্রাকটি 'বিপজ্জনকভাবে' ডানদিকে টার্ন নিয়েছিল বলে অভিযোগ। সেনার ট্রাকটি ফোর্ট উইলিয়াম থেকে আয়কর ভবনের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় বেপরোয়া ও বিপজ্জনক ভাবে গাড়ি চালানোর অভিযোগে আটকানো হয় সেনার ট্রাকটিকে।
পুলিসের আরও দাবি, ওই ক্রসিংয়ে ‘নো রাইট টার্ন’ বোর্ড লাগানো ছিল। তা সত্ত্বেও ডান দিকে মোড় নেওয়ার চেষ্টা করে সেনার গাড়ি। তখনই গাড়িটিকে আটকান কর্তব্যরত ট্র্যাফিক পুলিস। তার পর খবর দেওয়া হেয়ার স্ট্রিট থানায়। সিসি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, সিপির গাড়ি যখন জওয়ানদের গাড়িটিকে পেরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখনই জওয়ানদের ট্রাকটিকে ডান দিকে ঘুরে যায়। কান ঘেঁষে বেরিয়ে যায় সিপির গাড়ি। আটকানোর হয় জওয়ানদের ট্রাক।
তবে সেনার পাল্টা দাবি, বাঁক নেওয়ার সময় যথেষ্ট আস্তেই চলছিল সেনার ট্রাক, পিছনের গাড়ির গতি বেশি থাকলে সমস্যা তো হবেই। প্রসঙ্গত, সোমবারই ধর্মতলায় গান্ধীমূর্তির পাদদেশে তৃণমূলের প্রতিবাদ কর্মসূচির মঞ্চ খুলে দিয়েছিল সেনা। মঞ্চ খোলার খবর পেয়েই সোজা গান্ধীমূর্তির সামনে পৌঁছে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
তিনি বলেন, 'প্যান্ডেল সেনাকে দিয়ে খুলিয়েছে। আমার সেনার বিরুদ্ধে কোনও ক্ষোভ নেই। কারণ, আমরা সেনাকে নিয়ে গর্বিত। কিন্তু সেনাকে যখন বিজেপির কথায় চলতে হয়, তখন দেশটা কোথায় যায়, তা নিয়ে সন্দেহ জাগে'! জানান, 'কোনও রাস্তা বন্ধ নেই। আমাদের কর্মসূচি শনিবার, রবিবার ২ দিন করে হয়। বিভিন্ন সংস্থার ভাষা আন্দোলন নিয়ে কর্মসূচি করে। অনুমতিও নেওয়া ছিল'।
