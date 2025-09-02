English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Kolkata police stopped Army truck: সংঘাত চরমে, ট্রাফিক আইন ভাঙায় মহাকরণের সামনে সেনার গাড়ি আটক পুলিসের! তুলকালাম...

Kolkata Police: ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করার অভিযোগে ট্রাকটিকে আটকায় ট্রাফিক পুলিস। পরে খবর দেওয়া হয় হেয়ার স্ট্রিট থানায়। ঘটনাস্থলে যান পুলিস আধিকারিকেরা। পৌঁছোন সেনার ইস্টার্ন কমান্ডের দফতর ফোর্ট উইলিয়ামে বিজয় দুর্গ-এর কর্তারাও। 

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Sep 2, 2025, 01:14 PM IST
Kolkata police stopped Army truck: সংঘাত চরমে, ট্রাফিক আইন ভাঙায় মহাকরণের সামনে সেনার গাড়ি আটক পুলিসের! তুলকালাম...
ফাইল ছবি

পিয়ালি মিত্র: মঙ্গলবার সেনার ট্রাক আটকালো কলকাতা পুলিস। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সামনের রাস্তায় সেনাবাহিনীর একটি ট্রাককে থামাল ট্রাফিক পুলিস। লালবাজার সূত্রে খবর, ট্রাকটি 'বিপজ্জনকভাবে' ডানদিকে টার্ন নিয়েছিল বলে অভিযোগ। সেনার ট্রাকটি ফোর্ট উইলিয়াম থেকে আয়কর ভবনের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় বেপরোয়া ও বিপজ্জনক ভাবে গাড়ি চালানোর অভিযোগে আটকানো হয় সেনার ট্রাকটিকে। 

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন, Mamata Banerjee: 'ভাষা আন্দোলনে' সেনার হস্তক্ষেপ! প্রতিবাদে পথে তৃণমূল, মঙ্গলে...

পুলিসের আরও দাবি, ওই ক্রসিংয়ে ‘নো রাইট টার্ন’ বোর্ড লাগানো ছিল। তা সত্ত্বেও ডান দিকে মোড় নেওয়ার চেষ্টা করে সেনার গাড়ি। তখনই গাড়িটিকে আটকান কর্তব্যরত ট্র্যাফিক পুলিস। তার পর খবর দেওয়া হেয়ার স্ট্রিট থানায়। সিসি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, সিপির গাড়ি যখন জওয়ানদের গাড়িটিকে পেরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখনই জওয়ানদের ট্রাকটিকে ডান দিকে ঘুরে যায়। কান ঘেঁষে বেরিয়ে যায় সিপির গাড়ি। আটকানোর হয় জওয়ানদের ট্রাক।

তবে সেনার পাল্টা দাবি, বাঁক নেওয়ার সময় যথেষ্ট আস্তেই চলছিল সেনার ট্রাক, পিছনের গাড়ির গতি বেশি থাকলে সমস্যা তো হবেই। প্রসঙ্গত, সোমবারই ধর্মতলায় গান্ধীমূর্তির পাদদেশে তৃণমূলের প্রতিবাদ কর্মসূচির মঞ্চ খুলে দিয়েছিল সেনা। মঞ্চ খোলার খবর পেয়েই সোজা গান্ধীমূর্তির সামনে পৌঁছে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 

তিনি বলেন, 'প্যান্ডেল সেনাকে দিয়ে খুলিয়েছে। আমার সেনার বিরুদ্ধে কোনও ক্ষোভ নেই। কারণ, আমরা সেনাকে নিয়ে গর্বিত। কিন্তু সেনাকে যখন বিজেপির কথায় চলতে হয়, তখন দেশটা কোথায় যায়, তা নিয়ে সন্দেহ জাগে'! জানান, 'কোনও রাস্তা বন্ধ নেই। আমাদের কর্মসূচি শনিবার, রবিবার ২ দিন করে হয়। বিভিন্ন সংস্থার ভাষা আন্দোলন নিয়ে কর্মসূচি করে। অনুমতিও নেওয়া ছিল'।

আরও পড়ুন, Mamata Banerjee: মেয়ো রোডে ভাষা আন্দোলনের মঞ্চ খুলল সেনা! মুখ্যমন্ত্রী বললেন, 'বিজেপির চক্রান্ত'...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

...Read More

Tags:
Kolkata policeArmy Trucktraffic signal
পরবর্তী
খবর

Mamata Banerjee: মেয়ো রোডে ভাষা আন্দোলনের মঞ্চ খুলল সেনা! মুখ্যমন্ত্রী বললেন, 'বিজেপির চক্রান্ত'...
.

পরবর্তী খবর

Priya Marathe Death: '৩৮ তো যাওয়ার বয়স নয়! শেষ সময়ে দেখতেও পেলাম না', প্রিয়ার শেষক...