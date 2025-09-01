Mamata Banerjee: ধর্মতলায় তৃণমূলের মঞ্চ খুলে দিল সেনা! মেয়ো রোডে মুখ্যমন্ত্রী...

Mamata Banerjee: ধর্মতলায় তৃণমূলের মঞ্চ খুলে দিল সেনা! মেয়ো রোডে মুখ্যমন্ত্রী...
শহরে নজিরবিহীন কাণ্ড। ধর্মতলায় গান্ধীমূর্তির পাদদেশে তৃণমূলের মঞ্চ খুলে দিল সেনা। 'সেনাকে দিয়ে প্যান্ডেল খুলিয়েছে', মেয়ো রোডে গিয়ে বিজেপিকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যজুড়ে আন্দোলনের ডাক দিলেন তিনি।
সবিস্তারে আসছে...